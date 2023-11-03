Что делать если дует из окна

Проблемы ПВХ-окон дают о себе знать только с наступлением первых холодов. В теплое время года выявить потенциальные проблемы практически не представляется возможным.







Во всяком случае без специальной (и весьма дорогостоящей) диагностики. Причин, по которым пластиковое окно может «продувать», — огромное множество, начиная от банального заводского брака и заканчивая ошибками в эксплуатации или монтаже оконной рамы. Соответственно, спасительный рецепт выбирается в соответствии с конкретной проблемой. Вот несколько наиболее распространенных вариантов.





Сначала придется снять колпачок.



Сквозняк со стороны петель. Если окно продувает со стороны петель, то скорее всего проблема в неправильности горизонтальной настройки створки окна. Данная проблема решается путем регулировки петли. Добраться до последней можно сняв декоративную крышку. Для работы в обязательном порядке понадобится ключ-шестигранник. Для поднятия оконной створки, крепеж петли следует вращать по часовой стрелке. Чаще всего для регулировки достаточно движения в 1-2 мм. Если же окно слишком высоко, то опустить створку можно движением ключа в обратную сторону.





Скорее всего проблемы с изоляцией.



Сквозняк из-под подоконника. Совершенно очевидно, что в данном случае у вас серьезные проблемы с подоконником или монтажным швом под ним. Самый простой способ решить вопрос – удалить старую монтажную пену и обработать каждую щель по новой. При этом следует учитывать, что если подоконник старый, то он скорее всего уже рассохся. В этом случае скорее всего придется менять весь подоконник. Одной только пеной вопрос решить получится уже вряд ли.





Уплотнитель можно и поменять.



Сквозняк из-под уплотнителя сверху или снизу. Одна из самых легко решаемых проблем. Если окно продувает сверху или снизу, то скорее всего оно даже не сломано. Очевидно, что уплотнитель прилегает к раме недостаточно плохо. Чаще всего в подобных ситуациях вопрос решается переводом окна в «зимний режим». Другими словами, нужно при помощи ключа-шестигранника отрегулировать уровень прижима. Делается это за счет настройки цапф, расположенных по всему периметру окна.





Чаще всего все белы от пены.



Сквозняк из-под откосов. Если сквозняк проникает со стороны оконных откосов, то скорее всего виной тому или разрушившаяся монтажная пена или недостаточно качественный монтаж пластикового окна. В обоих случаях самым простым способом решения будет определения конкретного места «протечки», удаления в этой месте старой монтажной пены и заливка новой. После заполнения шва настоятельно рекомендуется еще и заштукатурить его для большей надежности.





В крайнем случае можно поменять.



Сквозняк из-под створок или ручки. Если сквозняк протекает в помещение со стороны оконной створки, то для начала следует попытаться перевести окно в уже упомянутый зимний режим. Если это не поможет, то с пластикового окна надлежит демонтировать старый уплотняющий контур и установить на его место новенький. Если сквозняк проникает со стороны оконной ручки, то проблема в износе ее фурнитуры. В этом случае следует проверить качество крепежей и при необходимости как следует их поджать.





Пусть окна никогда не мерзнут.



Сквозняк со стороны импоста. Импост пластикового окна – это небольшая пластиковая перегородка внутри оконного каркаса. Стык между рамой и импостом не должен иметь каких-либо щелей. Если они все-таки есть, то исправить ситуацию поможет обычный морозостойкий герметик. Однако, если окно было установлено буквально недавно, то лучшим решением станет его замена как бракованного.

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