С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 387 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ткаченко
    А ничего что наибольшая часть красножопой сволочи были жиды?Преступление прот...
  • степан дунов
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Парень изменил по...
  • Сэм Самуилович
    Пидары и психически ненормальные повсюду!Парень изменил по...

Что делать если дует из окна

Проблемы ПВХ-окон дают о себе знать только с наступлением первых холодов. В теплое время года выявить потенциальные проблемы практически не представляется возможным.



Во всяком случае без специальной (и весьма дорогостоящей) диагностики. Причин, по которым пластиковое окно может «продувать», — огромное множество, начиная от банального заводского брака и заканчивая ошибками в эксплуатации или монтаже оконной рамы. Соответственно, спасительный рецепт выбирается в соответствии с конкретной проблемой. Вот несколько наиболее распространенных вариантов.


Сначала придется снять колпачок. 

Сквозняк со стороны петель. Если окно продувает со стороны петель, то скорее всего проблема в неправильности горизонтальной настройки створки окна. Данная проблема решается путем регулировки петли. Добраться до последней можно сняв декоративную крышку. Для работы в обязательном порядке понадобится ключ-шестигранник. Для поднятия оконной створки, крепеж петли следует вращать по часовой стрелке. Чаще всего для регулировки достаточно движения в 1-2 мм. Если же окно слишком высоко, то опустить створку можно движением ключа в обратную сторону.


Скорее всего проблемы с изоляцией. 

Сквозняк из-под подоконника. Совершенно очевидно, что в данном случае у вас серьезные проблемы с подоконником или монтажным швом под ним. Самый простой способ решить вопрос – удалить старую монтажную пену и обработать каждую щель по новой. При этом следует учитывать, что если подоконник старый, то он скорее всего уже рассохся. В этом случае скорее всего придется менять весь подоконник. Одной только пеной вопрос решить получится уже вряд ли.


Уплотнитель можно и поменять. 

Сквозняк из-под уплотнителя сверху или снизу. Одна из самых легко решаемых проблем. Если окно продувает сверху или снизу, то скорее всего оно даже не сломано. Очевидно, что уплотнитель прилегает к раме недостаточно плохо. Чаще всего в подобных ситуациях вопрос решается переводом окна в «зимний режим». Другими словами, нужно при помощи ключа-шестигранника отрегулировать уровень прижима. Делается это за счет настройки цапф, расположенных по всему периметру окна.


Чаще всего все белы от пены.

Сквозняк из-под откосов. Если сквозняк проникает со стороны оконных откосов, то скорее всего виной тому или разрушившаяся монтажная пена или недостаточно качественный монтаж пластикового окна. В обоих случаях самым простым способом решения будет определения конкретного места «протечки», удаления в этой месте старой монтажной пены и заливка новой. После заполнения шва настоятельно рекомендуется еще и заштукатурить его для большей надежности.


В крайнем случае можно поменять.

Сквозняк из-под створок или ручки. Если сквозняк протекает в помещение со стороны оконной створки, то для начала следует попытаться перевести окно в уже упомянутый зимний режим. Если это не поможет, то с пластикового окна надлежит демонтировать старый уплотняющий контур и установить на его место новенький. Если сквозняк проникает со стороны оконной ручки, то проблема в износе ее фурнитуры. В этом случае следует проверить качество крепежей и при необходимости как следует их поджать.


Пусть окна никогда не мерзнут.

Сквозняк со стороны импоста. Импост пластикового окна – это небольшая пластиковая перегородка внутри оконного каркаса. Стык между рамой и импостом не должен иметь каких-либо щелей. Если они все-таки есть, то исправить ситуацию поможет обычный морозостойкий герметик. Однако, если окно было установлено буквально недавно, то лучшим решением станет его замена как бракованного.
Читать далее →

Ссылка на первоисточник
советыОкно

Картина дня

наверх