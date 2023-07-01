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Путешествуем по миру: 10 уникальных мест в Румынии


Путешествуем по миру: 10 уникальных мест в Румынии

Путешествуем по миру: 10 уникальных мест в Румынии

Румыния является одной из самых удивительных стран Восточной Европы. Об этом свидетельствуют неимоверной красоты пейзажи, уникальная культура местного населения и богатая история, с которой связаны многие интересные места. Румыния богата изумительными замками с оригинальной архитектурой. Предлагаем познакомиться с десятью самыми интересными местами в Румынии.

10. Казино Constanta


Казино Constanta

Казино Constanta

 

Первое место, которое непременно нужно посетить в Румынии, это казино Constanta, расположенное в исторической части города Константа. Уникальность архитектуры сделала его объектом паломничества туристов. В 1900 году здание принадлежало королю Каролю I и было открыто для публики в 1910 году. Несмотря на тот факт, что казино Constanta представляет собой неповторимый пример архитектурного стиля модерн, здание закрыто и забыто всеми с 1990 года.

9. Затопленная деревня Безиду-Ноу


Затопленная деревня Безиду-Ноу

Затопленная деревня Безиду-Ноу

 

Эта затопленная деревня некогда была центром религиозной группы Трансильвании. Самым уникальным сооружением в ней считается католический собор, который до сих пор виден, несмотря на то, что деревня полностью затоплена. В 1995 году был сооружен мемориал с именами бывших жителей этой деревни. На нём находится и надпись, которая гласит, что на дне этого озера покоится деревня Безиду-Ноу с 180 жителями, которых сегодня оплакивают католики Румынии, Украины, греко-католики и евреи. Это место стало символом религиозной терпимости.

8. Водопад Бигар


Водопад Бигар

Водопад Бигар

 

Водопад Бигар находится в жудеце Караш-Северин. Местные жители это место называют «чудом каньона Минис». Водопад округлой формы, с обросших зеленым мхом камней которого падает вода, имеет высоту 8 м. Это не только одно из уникальных природных мест Румынии, но и один из самых красивых водопадов в мире.

7. Церковь Денсус


Церковь Денсус

Церковь Денсус

 

Предполагается, что церковь была построена во времена язычничества. Она считается самой старой православной церковью в Румынии и датируется 13 веком. По другой теории, которая отличается от первой, церковь Densus использовали, как мавзолей одного из румынских генералов.

6. Живой огонь в Лопатари


Живой огонь в Лопатари

Живой огонь в Лопатари

 

Деревня Лапатари находится в 56 км от города Бузэу. Живой огонь является самым необычным явлением природы. Языки пламени достигают 20 см. Пламя появляется в трещинах земли и поддерживается исходящими из недр газами. Если вы хотите увидеть это уникальное явление, посетите Румынию.

5. Озеро Ochiul Beiului


Озеро Ochiul Beiului

Озеро Ochiul Beiului

 

Озеро Ochiul Beiului считается одним из самых красивых в Румынии. Оно настолько чистое, что можно отчетливо видеть, как в нем плавает рыба. Так как вода в озере изумрудного цвета, то местные жители связывают с ним несколько легенд. Озеро никогда не замерзает, так как из-под земли на дне бьет источник.

4. Железная дорога в Вишеу-де-Сус


Железная дорога в Вишеу-де-Сус

Железная дорога в Вишеу-де-Сус

 

Если отправиться в поездку по узкоколейке из города Вишеу-де-Сус, то можно получить незабываемые впечатления. Эта железная дорога ранее использовалась для доставки древесины из лесопилки. Сегодня туристы имеют уникальную возможность прокатиться на одном из нескольких оставшихся старых поездов в Румынии. Он отправляется ежедневно из Вишеу-де-Сус в Новат, Фаина и Макарлэу. Прокатиться на этом поезде туристы смогут с мая по октябрь.

3. Замок Пелеш


Замок Пелеш

Замок Пелеш

 

Этот замок, построенный в стиле неоренессанс, расположен возле города Синая в Карпатах. Он был построен Карлом I для проведения своей инаугурации в 1883 году. Хотя Пелеш называют замком, в действительности это настоящий дворец, построенный в эклектичном стиле, неоренессанс. В замке Пелеш находится изумительная коллекция картин, состоящая из 2 000 экземпляров.

2. Дельта Дуная


Дельта Дуная

Дельта Дуная

 

Дельта Дуная считается второй по площади речной дельтой в Европе и первой хорошо сохранившейся. Она начала формироваться в заливе Черного моря около 4000 лет до н.э. В 1991 году румынская часть дельты Дуная была занесена в список мирового наследия ЮНЕСКО. Посетите дельту Дуная, и вы будете приятно удивлены красотой природы этого края.

1. Мост Бога


Мост Бога

Мост Бога

 

Мост Бога – это природное сооружение, расположенное в жудеце Мехединци на главной дороге, которая соединяет города Тыргу-Жиу и Дробета-Ту́рну-Севери. Этот каменный мост, самый длинный природный мост в Румынии, построила сама природа. Он образовался в силу геологических изменений, но с ним связано и много легенд, которыми с удовольствием поделятся местные жители.

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Путешествуем по миру: 10 уникальных мест в Румынии

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Путешествуем по миру: 10 уникальных мест в РумынииПодписаться на мой Instagram
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