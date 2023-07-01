Путешествуем по миру: 10 уникальных мест в Румынии
Румыния является одной из самых удивительных стран Восточной Европы. Об этом свидетельствуют неимоверной красоты пейзажи, уникальная культура местного населения и богатая история, с которой связаны многие интересные места. Румыния богата изумительными замками с оригинальной архитектурой. Предлагаем познакомиться с десятью самыми интересными местами в Румынии.
10. Казино Constanta
Казино Constanta
Первое место, которое непременно нужно посетить в Румынии, это казино Constanta, расположенное в исторической части города Константа. Уникальность архитектуры сделала его объектом паломничества туристов. В 1900 году здание принадлежало королю Каролю I и было открыто для публики в 1910 году. Несмотря на тот факт, что казино Constanta представляет собой неповторимый пример архитектурного стиля модерн, здание закрыто и забыто всеми с 1990 года.
9. Затопленная деревня Безиду-Ноу
Затопленная деревня Безиду-Ноу
Эта затопленная деревня некогда была центром религиозной группы Трансильвании. Самым уникальным сооружением в ней считается католический собор, который до сих пор виден, несмотря на то, что деревня полностью затоплена. В 1995 году был сооружен мемориал с именами бывших жителей этой деревни. На нём находится и надпись, которая гласит, что на дне этого озера покоится деревня Безиду-Ноу с 180 жителями, которых сегодня оплакивают католики Румынии, Украины, греко-католики и евреи. Это место стало символом религиозной терпимости.
8. Водопад Бигар
Водопад Бигар
Водопад Бигар находится в жудеце Караш-Северин. Местные жители это место называют «чудом каньона Минис». Водопад округлой формы, с обросших зеленым мхом камней которого падает вода, имеет высоту 8 м. Это не только одно из уникальных природных мест Румынии, но и один из самых красивых водопадов в мире.
7. Церковь Денсус
Церковь Денсус
Предполагается, что церковь была построена во времена язычничества. Она считается самой старой православной церковью в Румынии и датируется 13 веком. По другой теории, которая отличается от первой, церковь Densus использовали, как мавзолей одного из румынских генералов.
6. Живой огонь в Лопатари
Живой огонь в Лопатари
Деревня Лапатари находится в 56 км от города Бузэу. Живой огонь является самым необычным явлением природы. Языки пламени достигают 20 см. Пламя появляется в трещинах земли и поддерживается исходящими из недр газами. Если вы хотите увидеть это уникальное явление, посетите Румынию.
5. Озеро Ochiul Beiului
Озеро Ochiul Beiului
Озеро Ochiul Beiului считается одним из самых красивых в Румынии. Оно настолько чистое, что можно отчетливо видеть, как в нем плавает рыба. Так как вода в озере изумрудного цвета, то местные жители связывают с ним несколько легенд. Озеро никогда не замерзает, так как из-под земли на дне бьет источник.
4. Железная дорога в Вишеу-де-Сус
Железная дорога в Вишеу-де-Сус
Если отправиться в поездку по узкоколейке из города Вишеу-де-Сус, то можно получить незабываемые впечатления. Эта железная дорога ранее использовалась для доставки древесины из лесопилки. Сегодня туристы имеют уникальную возможность прокатиться на одном из нескольких оставшихся старых поездов в Румынии. Он отправляется ежедневно из Вишеу-де-Сус в Новат, Фаина и Макарлэу. Прокатиться на этом поезде туристы смогут с мая по октябрь.
3. Замок Пелеш
Замок Пелеш
Этот замок, построенный в стиле неоренессанс, расположен возле города Синая в Карпатах. Он был построен Карлом I для проведения своей инаугурации в 1883 году. Хотя Пелеш называют замком, в действительности это настоящий дворец, построенный в эклектичном стиле, неоренессанс. В замке Пелеш находится изумительная коллекция картин, состоящая из 2 000 экземпляров.
2. Дельта Дуная
Дельта Дуная
Дельта Дуная считается второй по площади речной дельтой в Европе и первой хорошо сохранившейся. Она начала формироваться в заливе Черного моря около 4000 лет до н.э. В 1991 году румынская часть дельты Дуная была занесена в список мирового наследия ЮНЕСКО. Посетите дельту Дуная, и вы будете приятно удивлены красотой природы этого края.
1. Мост Бога
Мост Бога
Мост Бога – это природное сооружение, расположенное в жудеце Мехединци на главной дороге, которая соединяет города Тыргу-Жиу и Дробета-Ту́рну-Севери. Этот каменный мост, самый длинный природный мост в Румынии, построила сама природа. Он образовался в силу геологических изменений, но с ним связано и много легенд, которыми с удовольствием поделятся местные жители.
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