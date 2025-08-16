Самые опасные самолеты СССР

Боевая авиация СССР всегда тревожила Запад. Советские конструкторы умудрялись создавать действительно мощные, уникальные машины. Некоторые модели оказывались настолько успешными, что активная эксплуатация их продолжалась и в России. Американские эксперты даже составили список самых опасных боевых самолетов Советского Союза, от маневренных истребителей до стратегических бомбардировщиков.
МиГ-3
МиГ-3, высотный истребитель времен Великой Отечественной, попал в список за маневренность — по этому параметру самолет превосходил все существующие на тот момент аналоги.
МиГ-21
МиГ-21 получил признание как самый массовы истребитель третьего поколения. Созданный еще в 1950-х годах, он эксплуатировался почти до самого распада СССР.
Ил-2
Легендарный Ил-2 с несущим бронекорпусом был легендой и без признания западных экспертов. Не зря летчики прозвали этот самолет «летающим танком» — защита истребителя была беспрецедентной.
Су-27
Су-27, принятый ВВС СССР на вооружение в 1985 году выбирают военные летчики разных стран. Сейчас его по лицензии производят в Индии и Китае, стоит Су-27 на вооружении Индонезии и Вьетнама.
Ту-160
Первое же место в рейтинге самых опасных самолетов занял советский стратегический бомбардировщик, Ту-160. Быстрый (в два раза быстрее знаменитого американского B-52), тяжеловооружённый (барабанные пусковые установки с аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами) и способный запустить с борта ракеты с ядерной боеголовкой Х-55МС, мощность которой составляет 200 килотонн. Дальность полета такой ракеты — 3 000 километров: Ту-160 способен накрыть нужную цель в любой точке мира.
