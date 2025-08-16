С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 559 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Попандопуло
    А если надо сварить 30-100 яиц? Когда их протыкать?Хитрости от продв...
  • Геннадий Бережнов
    Красиво смотреть со стороны, но жить там я бы не хотел! Предпочитаю ближе к земле и её прелестным ландшафтом!Небоскреб-кобра
  • Анна Anmi
    интересно!20 фотографий вре...

Самые опасные самолеты СССР

Боевая авиация СССР всегда тревожила Запад. Советские конструкторы умудрялись создавать действительно мощные, уникальные машины. Некоторые модели оказывались настолько успешными, что активная эксплуатация их продолжалась и в России. Американские эксперты даже составили список самых опасных боевых самолетов Советского Союза, от маневренных истребителей до стратегических бомбардировщиков.

Самые опасные самолеты СССР

МиГ-3


МиГ-3, высотный истребитель времен Великой Отечественной, попал в список за маневренность — по этому параметру самолет превосходил все существующие на тот момент аналоги. Самые опасные самолеты СССР

МиГ-21


МиГ-21 получил признание как самый массовы истребитель третьего поколения. Созданный еще в 1950-х годах, он эксплуатировался почти до самого распада СССР. Самые опасные самолеты СССР

Ил-2


Легендарный Ил-2 с несущим бронекорпусом был легендой и без признания западных экспертов. Не зря летчики прозвали этот самолет «летающим танком» — защита истребителя была беспрецедентной. Самые опасные самолеты СССР

Су-27


Су-27, принятый ВВС СССР на вооружение в 1985 году выбирают военные летчики разных стран. Сейчас его по лицензии производят в Индии и Китае, стоит Су-27 на вооружении Индонезии и Вьетнама. Самые опасные самолеты СССР

Ту-160


Первое же место в рейтинге самых опасных самолетов занял советский стратегический бомбардировщик, Ту-160. Быстрый (в два раза быстрее знаменитого американского B-52), тяжеловооружённый (барабанные пусковые установки с аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами) и способный запустить с борта ракеты с ядерной боеголовкой Х-55МС, мощность которой составляет 200 килотонн. Дальность полета такой ракеты — 3 000 километров: Ту-160 способен накрыть нужную цель в любой точке мира.


источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Ссылка на первоисточник
военно воздушные силы (ввс), армия, ссср
наверх