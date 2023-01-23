15 крупных компаний, которые ненавидят друг друга всей душой

Некоторые корпорации предпочитают просто игнорировать своих конкурентов, тогда как некоторые вступают в настоящую войну, а на ней, как известно, все средства хороши. Предлагаем вашему вниманию 15 самых нелепых моментов из историй вражды крупных компаний.
Майкл Джордан помог Nike в войне против Reebok
В 1992 году Nike и Reebok находились на пике вражды, что поставило Майкла Джордана в неловкое положение во время летних Олимпийских игр того года. Он являлся официальным лицом Nike, но компания Reebok изготовила форму баскетбольной сборной США, и поместила на нее свое лого. Reebok ожидал, что больше трех миллиардов людей увидят лого компании на плече Джордана, но у того были свои мысли на этот счет. Когда он вышел получать медаль, он повесил на плечо американский флаг, который прикрыл лого Reebok.
McDonald’s запретил 5-летней Саре Мишель Геллар появляться в ресторанах сети из-за рекламы Burger King
В 80-х будущая Баффи снялась в рекламе Burger King, которая утверждала, что бургеры этой сети содержат на 20% больше мяса, чем бургеры McDonald’s. Мега корпорация ответила судебным иском, а заодно запретила 5-летней актрисе появляться в ресторанах сети.
Мелинда Гейтс запретила технику Apple в доме
Когда ее дети попросили iPod’ы, она ответила, что они могут пользоваться только плеерами Zune от Microsoft. Хотя в последствии этот запрет наверняка был снят, ведь Zune перестали выпускать еще четыре года назад.
Ford и GM воюют уже более 100 лет
Когда Джим Фарли, CEO Ford, узнал, что CEO General Motors живет по соседству, он сказал своему сыну, что их сосед – «плохой человек», который работает на «неправильную» компанию. Сын навестил соседа на Хэллоуин и заявил ему, что «Шеви для неудачников». Отец был горд как никогда.
Руководство Coca-Cola отказывается даже произносить слово Pepsi вслух
Когда вице-президент компании Coca-Cola поссорился с владельцами, он ушел из компании и занял высокий пост в Pepsi. Работники Coca-Cola сочли это настолько шокирующим предательством, что в тот период называли компанию-конкурента исключительно «подражатель» и «враг».
Вражда Adidas и Puma разделила город на два лагеря
Эти компании основали два брата, которые возненавидели друг друга, и оба в городе Херцогенаурах в Германии. Так как большая часть жителей работала либо на Adidas, либо на Puma, некоторые местные магазины и рестораны обслуживали только тех, кто носил обувь правильной марки. Также работникам запрещалось вступать в брак с представителями враждующей компании.
Visa и Mastercard не стали бороться за совместный проект
Компании должны были объединиться и вместе выпустить дебетовые карты «Entree», что являлось нарушением антимонопольного закона. Однако компании были все бросить еще до того, как нарушение было зафиксировано, потому что никак не могли договориться, чье лого должно быть на карточках.
Вражда Пулитцера и Херста началась из-за комикса
Невероятно популярный комикс «Желтый малыш» выпускался журналом Пулитцера «New York World», пока Херст не предложил художнику «возмутительно высокую плату». Художник принял предложение, и Пулитцер тут же бросился спонсировать конкурирующий комикс. Именно эта вражда положила начало термину «желтая пресса».
Томас Эдисон убил слона, чтобы опорочить переменный ток Теслы
Эдисон пытался доказать, что переменный ток намного опаснее постоянного тока, который использовала его компания. Он проворачивал подобные эксперименты и над другими животными, включая собак, кошек, коров и лошадей, но его выходка со слоном Топси превзошла остальные. Топси насмерть затоптал троих укротителей и был приговорен к повешению, но Эдисон заявил, что это негуманно, и организовал казнь с применением электротока.
Blockbuster отклонил предложение выкупить Netflix самым странным образом
CFO Netflix собирался уйти из компании, но решил подождать окончания напряженных переговоров с Blockbuster. Он заявил, что «Друзей не бросают во время поножовщины». На что представитель Blockbuster ответил карикатурой, на которой был изображен CEO компании с автоматом в руках с подписью «Этот идиот думает, что это поножовщина».
CVS всегда появляется там, где это не выгодно для Walgreens
Фармацевтическая компания CVS известна тем, что постоянно открывает аптеки рядом с аптеками Walgreens. Они даже использовали запатентованную технологию Walgreens, которая позволяет покупателям повторно получать лекарства по рецепту при помощи смартфона. Walgreens подала на них в суд за это.
Philip Morris обманом вынудила R.J Reynolds потратить все деньги на рекламу
В начале 90-х табачная корпорация Philip Morris резко снизила цену на Marlboro и объявила, что увеличит бюджет на рекламу в США. Чтобы не отставать, R.J. Reynolds без лишних раздумий потратили на собственную рекламу десятки миллионов. Тем временем Philip Morris вложили около 800 миллионов долларов, чтобы гарантировать себе место на рынке в Восточной Европе. Так как R.J. Reynolds уже потратили огромные суммы в США, они никак не могли конкурировать с Philip Morris в Европе.
Energizer и Duracell сражались за кроликов
Duracell первым использовал кролика в качестве символа компании, но в США правами на него обладает Energizer. Duracell может использовать образ кролика только в других странах.
Hasbro почти одолела Mattel
Hasbro обычно лидирует на рынке игрушек для мальчиков, в то время как Mattel с куклами Барби лидирует на рынке игрушек для девочек. Однако ситуация могла измениться в 1986 году, когда продажи Барби сильно упали. Тогда Hasbro представила первого серьезного конкурента Барби, куклу Джем. Ее рок-н-ролльный образ позволил захватить большую долю на рынке, и единственным выходом для Mattel было выпустить похожую Барби. Год спустя Барби получила свой рок-стиль и ТВ шоу, похожее на «Jem and The Holograms». Это сработало, и к 1989 году о Джем окончательно позабыли.
Dunkin’ Donuts и Starbucks выпустили коготки
В 2008 году Dunkin’ Donuts провели тестовую дегустацию и заявили, что большая часть дегустаторов предпочла их кофе кофе Starbucks’а. Они также выпустили футболки с надписью «Друзья не позволяют друзьям пить Starbucks». Starbucks ответили более изящно, и даже не упомянули название враждующей компании. Вместо этого они сделали акцент на своем кофе честной торговли. По их словам, дешевый кофе (как в Dunkin’ Donuts) – результат эксплуатации работников кофейных плантаций в Латинской Америке.
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