15 крупных компаний, которые ненавидят друг друга всей душой

Некоторые корпорации предпочитают просто игнорировать своих конкурентов, тогда как некоторые вступают в настоящую войну, а на ней, как известно, все средства хороши. Предлагаем вашему вниманию 15 самых нелепых моментов из историй вражды крупных компаний.









Майкл Джордан помог Nike в войне против Reebok

McDonald’s запретил 5-летней Саре Мишель Геллар появляться в ресторанах сети из-за рекламы Burger King

Мелинда Гейтс запретила технику Apple в доме

Ford и GM воюют уже более 100 лет

Руководство Coca-Cola отказывается даже произносить слово Pepsi вслух

Вражда Adidas и Puma разделила город на два лагеря

Visa и Mastercard не стали бороться за совместный проект

Вражда Пулитцера и Херста началась из-за комикса

Томас Эдисон убил слона, чтобы опорочить переменный ток Теслы

Blockbuster отклонил предложение выкупить Netflix самым странным образом

CVS всегда появляется там, где это не выгодно для Walgreens

Philip Morris обманом вынудила R.J Reynolds потратить все деньги на рекламу

Energizer и Duracell сражались за кроликов

Hasbro почти одолела Mattel

Dunkin’ Donuts и Starbucks выпустили коготки