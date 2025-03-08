Как французская партизанка совершила переворот в мире драгоценностей: Главный ювелир XX века

Эскизы Сюзанн Бельперрон.

Украшения, созданные Бельперрон.

Кольца, созданные в разные годы.

Одной из первых Бельперрон начала сочетать драгоценные и поделочные камни.

Бельперрон часто использовала мотив раковины.

Кольца с жемчугом и бирюзой в этрусском стиле.

Колье от Бельперрон.

Броши с природными мотивами.

Колье и серьги от Бельперрон.

Украшения с морскими мотивами.

Бельперрон изменила отношение к золоту низкой пробы.