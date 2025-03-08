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Как французская партизанка совершила переворот в мире драгоценностей: Главный ювелир XX века



Сегодня ее имя известно в основном исследователем и коллекционерам, которые называют Сюзанн Бельперрон важнейшим дизайнером ювелирных украшений ХХ века. Многие ее творения оставались анонимными, зачастую она просто не ставила на них клеймо со своим именем, утверждая, что ее подпись – это ее стиль. И именно она совершила переворот в мире драгоценностей, подарив ему новые образы, новые материалы и неподражаемый «стиль Бельперрон»…

Эскизы Сюзанн Бельперрон.

Эскизы Сюзанн Бельперрон.


Город Сен-Клод – в 60 километрах от Женевы – всегда славился своими ремеслами. Долгие зимы местные крестьяне проводили, занимая руки каким-нибудь делом – и особого успеха достигли в обработке камней. К началу XX века Сен-Клод превратился в мировую столицу огранки алмазов. Здесь теплым осенним днем – или же ненастной осенней ночью, история умалчивает – в семье торговца Жюля Вуйлерма родилась девочка, Мадлен Сюзанн, которой суждено было изменить историю ювелирного искусства.
Украшения, созданные Бельперрон.

Украшения, созданные Бельперрон.

 

Она рано начала рисовать и могла часами отдаваться этому делу. Пока другие дети веселились и играли на улице, Сюзан сосредоточенно наблюдала за окружающим миром – и переносила все увиденное на бумагу. Особенно нравились ей цветы, растения и насекомые – типичное, впрочем, увлечение для многих известных ювелиров. Родители решили, что негоже зарывать талант в землю, и отдали дочь в школу изобразительного искусства города Безансон. Рядом со школой находился один из старейших европейских музеев изобразительного искусства, славившийся в том числе и огромной коллекцией археологических ценностей. Спустя много лет Сюзанн, любившая бродить там среди экспонатов, будет воплощать впечатления детства в своих работах, отдавая дань образам Египта, Греции, Месопотамии…
Кольца, созданные в разные годы.

Кольца, созданные в разные годы.

 

Сюзанн была примерной ученицей, и в 1918 году получила главную награду ежегодного конкурса, проводимого школой. А спустя год перебралась в Париж и вскоре устроилась на должность дизайнера в ювелирный дом Бойвин, с которым начала сотрудничать еще в годы учебы.

Жанна Бойвин, возглавлявшая дом, сильно привязалась к девушке и предоставляла ей полную творческую свободу, а Сюзанн, в свою очередь, отдавала все силы и время работе. Уже тогда она начала экспериментировать с формой украшений, бросая вызов жесткому геометризму ар деко, и ввела тренд на сочетание драгоценных и полудрагоценных камней – особенно она любила горный хрусталь и дымчатый кварц. В двадцать четыре года она уже стала содиректором дома Бойвин, тогда же она вышла замуж за инженера Жана Бельперрона…
Одной из первых Бельперрон начала сочетать драгоценные и поделочные камни.

Одной из первых Бельперрон начала сочетать драгоценные и поделочные камни.

 

Но это не изменило ситуации, которая все сильнее беспокоила Сюзанн. Ее украшения приносили ювелирному дому Бойвин немалые доходы – и славу. Однако ее имя оставалось неизвестным широкой публике – таково было требование работодателя. Сюзанн же хотелось славы – в конце концов, почему она должна скромно оставаться в тени? И, спустя тринадцать лет плодотворного сотрудничества, Сюзанн покинула свое первое место работы, чтобы отправиться в свободное плавание…
Бельперрон часто использовала мотив раковины.

Бельперрон часто использовала мотив раковины.

 

Вскоре она приняла приглашение Бернарда Герца, одного из постоянных поставщиков дома Бойвен и эксперта в области драгоценных камней. Он предложил Сюзанн заняться разработкой украшений для его компании – никаких ограничений, никаких тайн и умолчаний! Так тридцатые стали временем взлета для Сюзанн Бельперрон. О ее работе для дома Бойвен, конечно, знали коллеги – но теперь ее имя гремело по всей Франции… и за ее пределами. Украшения, созданные ею, появлялись на страницах ведущих модных журналов, Диана Вриланд (редактор Harper's Bazaar и Vogue) была в восторге от ее работ, а Сюзанн тем временем направо и налево раздавала… отказы. Многие известные ювелиры и ювелирные бренды предлагали ей сотрудничество, однако Бельперрон оставалась верна творческому союзу с Герцем.
Кольца с жемчугом и бирюзой в этрусском стиле.

Кольца с жемчугом и бирюзой в этрусском стиле.

 

В годы войны еврей Бернар Герц попал в поле зрения гестапо. В первый раз Сюзанн удалось его спасти благодаря своим широким связям, однако он пожелал передать ей управление предприятием и зарегистрировать торговую марку на ее имя. После второго ареста он был отправлен в Освенцим, а Сюзанн присоединилась к французскому Сопротивлению.
Колье от Бельперрон.

Колье от Бельперрон.

 

После войны совладельцем компании стал сын Бернара Жан, чудом выживший в эти тяжелые годы. Их сотрудничество с Бельперрон длилось тридцать лет – вплоть до 1975 года. В числе их верных клиентов были члены семьи Ага-Хана, Ротшильды, Вильденштейны, герцогиня Виндзорская, звезды кино и сцены и даже… Эльза Скиапарелли, которая и сама оставила след в ювелирном искусстве.
Броши с природными мотивами.

Броши с природными мотивами.

 

Сюзанн Бельперрон широко использовала мотивы древнего ювелирного ремесла, черпала вдохновение в культуре Египта, Японии, Индии, Африки…
Колье и серьги от Бельперрон.

Колье и серьги от Бельперрон.

 

Ее очаровывало многообразие форм подводного мира – именно Бельперрон ввела моду на украшения в форме морских звезд и ракушек. Природные мотивы в работах Бельперрон приобретали особый ритм и изящество, отличались изощренной стилизацией и сложным, неожиданным колоритом.
Дерзкие и в то же время лаконичные формы, непривычные образы (серьги в форме ананасов – почему бы и нет?), необычные материалы…
Украшения с морскими мотивами.

Украшения с морскими мотивами.

 

Любимые ею халцедоны и кварц обнаруживали завораживающую мягкость и прозрачность, обманывая зрителя – нечто эфемерное, нечто неземное приобретало вдруг твердость камня. Бельперрон одной из первых обратила внимание на золото более низкой пробы – она называла его «девственным золотом». Она никогда не подписывала свои работы, никогда не продавала их в бутиках и не заказывала рекламных плакатов – «стиль Бельперрон» узнавали с первого взгляда.
Бельперрон изменила отношение к золоту низкой пробы.

Бельперрон изменила отношение к золоту низкой пробы.

 

Сюзанн Бельперрон неустанно трудилась до глубокой старости. Она погибла, поскользнувшись в ванной, быстро и нелепо – в те дни, когда размышляла над очередной коллекцией. Все имущество она завещала близкому другу. После его смерти в 2007 году новый «хранитель» наследия Бельперрон обнаружил крошечную квартиру на Монмартре, где находился обширный архив ювелира, некогда считавшийся потерянным – эскизы, фотографии, заметки, имена августейших клиентов… Так творчество главного ювелира XX века вновь обрело известность в веке XXI.

Текст: Софья Егорова.

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