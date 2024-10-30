Придумал термин «Совдепия», погряз в долгах в Европе, умирал на Родине: Куприн

Александр Иванович Куприн является классиком русской литературы. Его произведения не утратили свою значимость и по сей день. Тем не менее за ярким талантом Куприна скрывалась его непростая и полная трагедий жизнь. Интересно, что именно он был автором выражения «Совдепия», критикующего советское правление. Это и породило неприятности для Куприна. Вынужденная эмиграция стала окончательным провалом в жизни писателя. А ведь и до этого момента судьба его не баловала. Так какой же была жизнь великого русского классика?
Ранние годы великого классика
У великого писателя было сложное детство.
В далеком 1870 году в небольшом населенном пункте Пензенской области родился будущий великий писатель. Его семья принадлежала к аристократии: отец был чиновником с дворянскими корнями, а мать происходила из семейства татарских аристократов. Однако, несмотря на благородное происхождение, Александр пережил сложное детство.
Он потерял отца ещё до достижения им однолетнего возраста. Жизненные обстоятельства заставили его мать, стараясь обеспечить семье достойное существование, переехать с детьми в Москву. В столице, в попытках найти лучшую долю, она отдала Сашу в пансион для сирот.
Военная служба помогает развивать писательский талант
Александр всегда был благодарен военной службе.
Саша начал своё обучение в пансионе, после чего продолжил путь в кадетском корпусе. А уже затем и в военном училище, где он обучался на курсанта. Его усилия увенчались успехом. Он окончил училище со званием подпоручика, после чего тут же приступил к службе в пехотном полке. Годы обучения и службы оказали значительное влияние на формирование его личности и писательского таланта. Куприн впоследствии отмечал, что эти сложные периоды его жизни способствовали развитию как характера, так и писательского стиля.
В возрасте 24 лет Александр принял решение уйти в отставку, после чего его путь пролегал через несколько городов: начиная с Киева и продолжая Одессой и Севастополем. В этот период он уже обладал навыками писателя, однако еще не нашел области, в которой мог бы полностью раскрыть свой потенциал.
Распространитель табака и судьбоносная встреча
Иван Бунин оказал огромное влияние на Куприна.
Не имея профессии вне литературного мира, Александр вынужден был менять места жительства в поисках себя. При этом он всерьез не рассматривал возможность зарабатывать литературным трудом. Впрочем, к тому времени некоторые его произведения, такие как «Ночлег», «Миллионер» и «Впотьмах», уже были опубликованы.
Зарабатывая себе на жизнь, Куприн пробовал себя в разных областях: от репортажей для газет и продажи табака до актерской игры и даже обучения стоматологии, однако ни одно из этих занятий не приносило ему чувства удовлетворения.
Встреча с Иваном Буниным, уже признанным к тому времени, оказалась решающим событием. По приглашению Бунина, Куприн перебрался в Санкт-Петербург, где получил место секретаря в одном из журналов. Эта работа не только обеспечила ему достойный заработок, но и предоставила возможность сосредоточиться на литературной деятельности. В те годы он создал такие произведения, как «Болото» и «Конокрады», а также другие значимые повести и рассказы. «Поединок» стал произведением, которое вывело его на новый уровень популярности в стране, превратившись в значительное культурное явление. Куприн представлял главы романа публике, путешествуя по городам.
Страстное желание перемен
Он видел будущее страны совсем другим.
В начале Первой Мировой войны, будущий литератор уже несколько лет проживал в Гатчине. Однако, когда война началась, Александр предоставил свой дом для нужд военного госпиталя, а также активно призывал через публикации в прессе к поддержке армии. В 1914 году его мобилизовали, но спустя год, из-за плохого состояния здоровья, он был отправлен обратно домой. Он c энтузиазмом встретил начало революционных событий, так как с молодых лет склонялся к прогрессивным взглядам и не представлял Россию под монархическим управлением.
Однако, после предложения Ленину о создании газеты для крестьян, которое не нашло поддержки со стороны Каменева, Куприн быстро осознал, что новое правительство ведет страну к диктатуре. В результате, он присоединился к движению Белых, выступая против новой власти.
«Совдепия» и вынужденная эмиграция
Он был изгнан, но вернулся признанным великим писателем.
Куприн, который был автором выражения «Совдепия», критикующего советское правление, столкнулся с необходимостью покинуть страну. Сперва он укрывался в Финляндии, а затем обосновался во Франции. В 1930-е годы его жизнь омрачалась финансовыми трудностями.
Его зависимость от алкоголя, увеличивающиеся долги и невозможность найти себя привели Куприна к решению возвратиться в СССР в 1937 году. Там его приняли как значимую фигуру, с поддержкой со стороны литературной общественности и прессы. Вернувшись на родину, Куприн прожил недолго – спустя год он скончался от рака. Существует мнение, что он чувствовал приближение конца и именно поэтому решил вернуться.
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