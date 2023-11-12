Предательства, казни и прощальный поцелуй: Как сложилась судьба самых блестящих двойных шпионов XX в

Как закончили жизнь самые блестящие двойные шпионы XX века.
Спецслужбы и разведчики - каста закрытая, большую часть своей жизни они оставляют в тени, а свои настоящие чувства и эмоции прячут от посторонних глаз. Но сомнения и несогласие с решениями своего начальства иногда делают из них перебежчиков. А дальше начинается охота. Некоторых раскрывают совершенно случайно, других «сдают» приближенные люди, а третьих выслеживают спецслужбы на протяжении длительного времени. Часто это заканчивается для двойных агентов смертью.
Мата-Хари
Одной из самых известных шпионок является Мата Хари, настоящее имя которой Маргарета Гертруда. Ее жизнь была яркой и окутанной легендами. В начале 20 века ее знали как исполнительницу восточных танцев, а позже вскрылось, что на самом деле она двойной агент.
Из-за неудавшейся семейной жизни с капитаном Рудольфом Мак-Леодом Мата Хари осталась без средств к существованию. Именно тогда она отправилась в Париж, где в 1905 году впервые вышла на сцену, продемонстрировав свой танец. Выступая по всему миру, Маргарета обрела огромную популярность, а вместе с тем многочисленных поклонников, среди которых было много влиятельных людей и политиков. Тогда-то она и стала шпионить для немцев, но неизвестно, кто и когда ее завербовал.
Мата Хари - таинственная и легендарная./Фото: i43-cdn.woman.ru
Когда Мата Хари узнала, что попала под наблюдение спецслужб Франции, она сама пришла к ним и предложила свою помощь. Через некоторое время ее отправили в Мадрид с первым делом. Таким образом получилось, что она передавала информацию Франции и Германии друг о друге. После возвращения обратно ее рассекретили и арестовали.
В Париже 1917 года Мата Хари была признана виновной и приговорена к расстрелу. Повернувшись лицом к солдатам, она послала им воздушный поцелуй и выкрикнула, что готова. Приговор был приведен в исполнение 15 октября 1917 года.
Сидней Рейли
Одним из самых авантюрных персонажей начала 20 века являлся Сидней Рейли. Его даже называли королем шпионов. Биография Рейли достоверно неизвестна и окутана тайной. По некоторым данным, он родился в Одессе, а его настоящее имя Зигмунд Розенблюм. Будучи юношей, он ушел из дома и не вернулся.
Из некоторых источников следует, что он отправился на заработки в Америку, где устроился поваром по объявлению в «научную экспедицию» английских сотрудников разведки. В одной из поездок Зигмунд спас командира, который в свою очередь помог ему с документами и завербовал в разведку английских спецслужб. Далее он действовал под фамилией своей жены Маргарет Рейли. Главной целью его разведывательной деятельности стала непримиримая борьба с большевистской властью. Через многочисленные связи Рейли-Розенблюм получил легальное удостоверение личности и с легкостью вербовал советских служащих.
Сиднея Рейли называли королем шпионов./Фото: cdni.rbth.com
Во время очередного дела службы ГПУ выследили Рейли и арестовали, инсценировав его смерть. Таким образом шпион уже не мог надеяться на помощь Британии. Несмотря на постоянные допросы Рейли утверждал, что непричастен ни к каким заговорам. Чуть позже были найдены его дневники, куда он записывал все, что происходило на допросах.
5 ноября 1925 года, по личному приказу Сталина Сидней Рейли был застрелен в лесу, куда его ежедневно выводили на прогулку.
Олег Пеньковский
Самым успешным шпионом в истории СССР считается Олег Пеньковский. Всю свою жизнь он посвятил военному делу, дослужился до полковника ГРУ генштаба Минобороны СССР, не единожды принимал участие в военных действиях. Историкам до сих пор не ясно, как военный человек, прошедший ужасы войны, мог спокойно стать спецагентом другой страны.
Считали, что Олег Пеньковский был мстительным карьеристом и морально неустойчивым человеком, разочаровавшимся в советском режиме. Именно это толкнуло его на шпионаж. Как только он получил должность старшего офицера при ГРУ, то добровольно предложил британской разведке свои услуги. Чуть позднее — ЦРУ.
Олег Пеньковский успел передать иностранной разведке около 5500 секретных документов./Фото: i.ytimg.com
За все время работы на иностранную разведку Пеньковский успел передать 5500 секретных документов, в том числе схемы расположения ракетных шахт Советского союза. В 1962 году КГБ вышли на его след, причем совершенно неожиданно, когда следили за британским посольством. С этого момента слежка за Пеньковским не прекращалась. Установленные в его квартиры камеры, показали, что полковник действительно является шпионом. Арестовали его 22 октября 1962 года, поскольку предположили, что он может покинуть СССР. 11 мая 1963 года суд лишил Пеньковского всех воинских наград и воинского звания и приговорил к расстрелу, приведенному в исполнение 16 мая.
Виолетта Жабо
Виолетта Жабо родилась в Париже в 1921 году. Вскоре она с родителями переехала в Лондон, где до начала войны работала в магазине. В 19 лет вышла замуж за французского офицера и у них родилась дочь. В 1942 году ее муж умер от полученных ранений в битве при Эль Аламейн Этьен. Это подтолкнуло ее присоединиться к британской разведывательной службе.
Первая ее миссия была связана с операциями против фашистов и передачей информацию об их местонахождении. Помогала ей в этом специально созданная группа сопротивления. Вместе они подрывали мосты и выводили из строя дороги и коммуникации.
Виолетта Жабо является второй женщиной в мире, кому присвоен посмертно Георгиевский Крест./Фото: static.giantbomb.com
Во время проведения второй операции в 1944 году автомобиль, в котором находилась Жабо, был остановлен на немецком КПП. Последовала перестрелка, после которой ее взяли в плен и долго пытали. Через несколько месяцев ее отправили в концлагерь, а немного позже расстреляли. За сопротивление ей посмертно присвоена медаль, Георгиевский Крест.
Супруги Юлиус и Этель Розенберг
Одним из самых громких дел о шпионаже во время холодной войны, является дело супругов Этель и Юлиуса Розенбергов. Они оба были родом из Нью-Йорка, но придерживались коммунистических взглядов. Познакомились они на собраниях левых, куда оба ходили. В 1939 году пара сыграла свадьбу, после родились двое сыновей. Юлиус Розенберг начал работать на советское правительство в 1940 году, а чуть позже завербовал и свою жену. Вместе они передавали секретные данные разведке СССР, в том числе и информацию по разработке атомной бомбы. Все еще ведутся споры: были ли данные настоящими, или их сфальсифицировали.
Супруги Розенбергов были гражданами Америки, но всегда придерживались коммунистических взглядов./Фото: www.adsl.kirov.ru
В 1951 году в США супругов арестовали. Их обвинили в шпионаже в пользу другого государства и приговорили к смертной казни на электрическом стуле. Хотя чета Розенбергов не признала свою вину, приговор все же привели в исполнение 19 июня 1953 года.
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