Почему во время сражений лучники стреляли залпом и как пополняли запасы дорогих стрел



В древние времена именно лук являлся наиболее популярным оружием. Соответственно мастерство обращения с ним считалось настоящим боевым искусством, очень почитаемым в течение тысяч лет. Лучники были и пехотинцами, и кавалерией, и наездниками колесниц. Во время боя это была мощная, практически непобедимая военная сила.
Если командование было грамотным, то она была способна без проблем изменить ход сражения даже тогда, когда силы было явно неравными.


Естественно, возникает немало вопросов, например, где брали столько стрел, как осуществлялись их поставки к месту сражения, что делали лучники, если вдруг стрелы заканчивались, а битва идет полным ходом, и почему стрельба совершалась залповым методом.

1. Средневековье: изготовление стрел – затратное производство


В реальности на поле боя простой лучник был эффективен всего на протяжении четырех-восьми минут, до момента, пока стрелы не заканчивались / Фото: mykhel.com

В реальности на поле боя простой лучник был эффективен всего на протяжении четырех-восьми минут, до момента, пока стрелы не заканчивались / Фото: mykhel.com

 

В реальности на поле боя простой лучник был эффективен всего на протяжении четырех-восьми минут, до момента, пока стрелы не заканчивались. Обычный лучник был обязан уметь за одну минуту выпустить целых 10 стрел. Хороший же стрелок успевал за это время выпустить их в несколько большем количестве, то есть его скорость стрельбы была практически молниеносной. Лучники Англии носили стрелы в связках, содержащих 24 стрелы, которые размещались на поясе двумя снопами.

С учетом этого, действительно получалось, что весь имеющийся запас боеприпасов израсходовался при условии безостановочной стрельбы за четыре, максимум восемь минут.
Если говорить о цене, то стоимость одной связки составляла сумму, равносильную жалованию солдата за пять дней. Но когда осуществлялись военные походы, все расходы брала на себя корона.

 
После того, как Генрих V пришел к власти, он сделал важное назначение / Фото: sagy.vikingove.cz

После того, как Генрих V пришел к власти, он сделал важное назначение / Фото: sagy.vikingove.cz


 

Конечно же, в период Средневековья полностью обеспечить потребности стрелков было слишком дорого и невозможно с практической стороны. В связи с этим, после того, как Генрих V пришел к власти, он сделал важное назначение. Флетчер, который являлся профессиональным изготовителем стрел, становился Хранителем Королевских стрел. Он был поселен в Тауэре в Лондоне вместе с персоналом, туда же был направлен бюджет, предназначенный для приумножения запасов. Человек, занимающий данную должность, отвечал за производство самого оружия, стрел к нему, создания хранилищ и обеспечения запасов. Важно то, что он имел право изъять практически любую необходимую для данной цели древесину на территории страны.

Что касается цен непосредственно на лучников и стрелы, то они были слишком высокими. В Европе того временного периода изготовители боеприпасов сталкивались с огромными сложностями. Стрелы делали вручную. Над каждой из них трудилось несколько человек: один занимался изготовлением наконечников, другой – креплением к древку перьев и так далее.

 
Для тяжелых стрел, предназначенных для дальней стрельбы, кузнецы изготавливали наконечники из железа повышенной твердости / Фото: fishki.net

Для тяжелых стрел, предназначенных для дальней стрельбы, кузнецы изготавливали наконечники из железа повышенной твердости / Фото: fishki.net

 

Для тяжелых стрел, предназначенных для дальней стрельбы, кузнецы изготавливали наконечники из железа повышенной твердости. 76-сантиметровое древко делалось плотниками из легких пород древесины. Древко должно было быть идеально прямое. В противном случае от него не было никакой пользы. Если у мастера кузнечного дела в 1100-х годах имелся доступ к прямым качественным древкам, он мог за один день сделать пять-восемь стрел.

Те стрелы, у которых дальность полета была меньше, делались из твердой древесины, например, из ясеня. Они были чуть короче и более тяжелыми, с наконечником из тонкого металла. Наконечник делался узким, что позволяло поразить цель, пробить защиту при стрельбе с короткого расстояния. Материалом для оперения выступали перья гусей, которых требовалось очень много. Флетчер, назначенный Генрихом V, в первый же месяц на новой должности оформил заказ на древки в количестве десятков тысяч и на гусиные перья в количестве более 1 000 000 штук. И это только один заказ, так сказать, разовый.

 
В первый же месяц флетчер на новой должности оформил заказ на древки в количестве десятков тысяч и на гусиные перья в количестве более 1 000 000 штук / Фото: goknapping.com

В первый же месяц флетчер на новой должности оформил заказ на древки в количестве десятков тысяч и на гусиные перья в количестве более 1 000 000 штук / Фото: goknapping.com


 

Естественно, во время отправления во Францию на войну экипировка Генриха V была отличной. Но далеко не все предыдущие монархи имели настолько хорошую подготовку к боевым действиям. Наиболее качественный подход к ситуации с лучниками и стрелами наблюдался во Франции.

 
Проблема с лучниками наблюдалась практически во всех армиях / Фото: hiking.ru

Проблема с лучниками наблюдалась практически во всех армиях / Фото: hiking.ru

 

Проблема с лучниками наблюдалась практически во всех армиях. Причиной этому было отсутствие у правителей того времени возможности и способности наладить дешевое изготовление оружия и стрел. В результате лучники каждой из армий, как только у них заканчивался запас стрел, были вынуждены менять тактику, а точнее, становиться участниками ближнего боя.

2. Почему лучники всегда выпускали стрелы залпом в сражении


 

 
Обеспечить стрелков, численность которых составляла не одну сотню, двумя связками качественных стрел, как мы уже понимаем, было не так-то просто с материальной точки зрения / Фото: fishki.net

Обеспечить стрелков, численность которых составляла не одну сотню, двумя связками качественных стрел, как мы уже понимаем, было не так-то просто с материальной точки зрения / Фото: fishki.net

 

Практически каждый из совершаемых выстрелов был «золотым». Обеспечить стрелков, численность которых составляла не одну сотню, двумя связками качественных стрел, как мы уже понимаем, было не так-то просто с материальной точки зрения. В армии, как правило, было около 2 500 лучников. Это средний показатель того, что могли позволить себе правители.

 
Каждый из лучников мог выпустить за одну минуту около десяти стрел / Фото: ru.littlestprettythings.com

Каждый из лучников мог выпустить за одну минуту около десяти стрел / Фото: ru.littlestprettythings.com

 

Каждый из них мог выпустить за одну минуту около десяти стрел. Получается, что в первую же минуту сражения в полете окажется 25 000 стрел, во вторую – на землю прилетит 50 000, а спустя пять минут их число превысит 100 000. Задача лучников в первые минуты боя парализовать противника градом своих стрел, устроив хаос и суматоху. Нередки случаи, когда армия просто отступала, не выдержав такого натиска.

 
Залповая стрельба обеспечивает очень высокую зону атаки, а противникам придется уйти в оборону / Фото: Pinterest

Залповая стрельба обеспечивает очень высокую зону атаки, а противникам придется уйти в оборону / Фото: Pinterest

 

Залповая стрельба обеспечивает очень высокую зону атаки, а противникам придется уйти в оборону, а именно, закрыть свои головы щитами и сделать свое движение более медленным. Очень важно сломить противника психологически, в первые мгновения боя, проредив его ряды и сэкономив половину собственных боеприпасов, а главное, сохранив и собственных лучников в максимальном количестве для последующих военных атак.

 
При произвольной стрельбе в среднем процент поражения пехоты врага был бы намного ниже, как и средние показатели урона / Фото: yaplakal.com

При произвольной стрельбе в среднем процент поражения пехоты врага был бы намного ниже, как и средние показатели урона / Фото: yaplakal.com

 

При произвольной стрельбе в среднем процент поражения пехоты врага был бы намного ниже, как и средние показатели урона. Если армия противника имеет арбалеты или воюет верхом на лошадях, то сократить расстояние, особо не пострадав, она сможет достаточно быстро. Следовательно, стрелять у лучников уже не будет возможности, так как велики риски поразить своих же товарищей. Таким образом, преимущество будет утрачено.

3. Если стрелы закончились, а битва в разгаре – что дальше


 

 
При условиях активной стрельбы обе армии в течение нескольких минут оставались без боеприпасов / Фото: bolivar1958ds.mirtesen.ru

При условиях активной стрельбы обе армии в течение нескольких минут оставались без боеприпасов / Фото: bolivar1958ds.mirtesen.ru

 

При условиях активной стрельбы обе армии в течение нескольких минут оставались без боеприпасов. У них не было возможности отойти далеко от обозов, в которых находились стрелы и от оруженосцев, подносивших стрелы лучникам. Если бы кавалеристы поймали стрелков на открытом пространстве, они тут же пополнили бы ряды мертвых. Чтобы не рисковать, лучники занимали позиции на холмах, сидя на корточках.

Был и очень «грязный» момент в средневековых войнах. Естественно, в связи с дороговизной железных и бронзовых стрел, их количество даже у снабженцев было ограниченным, поэтому приходилось собирать пригодные к повторному использованию боеприпасы на поле боя. Но для этой цели туда отправляли не солдат, а крепостных, а также их детей, проживавших в ближайших деревнях.

 
Нередко солдаты хитрили, чтобы добыть себе дополнительные стрелы / Фото: smolbattle.ru

Нередко солдаты хитрили, чтобы добыть себе дополнительные стрелы / Фото: smolbattle.ru

 

Нередко солдаты хитрили, чтобы добыть себе дополнительные стрелы. Эти факты имеют историческое подтверждение. Например, при правлении династии Хань (последние годы), одна из противоборствующих сторон загрузила на лодки тюки соломы и отправилась в плавание вверх по течению Желтой реки. Со стороны казалось, что они будут атаковать. Противник с берега выпустил в лодки множество стрел, которые добросовестно остались в тюках. Таким образом, запасы были пополнены. Нечто подобное наблюдалось и в войнах между европейцами.

