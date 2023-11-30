Топ громких ограблений банков в истории

Банк «Сосьете Женераль» во французской Ницце в 1976 году

Один из самых экстравагантных налетов за всю историю. Альберто Спаджиари со своими подельниками смогли взять в банке в Ницце сумму 50 млн. франков, что в перерасчете на современные евро составляет 30 млн. Необычным было поведение преступников после налета. В это время во Франции отмечали День взятия Бастилии, злоумышленники решили присоединиться к празднику – они в снятом жилье пили дорогущее вино, развесили на стенах эротические фото местных чиновников и бизнесменов, найденные в сейфах, оставили для полиции сообщение «Без ненависти, без жестокости и без оружия».

Правоохранительные органы задержали преступников, но главарь сбежал из зала судебных заседаний, после он так и не был пойман. Спаджиари приговорили к смертной казни, но он изменил внешность и по слухам затаился в Аргентине. Говорят, он несколько раз прилетал во Францию к своей матери и супруге. Спустя десять лет украденные миллионы были потрачены, а сам преступник переехал с супругой в отдаленную итальянскую провинцию, где и скончался от онкологии в 1989 году.

Банк Knightsbridge в Лондоне в 1987 году

Вроде в этом налете не было ничего уникального, но поражает легкость, с которой преступники смогли завладеть сотнями миллионов долларов. Депозитарий Knightsbridge использовали богатые и знаменитые клиенты, поэтому преступники прикинули, что там можно взять солидный куш. 12 июля сообщники зашли в депозитарий, сыграв роли клиентов банка. Достав припрятанное оружие, они угрозами заставили сотрудников закрыть учреждение.

Инициатором ограбления был известный налетчик из Италии Валерио Виччеи. Преступники вывесили на депозитарии табличку, что он временно не работает, и спокойно вскрыли ячейки, в которых забрали денег и драгоценностей на общую сумму до 200 млн. долларов в перерасчете на 2006 год. Полиция думала, что Виччеи уже не смогут найти, но через время его задержали в Италии, куда он вернулся, чтобы забрать свое любимое авто «Феррари».

Хранилище с алмазами в бельгийском Антверпене в 2003 году

Леонарди Нотарбартоло, имеющий 30 лет криминального стажа, задумал избавить сейфы хранилища от драгоценностей. Взяв в подельники свою жену и еще одну супружескую пару, он смог пробраться по подземному ходу в хранилище с камнями. Злоумышленники вскрыли 123 ячейки с алмазами, общая сумма ущерба неизвестна, но было заявлено о потерях в 100 миллионов в американской валюте.

Подготовка к преступлению заняла у преступников 2 года. Все это время они уделили на изучение системы безопасности, изготовление копий ключей, замену данных с камер видеонаблюдения. После преступления злоумышленниками не было оставлено никаких следов, но на следующий день они были задержаны. Преступники утверждали, что у них есть главный босс, который носит имя «Маг», бриллианты так и не были найдены, а всем сообщникам дали длительные тюремные сроки.

Банк в Белфасте в Северной Ирландии в 2004 году

В этом крупном ограблении нет ничего необычного, но от этого эффективность преступников только выросла. 19 декабря злоумышленники двумя вооруженными группами совершили налет на квартиры руководящих сотрудников Northern Bank. Захватив заложников, они отправили глав семейств на свои рабочие места в банк, чтобы те подготовили почву для ограбления.

В конце дня сотрудники МакМаллан и Уорд просто впустили в банковское хранилище злоумышленников. Из депозитария преступники загрузили в свой микроавтобус 26,5 млн. фунтов стерлингов (50 млн. долларов по курсу), незначительное количество евро и долларов. Заложники были освобождены спустя пару часов, а налетчики скрылись с деньгами. Их так и не удалось разыскать. Ходят слухи, что преступники состояли в подпольной Ирландской Республиканской армии (IRA).

Подготовлено по материалам от экспертов финансового портала https://www.1mbank.ru/