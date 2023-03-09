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Как попасть в филиал Марса на Земле: Остров Ормуз, где море и берег красного цвета


Как попасть в филиал Марса на Земле: Остров Ормуз, где море и берег красного цвета


Первое ощущение, возникающее у всех, кто видел этот чрезвычайно засушливый и чрезвычайно яркий остров в центре Ирана, одно: ты попал на другую планету. Домики всех цветов и оттенков, снующие по улицам иранские хиппи, местные женщины в необычайно яркой для обычных иранок одежде (разноцветное платье и не менее цветастая узорчатая чадра) – это, конечно, необычно. Но самая шокирующая особенность Ормуза – его разноцветный песок, за что остров во всем мире прозвали Радужным. А еще его называют филиалом Марса...

Загадочный остров чем-то напоминает другую планету. /Фото:tema.in.ua

Загадочный остров чем-то напоминает другую планету. /Фото:tema.in.ua

 
А в жилой части острова всё очень ярко. /Фото: atlasofwonders.com

А в жилой части острова всё очень ярко. /Фото: atlasofwonders.com

 

Ормуз занимает 42 квадратных километра, а сам он находится в восьми километрах от материка. Но, несмотря на свою обособленность, он невероятно притягателен и приезжают сюда с разных уголочков планеты. Прибрежный песок блестит, как металл. Он, как и камни, переливается разными цветами, за что Ормуз считается лучшим на Земле местом для геотуризма. Особенно красиво в так называемой Долине радуги.
Долина радуги. /Фото: journeyismyhome.ru

Долина радуги. /Фото: journeyismyhome.ru


На острове песок и почва имеют невероятно разнообразные цвета. /Фото: sanaei.livejournal.com

На острове песок и почва имеют невероятно разнообразные цвета. /Фото: sanaei.livejournal.com

 
Радужный остров/Фото:sanaei.livejournal.com/

Радужный остров/Фото:sanaei.livejournal.com/

 

Ормуз (Хормоз) считается уникальным минералогическим резервуаром благодаря невероятному разнообразию горных пород и минералов, обнаруженных на этой небольшой территории. Если говорить языком геологов, то расположенный в Ормузском проливе остров представляет собой сферический соляной купол, который состоит из эвапоритов, магматических пород и осадочных пород, а также донных отложений, в том числе соляных, гипсовых и известняковых эвапоритов. В осадочных породах нередко можно увидеть такие минералы, как пирит, доломит, кварц, ангидрит, гипс и галит.
Розовая дорога. /Фото: Павло Морковкин

Розовая дорога. /Фото: Павло Морковкин

 
Скалы, словно на фантастической планете. /Фото:ca-irnews.com

Скалы, словно на фантастической планете. /Фото:ca-irnews.com

 

Помимо значительных минералогических достопримечательностей, на острове есть и другие красоты – например, охровые шахты, коралловые рифы, скалы, морские и соляные пещеры, а также уникальный растительный покров и дикий животный мир.
Красоты побережья. /Фото: sanaei.livejournal.com

Красоты побережья. /Фото: sanaei.livejournal.com

 
Соляная пещера. /Фото:journeyismyhome.ru

Соляная пещера. /Фото:journeyismyhome.ru

 
Невероятный пейзаж. /Фото:tema.in.ua

Невероятный пейзаж. /Фото:tema.in.ua

 

Еще одна особенность Ормуза – разнообразие прибрежной зоны: на севере есть золотистые песчаные пляжи, а на юге – участок с красивыми скалами. А на так называемом Красном побережье настолько высокая концентрация железа, что и песок, и вода реально окрашены в ярко-красный цвет. Кажется, что волны и пляж кровоточат, и это одновременно и красиво, и странно, и жутковато.
Красные волны словно кровоточат. /Фото:iranroute.com

Красные волны словно кровоточат. /Фото:iranroute.com

 
Красный берег. /Фото:sanaei.livejournal.com

Красный берег. /Фото:sanaei.livejournal.com

 
Земля в этой местности имеет от природы красный цвет. /Фото:iranviptour.com

Земля в этой местности имеет от природы красный цвет. /Фото:iranviptour.com

 

А еще местные художники делают из разноцветного песка на побережье удивительные ковры.
Остров словно специально кем-то разрисован – ради забавы. И даже из космоса он выглядит, как яркая картина.
Так остров выглядит из космоса. /Фото:atlasofwonders.com

Так остров выглядит из космоса. /Фото:atlasofwonders.com

 
На острове делают песчаные картины. /Фото:sanaei.livejournal.com

На острове делают песчаные картины. /Фото:sanaei.livejournal.com

 
Краски природы. /arasbaran.org

Краски природы. /arasbaran.org

 

Когда-то Ормуз был оживленным центром торговли. В эпоху Сасанидов (224 –651 гг. нашей эры) остров был завоеван персами, какое-то время был под властью монголов, португальцев, а в начале XVII столетия им стал владеть Персидский шах Аббас. Однако этот островок его мало интересовал – правитель сделал главным своим портом другой город. В настоящее время Ормуз – малонаселенный остров, большая часть которого пустынна. И основное его «население» – это туристы.
Остров на рисунке XVI века.

Остров на рисунке XVI века.

 

Кстати, в полуденное летнее время здесь невероятно жарко. Не каждый турист выдержит температуру в 42-43 °C, поэтому завсегдатаи любят приезжать сюда зимой, когда спадает зной.
Туристы. /Фото:ca-irnews.com

Туристы. /Фото:ca-irnews.com

 

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Как попасть в филиал Марса на Земле: Остров Ормуз, где море и берег красного цвета

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Как попасть в филиал Марса на Земле: Остров Ормуз, где море и берег красного цветаПодписаться на мой Instagram
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