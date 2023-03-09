Как попасть в филиал Марса на Земле: Остров Ормуз, где море и берег красного цвета

Загадочный остров чем-то напоминает другую планету. /Фото:tema.in.ua

А в жилой части острова всё очень ярко. /Фото: atlasofwonders.com

Долина радуги. /Фото: journeyismyhome.ru

На острове песок и почва имеют невероятно разнообразные цвета. /Фото: sanaei.livejournal.com

Радужный остров/Фото:sanaei.livejournal.com/

Розовая дорога. /Фото: Павло Морковкин

Скалы, словно на фантастической планете. /Фото:ca-irnews.com

Красоты побережья. /Фото: sanaei.livejournal.com

Соляная пещера. /Фото:journeyismyhome.ru

Невероятный пейзаж. /Фото:tema.in.ua

Красные волны словно кровоточат. /Фото:iranroute.com

Красный берег. /Фото:sanaei.livejournal.com

Земля в этой местности имеет от природы красный цвет. /Фото:iranviptour.com

Так остров выглядит из космоса. /Фото:atlasofwonders.com

На острове делают песчаные картины. /Фото:sanaei.livejournal.com

Краски природы. /arasbaran.org

Остров на рисунке XVI века.

Туристы. /Фото:ca-irnews.com