Веревочные кровати и гроб за пару пенсов, или Где ночевали бездомные в период Викторианской Англии

Многие бездомные мечтали о приютах и даже довольствовались таким сном
Проблема бездомности была актуальна во все времена и во всех странах. Только решали этот вопрос везде по-разному. Сегодня существуют специальные приюты, где люди без определенного места жительства могут переночевать или поесть, а раньше об этом можно было только мечтать.
Причины бездомности в Викторианской Англии
Индустриализация принесла не только положительные изменения, но и повлияла на рост числа бездомных / Фото: games.mail.ru
Правление королевы Виктории пришлось на 1837-1901 годы. Как раз в этот период Великобритания стала первой страной, где произошла промышленная революция. Однако индустриализация принесла не только положительные изменения, но и повлияла на рост числа бездомных. Чтобы расширить железную дорогу, приходилось сносить жилые кварталы. В Лондоне уменьшилось количество домов и людям пришлось переезжать в другие районы. Из-за перенаселения резко возросла аренда жилья, которая была по карману далеко не всем. Кроме того, в стране начало уменьшаться количество рабочих мест, поэтому все больше людей переезжали в Лондон, еще сильнее усугубляя обстановку. Да, рабочие нашли места и получали зарплаты, но из-за очередного поднятия цен некоторые лишились возможности платить по счетам.
Где ночевали бездомные
Вплоть до середины XIX века власти старательно не обращали внимание на проблему бездомных. Люди, у которых не было жилья, шли на набережную в поисках ночлега на скамейке. Однако лондонские законы запрещали спать на улице. Патруль будил бездомных и сгонял их с мест под предлогом, чтобы те не замерзли.
В 1865 году евангелистский священнослужитель Уильям Бут основал Христианскую ассоциацию возрождения (позже ее переименовали в Армию спасения). Благотворительная организация, которая существует и сегодня, стала первым местом, где бездомным предоставляли безопасный ночлег в тепле. Сперва учреждения открылись в Лондоне, а потом и в других городах Великобритании. Однако было одно «но»: ночлежки были платными и по меркам бездомных стоили целые состояния. Все зависело от того, какими средствами располагает постоялец.
Тарифы на ночлежку в приюте
1. Услуги за 1 пенс
За 1 пенс человека кормили небольшим ломтиком хлеба и чаем, а также позволяли посидеть в теплом помещении / Фото: pikabu.ru
За 1 пенс человека кормили небольшим ломтиком хлеба и чаем, а также позволяли посидеть в теплом помещении. Однако спать на скамейке или в любом другом месте запрещалось. Служащие приюта строго отслеживали провинившихся, тотчас же будили их и выгоняли. В переводе на современные деньги 1 пенс равняется 60 центам или 44 рублям.
2. «Веревочные кровати» за 2 пенса
За 2 пенса бездомным разрешали отдохнуть на специальном подвесе / Фото: pikabu.ru
За 2 пенса бездомным разрешали отдохнуть на специальном подвесе. Людей усаживали на длинную скамью, а перед ними натягивали крепкую веревку, чтобы повисать на ней и спать. Трудно судить, получалось ли выспаться на таком подвесе, но других вариантов не было. Кто-то старался приспособить сложенную куртку или пальто как подушку, однако зачастую бездомные спали стоя или сидя, перегнувшись через столь сомнительную «опору». В 5 утра в комнату входил служащий приюта, который будил людей и выгонял их на улицу.
Кстати, существует ложное предположение, что английское слово hangover, то есть похмелье, образовано от выражения hang over в значении нависать. Якобы именно от «веревочных кроватей» произошло до боли знакомое многим англичанам слово. Но это оказался фейк, поскольку у hangover совсем другая история.
3. «Гробы» за 4 пенса
Приют называли «четырехпенсовым гробом», поскольку в спальнях располагались кровати, напоминающие продолговатые ящики / Фото: pikabu.ru
В народе приют называли «четырехпенсовым гробом», поскольку в спальнях располагались кровати, напоминающие продолговатые ящики для умерших. За эту плату бездомных кормили, давали «гробы» и брезент, чтобы укрыться. Спать в таких условиях было жестко и холодно, плюс в ящиках кишели клопы. Однако по сравнению с «подвесными кроватями» за 2 пенса, это был роскошный вариант. По крайней мере, здесь можно было лечь ровно и поспать хотя бы немного без страха околеть, промокнуть или упасть.
4. Приюты для «богачей»
Счастливчики, которым удалось собрать 7 пенсов, могли провести ночь на настоящей кровати / Фото: pikabu.ru
Счастливчики, которым удалось собрать 7 пенсов, могли провести ночь на настоящей кровати. Узковатой, с невероятно жестким матрасом и тонкой накидкой вместо одеяла, но кровати. А за шиллинг (12 пенсов, равных 7 долларам или 500 рублей) в приютах выдавали «люкс»-ночлежку - отгороженное спальное место, а также возможность искупаться в ванной.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии