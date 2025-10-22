Веревочные кровати и гроб за пару пенсов, или Где ночевали бездомные в период Викторианской Англии

Многие бездомные мечтали о приютах и даже довольствовались таким сном

Причины бездомности в Викторианской Англии

Индустриализация принесла не только положительные изменения, но и повлияла на рост числа бездомных / Фото: games.mail.ru

Где ночевали бездомные

Люди, у которых не было жилья, шли на набережную в поисках ночлега на скамейке / Фото: pikabu.ru

Тарифы на ночлежку в приюте

За 1 пенс человека кормили небольшим ломтиком хлеба и чаем, а также позволяли посидеть в теплом помещении / Фото: pikabu.ru

За 2 пенса бездомным разрешали отдохнуть на специальном подвесе / Фото: pikabu.ru

Приют называли «четырехпенсовым гробом», поскольку в спальнях располагались кровати, напоминающие продолговатые ящики / Фото: pikabu.ru

Счастливчики, которым удалось собрать 7 пенсов, могли провести ночь на настоящей кровати / Фото: pikabu.ru