Как наточить нож, если под рукой не оказалось точильного камня

Оригинальный метод заточки ножа с тем, что всегда под рукой. /Фото: ganzo.ua

1. Когда актуален метод с кофейной кружкой?

Наточить нож кружкой может научиться каждый желающий. /Фото: images-na.ssl-images-amazon.com

2. Как правильно заточить нож с помощью керамической кружки

Прием с заточкой кофейной кружки может оказаться очень удобным в непредвиденных обстоятельствах. /Фото: zakazy.net

3. Почему этот метод работает?

Все неожиданное зачастую имеет довольно простое объяснение. /Фото: cdn.mpasho.co.ke

4. Ошибки, которые ухудшают состояние кухонных ножей

Чтобы продлить срок службы ножа, важно не только правильно его затачивать. /Фото: nl.ua

5. Правильное хранение

Для хранения ножей лучше всего выбирать магнитную полосу. /Фото: d50-a.sdn.cz

6. Ножи и посудомоечная машина

Мыть ножи лучше вручную. /Фото: i0.wp.com

7. Выбор разделочных досок

Доска также имеет значение для состояния и сохранности ножей. /Фото: kosholka.com.ua

8. Достаточная острота

Затачивать свои ножи нужно регулярно и правильно. /Фото: images-na.ssl-images-amazon.com