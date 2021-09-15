Молоток с колесиком: зачем нужен такой инструмент Технологии

В мире существует достаточно большое количество откровенно странных инструментов, о назначении которых людям, не посвященным в профессиональные тонкости, ничего (как правило) не известно. Ярким примером такого инструмента является молоток с колесиком. Зачем нужен подобный «девайс» в столярном деле? На самом деле все достаточно просто.
Есть вот такой вариант. /Фото: tehnari.ru.
Данный инструмент называется – притирочный молоток. Как правило, увидеть такие инструменты можно на производствах, связанных с фанерованием натуральным шпоном различных деталей (в первую очередь мебели). Как уже можно было догадаться из названия и области применения молотка, нужен он в первую очередь для притирки шпона, который наклеивается на столярный клей. Иногда, вместо колесика на молотке имеется просто гладкая сторона.
Хитрый инструмент. /Фото: tehnari.ru.
Помимо этого, такие необычные молотки могут быть использованы на производстве еще и для прикатки гуммированной бумаги. Данная процедура проделывается при сборе «рубашек» из уже упомянутого шпона. Лучше всего для данной операции подходят молотки именно с двигающимся валиком, а не с обычной гладкой стороной. Прикатка в свою очередь нужна для того, чтобы тонкая гуммированная лента не отслоилась в случае, если будет ослаблена или намокнет.
Без такого молотка притирка очень сложна. /Фото: koffkindom.ru.
Работать с этим инструментом совсем не сложно. Правда кое-какие навыки все-таки требуются. О рабочем процессе и о возможностях притирочного молотка в столярном деле можно узнать из специальной профильной литературы. Важно отметить, что данный инструмент является весьма специфическим и применяется в достаточно узкой области.
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