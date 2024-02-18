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Как живут химба, которые никогда не моются и ходят в шкурах, но считаются самыми красивыми женщинами



Женщины народа химба считаются самыми красивыми африканками в мире. Их фотографии уже давно облетели интернет, их используют на рекламных плакатах и календарях, на заставках компьютеров. Однако человек, незнакомый с образом жизни этого народа, очень удивится, если узнает, что эти женщины с чистой бронзовой кожей вообще никогда не моются. При этом они не выглядят грязными и пахнет от них свежестью. Как же удается экзотическим красоткам, живущим в хижинах по обычаям африканских племен, выглядеть так привлекательно?

И модницы, и трудяги


Химба, кочевой народ, живущий на севере Намибии. Они верят в бога Мукуру и духов предков, живут в деревянных хижинах, покрытых глиняной смесью, и разводят коз, коров и овец. Женщины в этих поселениях настоящие модницы – их руки и ноги всегда покрыты браслетами, шеи – бусами, их прически и головные уборы затейливы. А еще в них есть какая-то первозданная экзотическая красота, которая завораживает.


Женщин Химба считают самыми красивыми в Африке. /Фото: ea.md


Женщин Химба считают самыми красивыми в Африке. /Фото: ea.md

 

Девочек у химба выдают замуж сразу по достижении половой зрелости. Но полноценной женщиной юная красотка будет считаться только после того, как родит.
Девочки носят две косы.

Девочки носят две косы.

 

Юные девочки ходят с двумя косичками. Женщины химба носят головной убор эрембе, изготовленный из овчины, а прическа их состоит из множества прядей заплетенных в косы, напоминающие дреды. Они окрашены и смазанны специальной пастой, о которой мы ещё расскажем подробнее.

Вместо привычной европейцам одежды как мужчины, так и женщины этого народа используют что-то вроде юбки из телячьих или овечьих шкур, а иногда и из текстиля, ведь химба все-таки имеют связи с цивилизацией. Верхняя часть их тела, как и у других аналогичных аборигенов, голая, если не считать всяких украшений типа бус и кусочков шкур. Рожавшая женщина часто носит за спиной самодельный кожаный рюкзачок.
Головные уборы женщин.

Головные уборы женщин.

 

В качестве обуви у женщин используются сандалии, изготовленные из коровьей кожи, а у мужчин – аналогичные, но только из… автомобильных покрышек. Впрочем, многие ходят и босиком.
Они украшают даже ноги. /Фото: alamy.com

Они украшают даже ноги. /Фото: alamy.com

 

Обязанность мужчины в семье проста: пасти скот (правда, на жаре и в любую погоду) и забивать его, а также при необходимости охотиться. Вот в принципе и вся их работа, если ни считать участие в «официальных мероприятиях», типа совета вождей.
Мужчины химба.

Мужчины химба.

 

Остается только удивляться, как местные женщины умудряются так хорошо выглядеть, ведь у них обязанностей кратно больше.

Хозяйка-химба готовит пищу, носит в деревню воду и дрова, штукатурит дома глиняно-навозной смесью, а иногда и строит сам их деревянный каркас, связывая вместе стволы деревьев. А еще она ухаживает за виноградом (лозу химба используют для производства калебасов), занимается собирательством плодов, зерен и трав, доит и кормит домашний скот. И всё это – не считая материнских обязанностей. Кстати, за детьми женщины ухаживают все вместе, не деля их на чужих и соседских.
В их понимании чужих детей не бывает.

В их понимании чужих детей не бывает.

 

Созрела – и сразу в жёны


В семейно-любовных отношениях химба придерживаются полигамии. У мужчины могут быть две жены, причем замуж девочек часто отдают без их согласия – жениха выбирает отец. Такой брак могут заключить, даже если невесте нет еще и 12 лет. В Намибии, на территории которой живут химба, такие ранние браки официально запрещены, однако у этого народа – свои законы. Впрочем, в последнее время даже верные традициям химба стали понимать, что слишком ранние браки – это плохо, и в некоторых поселениях эту практику оставили.
Девочек рано выдают замуж. /Фото: pinterest.co.uk

Девочек рано выдают замуж. /Фото: pinterest.co.uk

 

В качестве «калыма» жених должен преподнести родителям невесты коров или коз – чем больше и чем они здоровее – тем лучше.
Жилище химба. /Фото: robertharding.com

Жилище химба. /Фото: robertharding.com

 

Что касается супружеской верности, то у химба о ее соблюдении не слишком заботятся. Так, муж может спокойно изменять жене, но и она, в свою очередь, может сходить на сторону, если супруг ушел в дальний поход (например, пасти скот или охотиться) и долго не возвращается.
Женщина имеет право изменить.

Женщина имеет право изменить.

 

Дымовые ванны и не только


А теперь – о секрете красоты. Многие путешественники и исследователи задавались вопросом, как женщинам удается сохранять хорошую фигуру и идеально гладкую кожу медного оттенка. И вообще – в чем секрет их привлекательности, которой так часто восхищаются европейцы, глядя на фото женщин химба. Так вот оказалось, что все дело в специфических гигиенических привычках местных дам.

Во-первых, кожу женщины химба покрывают специальным составом – пастой отджизе, которая представляет собой смесь молочного жира и пигмента охры. Она в течение длительного времени очищает кожу и предохраняет от сухих ветров и палящего солнца, а также от укусов насекомых. Красноватая паста отджизе символизирует у химба одновременно кровь, землю и красоту. Часто в качестве ароматизатора в эту смесь дамы добавляют смолу местного кустарника омузумба.
Секрет их красоты раскрыт.

Секрет их красоты раскрыт.

 

Второй секрет красоты состоит в том, что женщины химба не моются. Это связано с многовековой традицией, истоки которой исходят от особенностей места проживания. В этих краях вода дефицит, поэтому химба не могут позволить себе такую роскошь как водные процедуры. Если же мужчинам еще периодически и предоставляется такая привилегия, то женщинам – нет. Однако путешественники и журналисты, которые общались с представителями племени химба, обращают внимание на то, что никакого неприятного запаха от местных красоток не исходит.
После дымовой бани кожа очищается.

После дымовой бани кожа очищается.

 

Кожа женщин химба выглядит чистой и ухоженной. Всё дело в том, что вместо традиционных водных ванн красотки химба используют дымовые. Они собирают листья коммифоры или других подобных растений, поджигают и когда образуется дым, встают над ним так, чтобы он полностью окутал их тело. При этом они накрываются специальной тканью, чтобы оказаться в этаком «дымовом мешке». Поры раскрываются и кожа женщины начинает выделять пот, вместе с которым очищается от всего плохого, что накопилось за день.
Красотка химба. /Фото: cbaul-cdnwnd.com

Красотка химба. /Фото: cbaul-cdnwnd.com

 

Во время такой ванны кожа одновременно и дезинфицируется, и наполняется приятным ароматом. Таким образом, женщина химба всегда остается чистой без всякой воды и без мыла

Текст: Анна Белова

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