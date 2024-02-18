Как живут химба, которые никогда не моются и ходят в шкурах, но считаются самыми красивыми женщинами

Женщины народа химба считаются самыми красивыми африканками в мире. Их фотографии уже давно облетели интернет, их используют на рекламных плакатах и календарях, на заставках компьютеров. Однако человек, незнакомый с образом жизни этого народа, очень удивится, если узнает, что эти женщины с чистой бронзовой кожей вообще никогда не моются. При этом они не выглядят грязными и пахнет от них свежестью. Как же удается экзотическим красоткам, живущим в хижинах по обычаям африканских племен, выглядеть так привлекательно?
И модницы, и трудяги
Химба, кочевой народ, живущий на севере Намибии. Они верят в бога Мукуру и духов предков, живут в деревянных хижинах, покрытых глиняной смесью, и разводят коз, коров и овец. Женщины в этих поселениях настоящие модницы – их руки и ноги всегда покрыты браслетами, шеи – бусами, их прически и головные уборы затейливы. А еще в них есть какая-то первозданная экзотическая красота, которая завораживает.
Женщин Химба считают самыми красивыми в Африке. /Фото: ea.md
Девочек у химба выдают замуж сразу по достижении половой зрелости. Но полноценной женщиной юная красотка будет считаться только после того, как родит.
Девочки носят две косы.
Юные девочки ходят с двумя косичками. Женщины химба носят головной убор эрембе, изготовленный из овчины, а прическа их состоит из множества прядей заплетенных в косы, напоминающие дреды. Они окрашены и смазанны специальной пастой, о которой мы ещё расскажем подробнее.
Вместо привычной европейцам одежды как мужчины, так и женщины этого народа используют что-то вроде юбки из телячьих или овечьих шкур, а иногда и из текстиля, ведь химба все-таки имеют связи с цивилизацией. Верхняя часть их тела, как и у других аналогичных аборигенов, голая, если не считать всяких украшений типа бус и кусочков шкур. Рожавшая женщина часто носит за спиной самодельный кожаный рюкзачок.
Головные уборы женщин.
В качестве обуви у женщин используются сандалии, изготовленные из коровьей кожи, а у мужчин – аналогичные, но только из… автомобильных покрышек. Впрочем, многие ходят и босиком.
Они украшают даже ноги. /Фото: alamy.com
Обязанность мужчины в семье проста: пасти скот (правда, на жаре и в любую погоду) и забивать его, а также при необходимости охотиться. Вот в принципе и вся их работа, если ни считать участие в «официальных мероприятиях», типа совета вождей.
Мужчины химба.
Остается только удивляться, как местные женщины умудряются так хорошо выглядеть, ведь у них обязанностей кратно больше.
Хозяйка-химба готовит пищу, носит в деревню воду и дрова, штукатурит дома глиняно-навозной смесью, а иногда и строит сам их деревянный каркас, связывая вместе стволы деревьев. А еще она ухаживает за виноградом (лозу химба используют для производства калебасов), занимается собирательством плодов, зерен и трав, доит и кормит домашний скот. И всё это – не считая материнских обязанностей. Кстати, за детьми женщины ухаживают все вместе, не деля их на чужих и соседских.
В их понимании чужих детей не бывает.
Созрела – и сразу в жёны
В семейно-любовных отношениях химба придерживаются полигамии. У мужчины могут быть две жены, причем замуж девочек часто отдают без их согласия – жениха выбирает отец. Такой брак могут заключить, даже если невесте нет еще и 12 лет. В Намибии, на территории которой живут химба, такие ранние браки официально запрещены, однако у этого народа – свои законы. Впрочем, в последнее время даже верные традициям химба стали понимать, что слишком ранние браки – это плохо, и в некоторых поселениях эту практику оставили.
Девочек рано выдают замуж. /Фото: pinterest.co.uk
В качестве «калыма» жених должен преподнести родителям невесты коров или коз – чем больше и чем они здоровее – тем лучше.
Жилище химба. /Фото: robertharding.com
Что касается супружеской верности, то у химба о ее соблюдении не слишком заботятся. Так, муж может спокойно изменять жене, но и она, в свою очередь, может сходить на сторону, если супруг ушел в дальний поход (например, пасти скот или охотиться) и долго не возвращается.
Женщина имеет право изменить.
Дымовые ванны и не только
А теперь – о секрете красоты. Многие путешественники и исследователи задавались вопросом, как женщинам удается сохранять хорошую фигуру и идеально гладкую кожу медного оттенка. И вообще – в чем секрет их привлекательности, которой так часто восхищаются европейцы, глядя на фото женщин химба. Так вот оказалось, что все дело в специфических гигиенических привычках местных дам.
Во-первых, кожу женщины химба покрывают специальным составом – пастой отджизе, которая представляет собой смесь молочного жира и пигмента охры. Она в течение длительного времени очищает кожу и предохраняет от сухих ветров и палящего солнца, а также от укусов насекомых. Красноватая паста отджизе символизирует у химба одновременно кровь, землю и красоту. Часто в качестве ароматизатора в эту смесь дамы добавляют смолу местного кустарника омузумба.
Секрет их красоты раскрыт.
Второй секрет красоты состоит в том, что женщины химба не моются. Это связано с многовековой традицией, истоки которой исходят от особенностей места проживания. В этих краях вода дефицит, поэтому химба не могут позволить себе такую роскошь как водные процедуры. Если же мужчинам еще периодически и предоставляется такая привилегия, то женщинам – нет. Однако путешественники и журналисты, которые общались с представителями племени химба, обращают внимание на то, что никакого неприятного запаха от местных красоток не исходит.
После дымовой бани кожа очищается.
Кожа женщин химба выглядит чистой и ухоженной. Всё дело в том, что вместо традиционных водных ванн красотки химба используют дымовые. Они собирают листья коммифоры или других подобных растений, поджигают и когда образуется дым, встают над ним так, чтобы он полностью окутал их тело. При этом они накрываются специальной тканью, чтобы оказаться в этаком «дымовом мешке». Поры раскрываются и кожа женщины начинает выделять пот, вместе с которым очищается от всего плохого, что накопилось за день.
Красотка химба. /Фото: cbaul-cdnwnd.com
Во время такой ванны кожа одновременно и дезинфицируется, и наполняется приятным ароматом. Таким образом, женщина химба всегда остается чистой без всякой воды и без мыла
Текст: Анна Белова
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