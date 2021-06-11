Подушки из камня, изделия для гейш: любопытные факты о предмете для удобного сна

Подушка – одна из тех простых вещей, которые нас окружают и без которых мы не мыслим свою жизнь. Они есть в каждом доме в разных формах, размерах, цветах и с всевозможными наполнителями. Подушки используются для сна и украшения интерьера, они бывают массажные, ортопедические, дорожные, специально для беременных, а также страдающих апноэ сна. Их разнообразие поражает. А вы когда-нибудь задумывались о том, как появились подушки в нашей жизни? Редакция Novate.ru решила проследить их историю, и рассказать, как вошли в обиход комфортные предметы для сна.
1. Подушки древней Месопотамии
Древняя подушка из камня. /Фото: decimalreviews.com
Человечество знакомо с подушками с давних времен. Еще в 7000 году до н.э. их использовали древние цивилизации Месопотамии. В те далекие времена подушки считались символом статуса, указывающим на достаток, поэтому ими владели только богатые семьи. Но это были не мягкие спальные принадлежности, которые мы знаем и любим сегодня. Древние подушки изготавливались из камня и предназначались не для удобного сна. Состоятельные граждане клали голову на твердую подставку для того, чтобы уберечь уши, рот и нос от заползания насекомых.
2. Древнеегипетские подголовники
Подголовник держит Шу – египетское божество воздуха и ветра. /Фото: ancientpages.com
Древние египтяне подушкам придавали особенное значение. Они считали, что голова требует бережного отношения и защиты от сил зла. Их подушки выглядели как изогнутые пластины на подставке и изготавливались из разных материалов: дерева, камня, слоновой кости, мрамора, керамики. Для отпугивания злых духов на них вырезали изображения богов. Кроме того, эти подголовники обеспечивали циркуляцию воздуха вокруг головы, что определенно было нелишним в жарком пустынном климате Египта.
3. Подушки в древнем Китае
Керамическая подушка, династия Цзинь. /Фото: britishmuseum.org
Древние китайские подушки изготавливались из широкого спектра материалов, включая бамбук, нефрит, фарфор, дерево и бронзу. Эти подушки создавались в разных формах и искусно украшались изображениями животных, людей и растений. Сегодня эти аксессуары для сна высоко ценятся коллекционерами из-за их художественной ценности.
Интересно, что китайцы умели делать мягкие подушки, но не пользовались ими. Они полагали, что жесткая подушка полезна для здоровья, а отдых на мягкой приводит к потере энергии. Так же считалось, что материал, из которого сделана подушка, может оказывать влияние на здоровье человека. Например, нефритовым подушкам приписывали свойство повышать интеллект.
4. Первые мягкие подушки
Древние греки принимали пищу полулежа, опираясь на подушки. /Фото: pronews.gr
Древние греки стремились окружить себя комфортом, и у них был обычай принимать пищу полулежа. Именно они придумали мягкие подушки, удобно подпирающие спину и комфортные для сна. Для их создания использовали чехлы из кожи или ткани, набитые тростником, соломой, перьями. В пятом веке до нашей эры комфортные подушки были в доме каждого зажиточного грека.
5. Подушки в Средневековье
В Средние века подушки подкладывали под колени. Церемония посвящения в рыцари. /Фото: upload.wikimedia.org
В Средние века в Европе подушки не были особенно популярны. Мягкая принадлежность для сна была символом роскоши и статуса, и многие люди не могли их себе позволить. Был даже период, когда король Англии Генрих VIII запретил использование мягких подушек всеми, кроме беременных женщин. Однако к XVI веку подушки получили широкое распространение.
Кроме того, во времена средневековья подушки стали применять и для других целей. Огромные каменные замки зимой невозможно было хорошо протопить, и мягкие аксессуары защищали ноги от холода и сквозняков. Их использовали для подкладывания под колени во время молитвы, и под седло для более мягкой езды.
6. Така макура для гейш
Така макура – подушка гейш. /Фото: a.1stdibscdn.com
Прически японских гейш интересны оригинальной красотой форм. Эти сложные объемные конструкции укладываются строго по канону и требуют много времени для создания. Поэтому с юных лет гейши приучались спать на высокой подушке така макура, поднимающей их шею и голову, ради сохранности прически на несколько дней. Чтобы выработать привычку не двигаться во сне вокруг подушки учениц рассыпались зернышки риса. И если утром рис находили в волосах, будущую гейшу ожидало мучительное укладывание прически заново.
7. Как подушки стали доступными
Подушка с гелевым покрытием и эффектом памяти. /Фото: cdn11.bigcommerce.com
С развитием технического прогресса подушки стали более доступными. С приходом промышленной революции началось массовое производство мягких предметов для сна, из-за чего цены снизились, и их смогли позволить себе и бедные люди.
В XIX веке подушки стали обычным явлением практически в каждом доме.
Современные подушки изготавливаются из разных материалов. Чехол обычно из текстиля, а наполнитель может быть как натуральным, так и искусственным. Сегодня существуют разные виды подушек, такие как гелевые, противопролежневые, двухкамерные и их эволюция еще не закончена.
Интересный факт: В Великобритании есть награда в виде подушки. Хотя вряд ли бы кто-то хотел ее получить. Так в Лейчестерском университете ежегодно отмечают преподавателей за самые скучные и нудные лекции, от которых клонит в сон. Им вручают золотую, серебряную и бронзовую подушки.
8. Самая дорогая подушка в мире
Подушка Tailormade Pillow. /Фото: scoopempire.com
Подушка бренда Tailormade Pillow впечатляет инновационностью и стоимостью около 60 тысяч долларов. Основатель бренда, голландский физиотерапевт Тийс ван дер Хилст (Thijs van der Hilst) 15 лет проводил исследования в поисках оптимальной формы и материалов, которые вместе дадут идеальный предмет для сна.
Результат его изысканий сочетает в себе высокие технологии и ручное мастерство. Каждая подушка уникальна – их форму и размер рассчитывает запатентованный алгоритм на основе 3D-изображения клиента. Изделие создается вручную из лучшего египетского хлопка, шелка, высококачественной пены с эффектом памяти, а на поверхность наносится покрытие из настоящего 24-каратного золота. Эксклюзивности добавляет чехол ручной работы с вышитым именем клиента.
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