Как отчистить коврик для занятий йогой от пятен пота и грязи при помощи подручных средств

Коврик для йоги, как и любая другая вещь, которая постоянно вступает в контакт с человеческим телом становится грязной. Тем более, коврик пачкается еще и потому, что постоянно лежит на полу. Даже самый чистый пол является местом постоянного накопления пыли и грязи. Поэтому со временем чистка коврика становится неизбежной. Благо, сделать это совсем не так сложно, как может показаться на первый взгляд.
Шаг первый: подготовка чистящих средств
Готовимся к очистке. |Фото: nstructables.com.
Для того, чтобы почистить как следует коврик для йоги, сначала необходимо подготовить специальные материалы и средства. Обязательно нужна будет губка, распылитель, махровая ткань, мягкое мыло, стиральный порошок и уксус.
Шаг второй: подготовка раствора
Готовим уксусный раствор. |Фото: attuale.ru.
Каждая хозяйка знает о том, что уксус – это прекрасное чистящее средство. Более того, уксус уничтожает многие вредные бактерии. Само собой, использовать его в «сыром» виде не рекомендуется. Сначала нужно приготовить раствор, разбавив едкую субстанцию водой. Для того, чтобы коврик после чистки не пах уксусом еще несколько недель, рекомендуется добавить в раствор немного масла чайного дерева или эфирного масла лаванды.
Шаг третий: очистка
Наносим раствор и протираем. |Фото: ya.ru.
Приготовленный раствор заливаем в распылитель, после чего наносим субстанцию на коврик. Когда это будет сделано, останется только, как следует протереть заранее приготовленной тканью. Лучше всего делать поступательные движения сверху-вниз. После того, как это будет сделано, следует дать коврику некоторое время окончательно высохнуть.
Шаг четвертый: используем мыло
Пускаем в ход мыло. |Фото: yandex.ru.
Не стоит ограничивать чистку коврика одним только протиранием с использованием уксусного раствора. Когда ковер для занятий йоги высохнет, рекомендуется взять немного воды, губку и мыло и помыть его мыльным раствором еще раз. Когда и это будет сделано, коврик протирается насухо чистой тряпкой.
Шаг пятый: «тяжелая артиллерия»
Стираем в машине. ¦Фото: instructables.com.
Рекомендуемый, но вовсе не обязательный шаг по очистке коврика. Итак, при должном желании (или острой необходимости) можно загрузить коврик в стиральную машину. Делать это следует только в том случае, если у агрегата есть соответствующий режим для чистки ковриков из резины. Использовать рекомендуется самое «мягкое» моющее средство из доступных.
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