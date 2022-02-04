Любопытные факты о «Крепком орешке»
15 июля 1988 года в мировой прокат вышел фильм режиссера Джона Мактирнана «Крепкий орешек» (англоязычное название — Die Hard). Эта картина, снятая по книге американского детективного писателя Родерика Торпа «Ничто не вечно», положила начало целой серии из пяти кинолент. Главную роль офицера полиции Джона Макклейна сыграл несравненный Брюс Уиллис, и она считается одной из лучших в карьере актера.
Представляем подборку интересных фактов про этот культовый фильм, полюбившийся многим с самого детства.
Изначально фильм планировался как продолжение боевика «Коммандо» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Но Железный Арни отказался от роли, и сценарий пришлось полностью перерабатывать. Собственно, Брюс Уиллис был пятым актером, претендующим на эту роль. Помимо Шварценеггера, на главную роль рассматривали кандидатуру Сильвестра Сталлоне, потом Берта Рейнольдса, потом Ричарда Гира. В итоге выбрали Уиллиса. Брюса взяли на эту роль вопреки тому, что он никогда раньше не играл в боевиках. Авторы фильма просто решили, что он привнесет юмор и легкость в исполнение этой серьезной мужской роли.
Фильм «Крепкий орешек» стал очень коммерчески успешным. На создание фильма было затрачено 28 млн долларов, а мировые сборы составили 138 млн долларов.
В России само название «Крепкий орешек» закрепилось за фильмом не сразу. Фильм можно было найти под такими названиями, как «Неистребимый», «Умри тяжело, но достойно» и «Упертый». Оригинальное название фильма — Die Hard, что дословно можно перевести как «Сопротивляться до конца» или «Быть стойким».
В одном из фрагментов фильма можно услышать фразу, что Джон Макклейн «мог бы быть неплохим барменом». Перед началом актерской карьеры Брюс Уиллис действительно работал барменом.
В оригинальной версии фильма террористы родом из Германии. При этом фразы на немецком языке, на котором они изъясняются, местами ошибочны с точки зрения грамматики и бессмысленны. В немецкой версии картины террористы родом вовсе не из Германии. Их имена были изменены с традиционно немецких на британские: Ганс стал Джеком, Карл — Чарли, Хайнрих — Генри. Также были изменены название и цели террористической группы — они стали радикальными ирландскими активистами, отделившимися от основной организации и захватившими заложников не для преследования каких-либо целей, а для получения прибыли.
Во всех частях фильма можно услышать фразу «Yippee-ki-yay, motherfucker!» («Йо-хо-хо, ублюдок!»). Эта фраза была названа 96-й в списке 100 величайших кинофраз по версии журнала Premiere в 2007 году.
Фильм «Крепкий орешек» снимался в вечернее и ночное время, так как Брюс Уиллис одновременно был задействован в съемках сериала «Детективное агентство “Лунный свет”», съемки которого происходили утром.
В книге Родерика Торпа главный герой спасает от преступников свою дочь. В фильме — жену. На роль своей жены Уиллис сам порекомендовал Бонни Беделиа.
Джон Мактирнан намеренно не показывал лицо Ганса Грубера крупным планом, когда тот стреляет из какого-либо оружия, потому что Алан Рикман постоянно вздрагивал при каждом выстреле, что, разумеется, никак не вязалось с образом жесткого и беспощадного террориста.
Для съемок фильма использовалось здание, принадлежащее кинокомпании 20th Century Fox, под названием Fox Plaza. Оно было построено лишь за несколько месяцев до съемок картины. Примечательно, что после выхода фильма и по настоящее время внутри здания запрещена любая фото- и видеосъемка.
На официальном постере к кинокартине не было ни одного упоминания о Брюсе Уиллисе и его изображения. Только огромное здание. Продюсеры специально не стали помещать на плакаты лицо актера, дабы не отпугнуть антифанатов Брюса от просмотра. После того как стало ясно, что фильм пошел в прокате успешно, появились и постеры с изображением актера.
Сцена, в которой Макклейн падает в шахту лифта, была следствием неудавшегося трюка. Изначально каскадер должен был ухватиться за первый вентиляционный проем. Однако создатели фильма оставили данный кадр, смонтировав его с кадром, где Макклейн хватается за следующий вентиляционный проем, посчитав, что это будет выглядеть более захватывающее.
Испанское название фильма — «Кристальные джунгли», польское — «Стеклянная западня». Венгерское название фильма — «Отдай свою жизнь подороже», название сиквела — «Твоя жизнь еще дороже», триквела — «Жизнь всегда дорога».
Фильм «Крепкий орешек» был номинирован на четыре премии «Оскар», но ни одной статуэтки не получил. Однако эта картина завоевала несколько других престижных наград: BMI Film & TV Awards («Лучший фильм»), а также Blue Ribbon Awards и приз японской киноакадемии (как лучший фильм на иностранном языке).
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