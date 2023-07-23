Десерты, которые были на пике популярности в год вашего рождения

1. «Шифоновый торт»

Вкусный и легкий десерт, который покорил сердца многих. /Фото: mgorod.kz

2. «Киевский торт»

Классический «Киевский торт» — неподражаемый десерт, который всегда выделялся на фоне других. /Фото: i.ytimg.com

3. Немецкий шоколадный торт

Современные кофейни не обходятся без предложения шоколадного торта. /Фото: mexatk.com

4. Торт «Прага»

Вкусный торт, который многие до сих пор готовят дома. /Фото: cdn2.bohemia.bg

5. Морковный пирог

Оригинальная традиция не забывается и в современной кулинарии. /Фото: i.ytimg.com

6. «Птичье молоко»

Хоть раз в жизни стоит попробовать торт «Птичье молоко». /Фото: almaty.tv

7. Тирамису

Популярный десерт 1984-1987 годов и современности. /Фото: sun9-51.userapi.com

8. Шоколадный «Лавовый торт»

Удивительно нежный и вкусный десерт. /Фото: i.imgur.com