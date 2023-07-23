Десерты, которые были на пике популярности в год вашего рождения

На свой день рождения все обычно выбирают любимый торт. Но возможно хоть один раз захочется отойти от традиции и попробовать десерт, который был популярен именно в год вашего рождения. Это так интересно и почетно — отдать дань традициям и попробовать что-то новое для себя. А возможно окажется, что любимый десерт — это всего лишь популярный современный рецепт, корни которого уходят в детство.
1. «Шифоновый торт»
Вкусный и легкий десерт, который покорил сердца многих. /Фото: mgorod.kz
Пик популярности этого десерта приходится на 1948-1956 года. «Шифоновый торт» — это легкий, не содержащий молочных продуктов торт, с мягкой и рыхлой текстурой. Он готовится из яичных белков и желтков с добавлением фруктового сока. История торта относится к 1920-м годам, его создал пекарь по имени Гарри Бейкер. Он продал свой рецепт Бетти Крокер в 1948 году, после чего маркетинговая кампания сделала шифоновые пирожные одним из новых пищевых трендов, которые покорили множество людей в 1950-х годах. В течение многих лет апельсиновые и лимонно-шифоновые пирожные были гордостью и радостью многих домашних пекарен, а также обязательно находились в первых рядах записных книжек домохозяек.
2. «Киевский торт»
Классический «Киевский торт» — неподражаемый десерт, который всегда выделялся на фоне других. /Фото: i.ytimg.com
Очень многие любят вкус хрустящих коржей этого десерта. Согласно легенде торт впервые открыли на фабрике имени Карла Маркса, которая сейчас популярна под названием «Рошен», еще в 1956 году по ошибке кондитеров. Многие верят, что повара забыли положить в холодильник целую партию бисквита, потом решили изготовить из нее что-то на скорую руку. Начальником бисквитного цеха тогда был Константин Петренко, который и не догадывался о том, что затвердевшая пена и хрустящие слои обретут такую широкую популярность и чуть ли не станут национальным достоянием.
Интересная информация от Novate.ru: Сейчас работники фабрики утверждают, что версия о том, что торт появился по ошибке — всего лишь красивая легенда. На самом деле рецепт торта разрабатывался длительное время и окончательная его версия была создана в 1956 году, а запатентовано изобретение уже в 1973 году.
3. Немецкий шоколадный торт
Современные кофейни не обходятся без предложения шоколадного торта. /Фото: mexatk.com
Шоколадный торт не теряет своей популярности и в современной кулинарии, однако истоки его происхождения можно отнести к 1957-1960 годам. На самом деле немецкий шоколадный торт на самом деле не немецкий. Он был назван в честь Сэма Джермана, создателя сладкого шоколадного печенья, точное название которого звучит как German's Chocolate. А уже со временем десерт приобрел свое новое наименование. В 1957 году шоколад только начинал набирать свою популярность, но благодаря рецепту торта, который покорил всех своим вкусом, продажи плиток выросли более чем на 70%.
4. Торт «Прага»
Вкусный торт, который многие до сих пор готовят дома. /Фото: cdn2.bohemia.bg
У десерта нет ничего общего со столицей Чехии, но его рецепт был создан начальником кондитерского цеха Владимиром Гуральником, который работал в ресторане Прага. Десерт с бисквитными коржами, повидлом, кремом и помадкой получил широкую популярность в 1960-е года в Советском союзе.
5. Морковный пирог
Оригинальная традиция не забывается и в современной кулинарии. /Фото: i.ytimg.com
В 1967-1971 годах был пик популярности различных блюд с использованием моркови, причем как соленых, так и сладких. Морковь — довольно полезный для здоровья продукт, а также благотворно влияет на вес, поэтому ее без опасения можно есть в любых количествах. Морковный пирог — как раз то, что нужно, когда хочется побаловать себя десертом, но при этом не нарушать диету.
6. «Птичье молоко»
Хоть раз в жизни стоит попробовать торт «Птичье молоко». /Фото: almaty.tv
Рецепт десерта был придуман в 1974 году и полюбился в Советском Союзе и детьми, и взрослыми. Его изобрел Владимир Гуральников. После того, как в 1977 году торт показали в фильме «Школьный вальс», его стали покупать и готовить еще более активно, и не удивительно, поскольку он отличался удивительным вкусом.
7. Тирамису
Популярный десерт 1984-1987 годов и современности. /Фото: sun9-51.userapi.com
Густой, шоколадный, посыпанный эспрессо торт появился в ресторанах Америки только в 1980-х годах, и жители всей страны сразу же влюбились в него. Не совсем понятно, как началось увлечение тирамису, но к 1987 году в ресторанах и пекарнях по всей стране были созданы сотни различных вариантов одного и того же десерта. Хлеб или печенье, без алкоголя или с алкоголем, какао или шоколад: было множество способов приготовить тирамису, но каждый любил какую-то определенную его версию.
8. Шоколадный «Лавовый торт»
Удивительно нежный и вкусный десерт. /Фото: i.imgur.com
Абсолютный лидер 1991-1994 годов — это десерт с мягкой начинкой.
Шоколадно-лавовый пирог теперь настолько распространен, что является одним из основных позиций в меню разных ресторанов. Теплый шоколадный торт с жидкой начинкой был когда-то самой классной вещью, о которой можно было мечтать. Подавать его начали в начале 1990-х годов, сначала на Восточном побережье, а потом и в странах запада. Кондитер Шерри Ярд сделала этот десерт крайне популярным. Она назвала это «вирусным десертом 90-х», что было довольно точным наблюдением.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии