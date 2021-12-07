10 возможностей старой бритвы, которые принесут пользу любой хозяйке

Бритвенные станки — одна из самых распространенных вещей в домашнем быту, которая есть почти у каждого. И качественные долговечные бритвы, и одноразовые станки имеют особенность рано или поздно выходить из строя.

Лезвия затупляются и уже не могут выполнять свою основную функцию, но как насчет альтернативных?

Если не выбрасывать старую бритву сразу, можно убедиться в том, насколько она полезна для хозяйства.

1. Уборка в труднодоступных местах

Бритва проникает в любые отдаленные места, проводя уборку лучше привычных средств.

При уборке подоконников, окон, салона автомобиля и многих других мест есть зоны, до которых очень сложно добраться. На помощь придет старый бритвенный станок. Его нужно обмотать влажной или сухой салфеткой, в зависимости от вида уборки, а потом вычистить всю пыль и грязь там, куда не проникнет рука человека. После этого салфетка просто выбрасывается, а бритва снова готова к подвигам.

2. Чистка посуды

Посудомоечный скребок из старой бритвы не будет лишним на кухне.

Засохшая или запекшаяся еда на посуде может стать настоящей головной болью любой хозяйки. Иногда даже отмачивание водой не помогает в решении проблемы. Именно в таких случаях нужно использовать лезвие.

3. Уход за комнатными растениями

С его помощью можно легко и аккуратно убрать особо упрямые остатки еды, не повредив саму посуду. Важно сильно не давить и четко контролировать угол наклона бритвы.

Неожиданное применение в растениеводстве.

Композиции из суккулентов сейчас очень популярны. Они выглядят необычно и эстетично, поэтому отлично украшают любой интерьер, как дома, так и на работе. Заботиться о них несложно: нужно только изредка поливать и разравнивать почву, чтобы все выглядело красиво и опрятно.

Однако с разравниванием почвы возникают резонные проблемы, ведь растения маленькие и промежуток между ними небольшой. Как сделать все аккуратно и при этом не повредить зеленые насаждения? Решением станет старая бритва, которую можно использовать в качестве импровизированных грабель.

4. Реанимация старого свитера

С помощью старой бритвы можно дать новую жизнь любимой одежде.

Скорее всего у каждого есть любимая одежда, которая занашивается чуть ли не до дыр. Со временем она теряет свой идеальный внешний вид, но остается все такой же удобной и родной. Чтобы убрать со свитера или ткани потертости и неприглядные катышки, легче всего воспользоваться старой бритвой. Она уже недостаточно острая для щетины, но все еще хорошо справляется с другими материалами. Лезвие быстро срежет все изъяны и обновит дорогую сердцу вещь.

5. Удаление надоевших наклеек

Некоторые особо упрямые наклейки сдадутся под натиском лезвия.

Не исключено, что клей для наклеек делают очень упрямые люди. Потому что на машине, на посуде, на оконном стекле или в другом месте наклейки никогда не сдаются без боя. Чтобы убрать их быстро и безболезненно, следует воспользоваться эффектным приемом. Бритва справится аккуратно и без особых усилий.

6. Помощь в ремонте

Ремонт без забот.

Этот совет пригодится мужчинам, которые любят делать ремонт своими руками. С помощью бритвенного лезвия можно убрать излишки герметика для изоляции ванной или окон, который как назло вечно ложится неправильно и слегка неровно. Поэтому старая бритва будет не лишней в ящичке с инструментами.

7. Украшение блюд

Бритва полезна даже на кухне.

Для этого лайфхака пригодится ненужная, но не использованная бритва. С ее помощью можно получить идеальные шоколадные завитки, просто аккуратно проведя лезвием по поверхности под небольшим углом, соскабливая шоколад на себя. Кроме того, изменив угол, можно вырезать рельефные рисунки на кожуре фруктов и овощей, таких как арбуз или огурец. Получится красивое украшение для блюд.

8. Починка ламината

Бритва спасает ламинат от повреждений.

При укладке ламината основная цель — сделать его бесшовным. Однако часто случается так, что на нем остаются неровные края, которые могут испортить всю работу. Они также могут возникать со временем из-за повышенной влажности или повреждений. Чтобы устранить проблему, нужно легонько провести по ламинату или другому деревянному покрытию бритвой и срезать лишние неровности.

9. Прививка растений

Деревья и кустарники легко прививать с помощью бритвы.

Прививка растений — дело тонкое. Бритвенное лезвие идеально подходит для выполнения острых, гладких срезов, минимизируя риск «заражения» надреза и появления болезней растений. Такая прививка точно пройдет успешно.

Источник