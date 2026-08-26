Как залатать москитную сетку буквально за две минуты

Пушистый разбойник охотился за птичками и порвал москитную сетку? А, может, гости прожгли её сигаретой? В любом случае сетку нужно восстанавливать, поскольку комары и мухи всегда разыщут лазейку и проберутся внутрь. Как же это сделать? Неужели придётся менять?



Нет, и ещё раз нет! Достаточно небольшого кусочка, что ваша противомоскитка снова стала почти как новая.

Снимаем раму с сеткой и кладём на ровную поверхность. Подкладываем что-то под отверстие и канцелярским ножом с помощью линейки аккуратно вырезаем повреждённую область, формируя чёткий прямоугольник.На кусочке, который будем латать, аккуратно обрезаем край и, примерив к «окошку» на сетке, вырезаем подходящую по размеру латку.Теперь берём горячий паяльник и, подложив металлическую линейку и очень аккуратно прикасаясь, проходимся по периметру латки, совместив её краешек с краем отверстия в сетке. Материал быстро и прочно склеивается.Готово! Сильно присмотревшись, конечно можно заметить контуры латки, но это куда бюджетнее, чем полностью менять сетку, и куда лучше, чем слушать по ночам пение комаров!