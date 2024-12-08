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Красота сильных женщин от бразильского фотографа Андре Арруды

Эти снимки сделаны бразильским фотографом Андре Аррудой, который родился в 1967 году и живет в Рио-де-Жанейро. Проект Fortia Femina, что означает «сильная женщина», представляет собой своеобразное исследование, посвященное изучению мускулистого тела женщины.

В общем понимании этого слова бодибилдинг — это всего лишь спорт, при котором мышцы накачивают до гипертрофированных размеров только для того, чтобы демонстрировать их, а не для достижения результатов на Олимпийских играх или в других высокоинтенсивных видах спорта.

Бодибилдинг признали официальной дисциплиной только в 1940 году, первоначально это был исключительно мужской вид спорта. Только с конца 70-х годов XX века женщины на Западе стали всерьез заниматься бодибилдингом, чтобы повысить свой статус.

Предупреждение!
Содержание этого материала предназначено только для совершеннолетних (18 и более лет).

Красота сильных женщин от бразильского фотографа Андре Арруды

Красота сильных женщин от бразильского фотографа Андре Арруды

Филипе Абро, обозреватель сайта Arte Institucional.com, посвященного искусству, считает, что этот проект раскрывает сущность этих женщин сразу с двух сторон — сильной и слабой. На фото: Флавия Лузада.

Красота сильных женщин от бразильского фотографа Андре Арруды

Красота сильных женщин от бразильского фотографа Андре Арруды

Однако женщины-атлеты сталкиваются с парадоксом в течение всей своей жизни: они постоянно оценивают результаты своего труда в зеркале, но предубеждение общества мешает им ощущать себя настоящими женщинами. Они слишком отличаются от общепринятого женского образа — нежного и хрупкого, поэтому их считают слишком мужеподобными.

Красота сильных женщин от бразильского фотографа Андре Арруды

Красота сильных женщин от бразильского фотографа Андре Арруды

В этой фотосессии фотограф не пытался показать силу бодибилдерш, а позволил раскрыться их женственности, что придает данной выставке завершенность.

Красота сильных женщин от бразильского фотографа Андре Арруды

Андре Арруда начал работать над этим проектом в 2004 году, вдохновленный просмотром соревнований бодибилдеров. Тогда у него еще не было ни малейшего представления о женском бодибилдинге.

Красота сильных женщин от бразильского фотографа Андре Арруды

Дина Зардос.

Красота сильных женщин от бразильского фотографа Андре Арруды

Клаудиа Франсис.

Красота сильных женщин от бразильского фотографа Андре Арруды

Андре говорит, что тела этих женщин словно ожившие скульптуры, залитые ярким солнечным светом.

Красота сильных женщин от бразильского фотографа Андре Арруды

Алессандра Торибио.

Красота сильных женщин от бразильского фотографа Андре Арруды

В Бразилии бодибилдинг считают видом спорта, выходящим за рамки приличия. У бодибилдеров нет никакой поддержки со стороны спонсоров, и им приходится зарабатывать на жизнь тренерской работой.

Красота сильных женщин от бразильского фотографа Андре Арруды

Ни одна компания в Бразилии не посчитала нужным принять участие в проекте или помочь с изданием книги и организацией выставки.

Красота сильных женщин от бразильского фотографа Андре Арруды

Стелла Кампос.

Красота сильных женщин от бразильского фотографа Андре Арруды

Организаторам пришлось выслушать множество неприятных реплик в свой адрес по поводу этого проекта.

Красота сильных женщин от бразильского фотографа Андре Арруды

Моник Вентурини.

Красота сильных женщин от бразильского фотографа Андре Арруды

Во время проведения очередной выставки Андре Арруда даже получил несколько писем с угрозами и критикой его работ.

Красота сильных женщин от бразильского фотографа Андре Арруды

Ана Клаудия Маседо.

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