Красота сильных женщин от бразильского фотографа Андре Арруды

Эти снимки сделаны бразильским фотографом Андре Аррудой, который родился в 1967 году и живет в Рио-де-Жанейро. Проект Fortia Femina, что означает «сильная женщина», представляет собой своеобразное исследование, посвященное изучению мускулистого тела женщины.



В общем понимании этого слова бодибилдинг — это всего лишь спорт, при котором мышцы накачивают до гипертрофированных размеров только для того, чтобы демонстрировать их, а не для достижения результатов на Олимпийских играх или в других высокоинтенсивных видах спорта.

Бодибилдинг признали официальной дисциплиной только в 1940 году, первоначально это был исключительно мужской вид спорта. Только с конца 70-х годов XX века женщины на Западе стали всерьез заниматься бодибилдингом, чтобы повысить свой статус.Содержание этого материала предназначено только для совершеннолетних (18 и более лет).Филипе Абро, обозреватель сайта Arte Institucional.com, посвященного искусству, считает, что этот проект раскрывает сущность этих женщин сразу с двух сторон — сильной и слабой. На фото: Флавия Лузада.Однако женщины-атлеты сталкиваются с парадоксом в течение всей своей жизни: они постоянно оценивают результаты своего труда в зеркале , но предубеждение общества мешает им ощущать себя настоящими женщинами. Они слишком отличаются от общепринятого женского образа — нежного и хрупкого, поэтому их считают слишком мужеподобными.В этой фотосессии фотограф не пытался показать силу бодибилдерш, а позволил раскрыться их женственности , что придает данной выставке завершенность.Андре Арруда начал работать над этим проектом в 2004 году, вдохновленный просмотром соревнований бодибилдеров. Тогда у него еще не было ни малейшего представления о женском бодибилдинге.Дина Зардос.Клаудиа Франсис.Андре говорит, что тела этих женщин словно ожившие скульптуры, залитые ярким солнечным светом.Алессандра Торибио.В Бразилии бодибилдинг считают видом спорта, выходящим за рамки приличия. У бодибилдеров нет никакой поддержки со стороны спонсоров, и им приходится зарабатывать на жизнь тренерской работой.Ни одна компания в Бразилии не посчитала нужным принять участие в проекте или помочь с изданием книги и организацией выставки.Стелла Кампос.Организаторам пришлось выслушать множество неприятных реплик в свой адрес по поводу этого проекта.Моник Вентурини Во время проведения очередной выставки Андре Арруда даже получил несколько писем с угрозами и критикой его работ.Ана Клаудия Маседо.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)