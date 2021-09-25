12 мифов, в которые все поверили благодаря известным фильмам

повторяются определенные сцены. Будь то полицейская погоня, военное сражение либо приключения, произведения голливудских режиссеров полны киноштампов. И многие из них весьма далеки от реальной жизни. Далее в нашем обзоре – подробнее о тех обманах, в которые все поверили, основываясь на сюжетах фильмов.
1. Арест
Во время ареста задержанному зачитывают его права. | Фото: Afisha.ru.
Благодаря фильмам и сериалам, чаще всего американского производства, почти все люди свято верят, что при задержании вам должны зачитать права. Любители детективов и боевиков уже знают наизусть фразы: «Вы имеете право хранить молчание. Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас в суде. Вы имеете право на адвоката. Если вы не можете оплатить услуги адвоката, он будет предоставлен вам государством». Их в кино американские копы произносят, надевая наручники на нарушителя.
В реальной жизни при задержании никто и никому ничего не зачитывает при задержании. Максимум, нарушителя попросят показать документы, в остальном арест проходит в гробовой тишине. Права подозреваемого зачитываются ему при первом допросе. Причем, настоящие полицейские в отличии от киношных, не полагаются на свою память и зачитывают права с карточки, которая есть у каждого из них.
2. Выстрел
Выстрел может сбить человека с ног. | Фото: Wallpaper Flare.
Часто в фильмах мы видим, как человека, в которого выстрелили, прямо-таки откидывает назад. И многие зрители действительно в это верят, считая логичным, что пуля, которая в процессе полета развивает большую скорость, способна свалить человека с ног. На самом деле, это просто уловка кинематографа. Если бы пуля обладала такой силой, на стрелка бы действовала такая же сила отдачи. А значит он бы упал также, как и его жертва. Ничего сверхъестественного, простая физика. Единственное, что способно свалить человека, в которого стреляли, с ног, так это боль.
3. Право на звонок
Право на один телефонный звонок. | Фото: Конференция iXBT.com.
Если вы смотрите западные детективы, триллеры и криминальные драмы, вы точно знаете, что задержанный имеет право на один телефонный звонок. Однако, по информации Novate.ru, это выдумка. Нет никаких правил по поводу количества телефонных звонков, все решает следователь. Если он посчитает, что ваш звонок помешает расследованию, задержанному вообще не позволят звонить, а если полицейские решат, что ваши контакты с миром безобидны или даже полезны, то позволят звонить сколько угодно.
4. Пылающий метеорит
Раскаленные и пылающие метеориты. | Фото: Мир космоса.
Сейчас количество фильмов про падение метеорита значительно поубавилось, но раньше они были весьма популярны. Тем ни менее, в прошлом было снято достаточно для того, чтобы убедить людей, что метеорит - это огромный раскаленный объект, который падает на Землю, сжигая все вокруг.
Тем ни менее все, кто хоть немного интересуется космосом знают, что метеориты, на самом деле, очень холодные. А огненный след, который появляется за ними в небе - это воздух атмосферы, который горит из-за скоростного движения объекта.
5. Усыпить человека хлороформом
Усыпить жертву при помощи хлороформа. | Фото: kingad.ru.
Сцены, где кого-то усыпляют при помощи ткани, смоченной в хлороформе - не редкость для кинематографа. Неудивительно, что многие верят в то, что усыпить человека таким образом очень легко. В реальности же, несколько капель этого средства, скорее всего никак не подействуют на взрослого человека. По информации Novate.ru, для того, чтобы вещество подействовала, нужно вдыхать большое его количество в течении 5 минут, а иногда и дольше. Неудивительно, что в реальности преступники не используют хлороформ. А вот в анестезиологии он довольно популярен.
6. ДНК в янтаре
ДНК может хранится в янтаре тысячи лет. | Фото: Jurassic Park wiki - Fandom.
Миф про то, что ДНК может тысячелетиями хранится в янтаре, появился благодаря фильму «Парк Юрского периода». Поскольку фильм оказался очень популярным, кинематографическую выдумку многие зрители приняли за чистую монету. Тем ни менее, это всего лишь художественный вымысел. ДНК не может так долго сохранятся ни в янтаре, ни в каких-либо других породах. Так что, к сожалению или к счастью, оживить динозавров таким способом не получится.
7. Тела на вскрытие
Тела жертв сразу отправляют на вскрытие. | Фото: Oukas.info.
Во многих фильмах и сериалах, после обнаружения трупа и работы полиции на месте преступления, тела сразу отправляют на вскрытие. В морге патологоанатом сразу же приступает к работе, чтобы как можно скорее пролить свет на детали преступления и помочь коллегам. Да как бы не так. В жизни все по другому и не потому, что реальные работники якобы ленивые невежды. Главная причина в том, что пока не свернется кровь, ко вскрытию приступать просто глупо, иначе лаборатория будет полностью перепачкана. А на это требуется минимум сутки.
8. Стрельба
Стрелять из двух пистолетов. | Фото: 5минутка.
В приключенческих фильмах мы нередко видим, как крутые парни стреляют сразу из двух пистолетов. По факту - эта затея весьма бессмысленная. Дело в том, что стрелять-то из двух пистолетов сразу можно, но попасть в цель - нет. Человеческие глаза просто-напросто не приспособлены к тому, чтобы держать фокус на двух прицелах одновременно. Поэтому в реальной жизни т.н. стрельбу по-македонски способны освоить единицы.
9. Граната
Выдергивать чеку зубами. | Фото: vzfpsgz.com.
Бравые офицеры, а также другие отчаянные персонажи не раз демонстрировали зрителю свою крутость, выдергивая чеку гранаты зубами. Однако тем, кто знаком с боевыми снарядами такого типа, от таких кинематографических фишек просто смешно. Все дело в том, что чека - это предохранитель и выдернуть ее не так-то просто, да и не должно быть просто. Если проделывать такой трюк в реальности, можно легко остаться без зубов.
10. Зыбучие пески
Зыбучие пески затягивают очень стремительно. | Фото: handy-porn.net.
В ряде фильмов герой, ступая на зыбучий песок, начинает стремительно погружаться в него. В этот момент зритель понимает, что дела его очень плохи и спасти его сможет только чудо. Да, страшные зыбучие пески, которые погубили многих персонажей фильмов, - это миф. В реальности, такие ловушки - это просто смесь песка и глины, которые могут затянуть человека по пояс, а потом вытолкнут его обратно. Конечно, вы будете сильно испачканы, но живы.
11. Акулы
Акулы чуют кровь за версту. | Фото: teleprogramma.pro.
Из-за обилия фильмов про кровожадных акул-убийц, которые то и дело нападают на нерадивых серфингистов, люди панически боятся даже заходить в океан. В реальности, сила, чутье и кровожадность этих существ сильно преувеличены. Да, акулы действительно обладают хорошим обонянием. Но это не значит, что на каплю вашей крови в океане тут же приплывут кровожадные хищники. По данным многочисленных исследований, акула способна уловить запах крови не больше, чем за 50 метров. В соленых водоемах это расстояние сокращается. Да и вообще, лишь редкие виды акул нападают на людей, большинство особей сторонятся туристических мест и стараются держатся подальше от людей и кораблей.
12. Отверстие в самолете
Небольшое отверстие может вызвать разгерметизацию самолета. | Фото: Билетик Аэро.
В фильме «Голдфингер» главный негодяй открывает стрельбу в самолете, в результате которой пуля попадает в иллюминатор. Это вызывает разгерметизацию самолета и радикальное снижение давления, которое высасывает главного негодяя наружу.
Герои программы «Разрушители мифов» проделали подобный трюк и выяснили, что даже наличие пулевого отверстия не повлияет на свойства самолета и никого не вытянет в люк.
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