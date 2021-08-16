Драгоценная десятка: Самые знаменитые камни мира и их увлекательные истории

«Американский Золотой топаз» - самый крупный из обработанных камней в мире
В мире существует огромное количество драгоценных камней. Они составляют для многих людей предмет коллекционирования и настоящей страсти. Однако только некоторые из этих сокровищ имеют, как люди, имена. В этом обзоре – 10 самых известных драгоценностей мира. Некоторые из них являются крупнейшими камнями своего рода, а некоторые имеют богатую историю. Часть камней превращена искусством резчиков в настоящие шедевры.
Алмаз «Куллинан» или «Звезда Африки»
До 1996 года был самым крупным в мире алмазом. Был найден в 1905 году в Африке. Его масса составляла 621,35 грамм. В 1908 году алмаз разбили на части, так как в нем были трещины. Самая крупная часть - Куллинан I (530,2 карата) украшает скипетр английского короля Эдуарда VII. Куллинан II (317,4 карат) – в короне Британской империи.
Сегодня стоимость исходного камня равнялась бы 94 тоннам золота
Сейчас эти драгоценности английской короны хранятся в Тауэре
Алмаз «Орлов» или «Великий Могол» (199,6 карат)
Найден в Индии. По легенде, этот камень был подарком Екатерине II ее фаворитом, графом Орловым. Инкрустирован в императорский скипетр. Является самым крупным бриллиантом из фонда исторических камней Алмазного фонда Российской Федерации. Легенду о похищении этого бриллианта из Индийского храма использовал Уилки Коллинз в своем «Лунном камне».
Считается, что если бы древний мастер по огранке был более искусным, он разделил бы камень на несколько частей
Алмаз «Шах» (88,7 карат)
Найден в Индии в XV веке. Имеет три выгравированные надписи о владельцах камня. Алмаз не огранен, а только отшлифован. Считается, что именно этот камень был подарен российскому правительству за убийство А.С. Грибоедова, хотя этот факт не находит подтверждения.
Это второй по величине алмаз в России после «Орлова», хранится в Алмазном фонде Российской Федерации
«Священный изумруд Будды» («Sacred Emerald Buddha», 2620 карат)
У этой драгоценности нет древней истории – он впервые был описан в 1994 году. Выгоднее было бы разбить его на несколько частей и огранить, но владелец распорядился иначе. 2006-м на камне было вырезано изображение Будды, что сделало изумруд настоящим ювелирным шедевром.
Изначально кристалл весил 3600 карат. Сейчас камень хранится в частной компании
«Изумруд герцога Девонширского» (1383,96 карата)
Этот необработанный изумруд представляет собой огромный шестигранник. Был найден в Колумбии и является сегодня одним из самых крупных в мире. Был подарен Герцогу Девонширскому изгнанным из Бразилии императором Доном Педро I в 1831 году.
Кристалл не может быть разбит и огранен, так как имеет внутренние трещины
Звездный «Рубин Россера Ривза» (138,7 карат)
Этот камень имеет редкий оптический эффект – астеризм. При попадании луча света, на нем видна 6-лучевая звезда. Этот камень – самый большой звездный рубин на свете.
История камня до 1953 года неизвестна, скорее всего он из Шри-Ланки
«Сапфир Тысячелетия» (61 500 карат)
Этот огромный камень размером с футбольный мяч и весом в 12 кг. был найден в 1955 году на Мадагаскаре. Известный художник Алесио Босхи вырезал на камне основные вехи тысячелетия и портреты знаменитых деятелей: Колумба, Микеланджело, Моцарта, Баха, Бетховена, Ньютона, Энштейна. Стоимость этого произведения искусства оценивается от 90 до 500 млн долларов.
Этот камень хранится в частной коллекции в Гонконге
«Жемчужина Аллаха» (12,8 тысяч каратов)
Является самой крупной из найденных жемчужин в мире. Была найдена в 1934 году на Филлипинах. Она весит больше 6 кг. Стоимость ее оценивается в 40 млн долларов.
Название жемчужине придумал глава острова, который увидел в ней голову в тюрбане
«Жемчужина Гогибуса» (126 карат)
Скорее всего, это самая крупная жемчужина в Европе. Она имеет старинную историю. В 1620 году ее привез из Вест-Индии Франсуа Гогибус. Он предложил купить ее испанскому королю Филиппу IV. По легенде, когда монарх увидел жемчужину, он спросил купца, как же тот решился вложить все состояние в такой небольшой предмет, на что тот ответил: «Потому что я знал, что есть король Испании, чтобы купить ее у меня».
След исторической жемчужины Гогибуса был потерян, но раритет вновь появился на рынке в 2010 году
«Американский Золотой топаз» (2,3 тысяч карат)
Вероятно, этот камень является самым крупным из ограненных в мире. Он вести больше 4,5 кг. В 1988 году топаз был подарен Смитсоновскому Институту.
До обработки этот камень весил почти 12 кг
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