Драгоценная десятка: Самые знаменитые камни мира и их увлекательные истории

«Американский Золотой топаз» - самый крупный из обработанных камней в мире

Алмаз «Куллинан» или «Звезда Африки»

Сегодня стоимость исходного камня равнялась бы 94 тоннам золота

Сейчас эти драгоценности английской короны хранятся в Тауэре

Алмаз «Орлов» или «Великий Могол» (199,6 карат)

Считается, что если бы древний мастер по огранке был более искусным, он разделил бы камень на несколько частей

Алмаз «Шах» (88,7 карат)

Это второй по величине алмаз в России после «Орлова», хранится в Алмазном фонде Российской Федерации

«Священный изумруд Будды» («Sacred Emerald Buddha», 2620 карат)

Изначально кристалл весил 3600 карат. Сейчас камень хранится в частной компании

«Изумруд герцога Девонширского» (1383,96 карата)

Кристалл не может быть разбит и огранен, так как имеет внутренние трещины

Звездный «Рубин Россера Ривза» (138,7 карат)

История камня до 1953 года неизвестна, скорее всего он из Шри-Ланки

«Сапфир Тысячелетия» (61 500 карат)

Этот камень хранится в частной коллекции в Гонконге

«Жемчужина Аллаха» (12,8 тысяч каратов)

Название жемчужине придумал глава острова, который увидел в ней голову в тюрбане

«Жемчужина Гогибуса» (126 карат)

След исторической жемчужины Гогибуса был потерян, но раритет вновь появился на рынке в 2010 году

«Американский Золотой топаз» (2,3 тысяч карат)

До обработки этот камень весил почти 12 кг