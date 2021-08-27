Успокойся, ты на OILER

Совершенно не важно, какой у тебя автомобиль – главное, как его обслуживают! Глядя на наши дороги, по которым, до сих пор, ездят автомобили, возраст которых даже называть неприлично, можно сделать вывод, что дело не в конкретной марке авто, не в стране которой его производит, не в цене, а в станции, на которой его обслуживают!
Давайте будем откровенны, за последние годы автопром существенно «сдал». Сегодня уже достаточно сложно, если не сказать, и вовсе невозможно, найти автомобиль, который способен проехать сотни тысяч километров без существенных поломок. Металл стал более подвержен коррозии, моторы не всегда доезжают до 100 тыс., не редко случаются поломки с электроникой, а к этому еще добавились некачественные сервисы по обслуживанию автомобилей с дешевыми аналогами запчастей, которые стараются починить автомобиль так, чтоб встретиться с ее хозяином как можно скорее.
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