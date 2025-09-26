Охотник или добыча: кого в лесу боится серый волк

Едва ли кто-то захочет встретить волка не в зоопарке или заповеднике, а посреди лесной тропинки. Серый разбойник представляет огромную угрозу как для человека, так и для многих зверей в лесу. Однако, есть существа, которых гордые псовые все-таки стараются при случае обходить стороной и не попадаться им лишний раз на глаза.
1. Люди
Человек в лесу пугает зверей. /Фото: kurjer.info.
Безусловно, для человека волк представляет смертельную опасность. Особенно, если это голодный или бешеный зверь. Такой легко может напасть, в том числе на двуногого незваного лесного гостя. С высокой долей вероятности волки отважатся напасть на человека (или группу людей), если будут находиться в составе стаи, имея численный перевес над потенциальными жертвами. Однако, все эти случае скорее исключения. Большинство волков «патрулирующих» лес скорее всего даже не захочет приближаться к человеку из-за непривычных звуков и запахов. Как и все дикие звери, волки сторонятся всего неизвестного и необычного.
2. Медведи
Волки обходят медведей. /Фото: m.fishki.net.
Медведь – настоящий хозяин леса. Во всяком случае в отечественных широтах. Голодные волки изредка нападают на одиноких медведей или пытаются атаковать медвежат с целью прокорма. Однако, в 8 из 10 случаев столкновение с косолапым «барином» ничем хорошим для серого разбойника не закончится. Тяжелые лапы, длинные когти, огромная масса и толщенная шкура дают медведю множество преимуществ над псовыми.
3. Тигры
Тигр - опасный противник. /Фото: flickr.com.
На самом деле не только тигры, но и многие другие крупные кошачьи, живущие в одних широтах с волками, регулярно охотятся на последних.первую очередь тигров, которые в приступе голодного гнева способны разделаться едва ли не с целой стаей «серых».
4. Орлы
Погибель с небес. /Фото: komotoz.ru.
Совершенно не против полакомиться жесткой жилистой волчатиной и небесные охотники. Орлы и беркуты регулярно нападают на псовых, даже не имея за собой превосходства по массе. На стороне птиц выступает тактическая инициатива и возможность атаковать жертву сверху. Иногда для убийства серого разбойника хватает одного меткого удара тяжелым клювом.
5. Росомахи
Росомаха бывает опасна. /Фото: placepic.ru.
На волков росомахи не охотятся, во всяком случаев в нормальных условиях. Более того, у них с «серыми» своеобразный симбиоз. 20-килограмовые зверьки регулярно доедают то, что не съели волки. При этом росомахи совершенно не бояться «серых» и при необходимости даже вступают в ожесточенную схватку. Впрочем, случаи, когда взрослые росомахи нападали с целью пропитания на больных волков или волчат все-таки известны.
