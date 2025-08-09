Технологический рывок: как древние египтяне строили пирамиды, обрабатывали гранит и кварцит

1. А был ли технологический скачок в Древнем Египте

Действительно ли древние египтяне, используя примитивный инструмент, могли вырубать гигантские блоки из гранита, делать идеальные углубления в камне и создавать шедевры?

Не все сооружения Древнего Египта можно назвать высокотехнологичным искусством (почувствуйте разницу).

2. Технология строительства грандиозных сооружений, сохранившиеся до наших дней

Невозможно представить, что ровные блоки из гранита вырубали с помощью каменного зубила или ручного инструмента из бронзы.

Мало у кого остаются сомнения, что такие углубления сделаны машинным способом более ранними цивилизациями.

А может египетские шедевры создавали все-таки инопланетяне или боги?

3. Примеры грандиозных сооружений, построенных с использованием тайных технологий

Пирамида Хеопса – древнейший памятник архитектуры, все тайны которого разгадать так и не удалось.

Предположительные процессы добычи камня и строительства, которые древние египтяне якобы использовали, чтобы всего за 20 лет построить гигантскую пирамиду.

Некрополь Серапеум Мемфиса – мавзолей, созданный не для людей, а для жертвенных быков.

До сих пор не понятно, как мастера Древнего Египта создавали 70-ти и 100-тонные саркофаги из базальта, гранита и диорита.

Рамессеум – центральный храм огромного архитектурного комплекса, построенный фараоном Рамсесом II для погребальных ритуалов и в честь бога Амона.

Каменный колосс у входа в заупокойный храм Рамессеум был разрушен, от него остались лишь впечатляющих размеров фрагменты. | Фото: wordmusing.wordpress.com.

Гигантские статуи из розового гранита сохранились в Египте по сей день.

Статуи из базальта также дело рук древнеегипетских мастеров.

Зрачки глаз статуй, сделанные из горного хрусталя с точностью повторяют структуру человеческого глаза.