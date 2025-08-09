Технологический рывок: как древние египтяне строили пирамиды, обрабатывали гранит и кварцит

В III тысячелетии до нашей эры древние египтяне практически в один миг и на пустом месте начали возводить гигантские пирамиды, при этом мастерски обрабатывая и доставляя в нужное место многотонные каменные глыбы из твердых и прочных скальных пород, включая кварцит, долерит, базальт и гранит. И это не имея даже железных инструментов, не говоря о станках и тяжелой строительной технике.
1. А был ли технологический скачок в Древнем Египте
Действительно ли древние египтяне, используя примитивный инструмент, могли вырубать гигантские блоки из гранита, делать идеальные углубления в камне и создавать шедевры?
Несмотря на то, что официальная наука берет за основу периодизацию истории Египта VI век до нашей эры, известно о трудах древнеегипетского ученого и жреца Манефона (Мането), составившего свою историю. Ему удалось составить подробный список правителей династического периода, а это ни много ни мало – 31 династия. Но пока на египетской земле появились вместо богов (начиная с Ра и заканчивая Гором) цари прошло совсем немало времени. Существует гипотеза, что до первого правления царских династий история Египта насчитывала около 24,925 тыс. лет, что не могло не сказаться на развитии строительства, архитектуры и культуры в целом. Правильно будет предположить, что если нет документальных подтверждений словам древнейших жрецов додинастической эпохи, то это совсем не означает, что люди весь этот период жили в пещерах.
Не все сооружения Древнего Египта можно назвать высокотехнологичным искусством (почувствуйте разницу).
Эти предположения подтверждал и сам Геродот. Он беседовал с верховными жрецами, которые сообщили, что к V в. до нашей эры на землях Египта прошло 341 поколение. За этот длительный период страной правило столько же верховных жрецов и/или фараонов, а это значит, что задолго до появления пирамид и храмов, руины которых мы можем увидеть даже сейчас, существовали доисторические объекты, и уже на основе возводились новые шедевры. Так что ничего вдруг не появлялось и не происходило, древние знания, технологии и хитрости, скорее всего, передавались только посвященным, а затем и вовсе потерялось в веках. И то, что мы до сих пор не можем разгадать все тайны строительства гигантских сооружений без использования техники и машинного оборудования, еще не значит, что все объекты были сделаны пришельцами из космоса. А может все-таки они приложили к этому великолепию руку, ведь в те времена не существовало ни высокоточных инструментов, ни строительных кранов, ни токарных станков. Да что там говорить – строительных лесов, железных орудий труда и то не было.
2. Технология строительства грандиозных сооружений, сохранившиеся до наших дней
Невозможно представить, что ровные блоки из гранита вырубали с помощью каменного зубила или ручного инструмента из бронзы.
Мало у кого остаются сомнения, что такие углубления сделаны машинным способом более ранними цивилизациями.
Учитывая, что никаких упоминаний, чертежей или остатков уникального оборудования, которое помогло бы обтесать гигантские глыбы весом от 2,5 до 1 тыс. тонн так и не нашлось, то фантастическое упоминание об инопланетянах кажется вполне логичным. Прилетели они эдак 4,5 тыс. лет на землю, прихватив с собой высокоточные станки гигантских размеров, нарезали каменные глыбы на идеально гладкие и правильные блоки или колонны и улетели, прихватив с собой оборудование, чтобы люди и дальше пользовались своими каменными орудиями труда (на худой конец медными или бронзовыми). Эти слова действительно кажутся фантастикой, но поскольку историки так и не нашли ответ на вопрос, как медным или бронзовым инструментом древние египтяне могли высекать идеальные блоки из гранита или кварцита – одних из самых плотных и прочных горных пород, то эти предположения имеют право на существование. Хотя существует еще одно предположение из разряда фантастических. Может все-таки бывшие правители Египта – боги помогали создавать удивительные объекты, а затем наказали неразумных людей лишив их знаний и приспособлений?
А может египетские шедевры создавали все-таки инопланетяне или боги?
Примечательно: Если посмотреть на некоторые скульптуры и колонны с идеально закругленными формами и гладкими поверхностями, отполированными до зеркального блеска, то любой современный специалист скажет, что подобные элементы невозможно сделать без специального токарного станка с функцией пиления и фрезерования. Хотя сохранившиеся детали настолько велики, что даже сейчас не существует оборудования, способного создавать сложные геометрические формы из монолита базальта или гранита. Предположения на этот счет имеются и немало, но близки ли они к истине, пока никто сказать не может, но 100% уверенность в том, что это сделали люди – все-таки есть.
3. Примеры грандиозных сооружений, построенных с использованием тайных технологий
Пирамида Хеопса – древнейший памятник архитектуры, все тайны которого разгадать так и не удалось.
• Пирамида Хеопса появилась в III веке до нашей эры, ее строительство заняло всего 20 лет, и это в то время, когда люди еще не изобрели колесо, не имели железных инструментов и подъемных механизмов. А если учесть, что материал доставлялся почти за тысячу километров, то действительно можно поверить в чудо.
Предположительные процессы добычи камня и строительства, которые древние египтяне якобы использовали, чтобы всего за 20 лет построить гигантскую пирамиду.
Тем не менее, совсем недавно ученые опытным путем определили, что гигантские глыбы, преимущественно известняка, доставляли не только по воде, но и на огромных санях по мокрому песку. А вот поднимали их на значительную высоту (все помним, что пирамида в свое время имела высоту 146 м) с помощью рампы и люлечных механизмов, все зависела от веса каменного блока и высоты. До сих пор остается открытым вопрос, как добывали материал из более твердых пород: базальта, гранита, кварцита и долерита. Предположений масса, но как увязать их в такие сроки, большая часть времени которых уходила на обустройство пути доставки, создания дамб и т. д. Да и теория не всегда согласуется с практикой. Об этом известно каждому, кто своими руками построил хоть небольшой сарай или беседку.
Некрополь Серапеум Мемфиса – мавзолей, созданный не для людей, а для жертвенных быков.
До сих пор не понятно, как мастера Древнего Египта создавали 70-ти и 100-тонные саркофаги из базальта, гранита и диорита.
Самым непостижимым является мастерство и точность, с которыми они были сделаны саркофаги. После тщательных исследований, ученые определили, что все углы идеально ровные и составляют 90 градусов, при этом плиты подогнаны так плотно друг к другу, что воздух не мог проникать внутрь гробницы. А форма крышки создавалась так, чтобы открыть ее после закрытия было невозможно. Также стоит отметить, что каждая сторона саркофага отшлифовывалась до блеска, и это приводит даже современных специалистов в недоумение, которые в очередной раз утверждаются в мысли, что некрополь и саркофаги были сделаны с использованием потерянных в веках технологий древней высокоразвитой цивилизации.
Рамессеум – центральный храм огромного архитектурного комплекса, построенный фараоном Рамсесом II для погребальных ритуалов и в честь бога Амона.
Каменный колосс у входа в заупокойный храм Рамессеум был разрушен, от него остались лишь впечатляющих размеров фрагменты. | Фото: wordmusing.wordpress.com.
Это была одна из множества скульптура самого фараона, высеченная из монолитной глыбы розового гранита. Несложно представить какой должна быть гранитная глыба, если фигура фараона достигала высоты 17 метров, а вес готовой статуи был около тысячи тонн. Сложнее найти ответ на вопрос, как древние умудрились вырезать из нее скульптуру, доставить к нужному месту и взгромоздить на пьедестал весом в 750 тонн.
Гигантские статуи из розового гранита сохранились в Египте по сей день.
Статуи из базальта также дело рук древнеегипетских мастеров.
Особенно впечатляют: колоссы Мемнона, высеченные из монолитного куска кварцита высотой в 18 метров и весом около 750 тонн; статуя фараона Хафру из четвертой династии (2639-2506 гг. до н. э.), созданная из цельного куска диорита – одного из самых твердых камней на земле; фрагменты статуи, хранящейся в музее еще раз доказывает, что высечь такое лицо из диорита невозможно примитивными инструментами.
Зрачки глаз статуй, сделанные из горного хрусталя с точностью повторяют структуру человеческого глаза.
• Глаза из хрусталя в масштабных каменных статуях приводят в недоумение и ученых, и туристов. В это сложно поверить, но древние египтяне умудрялись придавать скульптурам особую красоту и пронзительность взгляда используя горный хрусталь. Его настолько филигранно точно обрабатывали, создавая реальную структуру сетчатки глаза, что даже далекий от ремесла человек с уверенностью скажет, что без токарных и шлифовальных станков тут точно не обошлось. Хотя в этом случае ученые пришли к мысли, что древние египтяне могли использовать заготовки более ранних цивилизаций, и когда они закончились, больше нигде и никогда не применяли технологию «оживления» глаз.
