5 хитростей для потрясающих блюд из картофеля

Картофель – самый популярный овощ в нашей стране, ведь его можно готовить, как-угодно: жарить, варить, запекать, тушить. И всегда получается вкусно. Но если вы испытываете какие-то трудности во время приготовления жареной картошки или пюре, значит, самое время познакомиться с поварскими хитростями, которые мы собрали в своей статье.

Хитрость 1: Готовьте картофельное пюре с горячим молоком

Хитрость 2: Растапливайте масло в горячем молоке

Хитрость 3: Просушивайте картофель на плите

Хитрость 4: Замачивайте картофель перед жаркой

Хитрость 5: Протыкайте картофель зубочисткой

Хитрость 6: Отваривайте картофель перед запеканием

Заливайте в картофель подогретое молокоНежное, воздушное пюре с бархатной текстурой, которое тает во рту – что может быть вкуснее? Но добиться такой текстуры получается далеко не всегда. Часто блюдо получается клейким, с комочками и сильным привкусом крахмала. Многие думают, что проблема скрывается в сорте картофеля, но на самом деле виновато молоко, которое вы используете для приготовления пюре. Именно от него зависит, будет ли консистенция воздушной.Если добавить в картофель холодное молоко, крахмал в его составе начнет сжиматься и пюре станет похожим на клейстер. А вот горячее молоко, наоборот, сделает массу легкой, нежной и шелковистой. Профессиональные повара советуют прогревать его вместе с лавровым листом или небольшим количеством мускатного ореха – так вкус картофельного пюре станет более насыщенным, а аромат – тонким.Не добавляйте все молоко сразу – разделите его на несколько «порций», и после каждой тщательно разминайте картофель. Так вы сможете контролировать жидкость в составе пюре, чтобы оно не стало слишком водянистым. Некоторые хозяйки добавляют вместо молока сливки, но с ними блюдо становится слишком тяжелым.Растопите масло в горячем молокеЧтобы пюре получилось идеальным, важно, чтобы не только молоко было горячим, но и все остальные ингредиенты были примерно одной температуры. Тогда компоненты пюре «подружатся», и получится восхитительный вкус. Конечно, вы можете бросить в горячий картофель кусочек замороженного сливочного масла, и оно там растопится. Но сразу предупреждаем – так можно испортить блюдо.Профессиональные повара делают так: они берут небольшой сотейник, наливают в него холодное молоко, ставят на плиту, ждут, пока оно нагреется, и потом добавляют сливочное масло. Важно подогреть смесь, но не доводить ее до кипения. Когда жидкость приобретет нужную температуру, сразу добавляйте ее в горячую картошку. Кстати, когда будете подогревать молоко, добавьте в него пару зубчиков чеснока – получится потрясающий аромат, и пюре приобретет интересные нотки.Оставьте картофель в горячей кастрюле на пять минутЕще один секрет вкусного пюре – подсушенный картофель, в котором нет лишней жидкости. Как бы тщательно вы ни сливали воду, все равно в кастрюле останется небольшое количество, которое может испортить вкуси текстуру картофель. Поэтому перед тем, как браться за толкушку, обязательно поставьте кастрюлю на горячую плиту на несколько минут, чтобы испарилась лишняя жидкость. Также можно выложите картофель на горячую сковороду и слегка прогреть его. Главное – не добавляйте масло, иначе он начнет жариться (а это уже совсем другое блюдо). Толочь картофель лучше не в сковороде и не в кастрюле, где он варился, а в отдельной посуде, в которой не будет лишней жидкости и пр.Вода вытянет лишний крахмалДавно хотите научиться готовить идеальную жареную картошку, чтобы она не была излишне маслянистой и радовала хрустящей румяной корочкой? Рассказываем, как это сделать. Кстати, эти советы подойдут и в том случае, если вы захотите приготовить драники, картофель фри, картофель по-деревенски и пр.Многие хозяйки думают, что секрет кроется в большом количестве растительного масла и сковороде с толстыми стенками, но на самом деле важно правильно подготовить картофель к жарке. Главный враг хрустящей корочки – избыток крахмала в клубнях. Как только вы нарезаете картофель, он высвобождается из клеток и начинается та самая история, из-за которой на готовое блюдо без слез не взглянешь. В процессе жарки крахмал быстро впитывает масло и мешает образованию хрустящей корочки. В результате картофель получается излишни жирным, без намека на красивый золотистый цвет.• После чистки и нарезки обязательно замачивайте картофель в миске хотя бы на 30-40 минут – холодная вода вытянет из него большую часть крахмала. Затем тщательно промойте ломтики под краном и откиньте на дуршлаг.• Второй шаг – просушивание бумажным полотенцем. Важно, чтобы на поверхности картофеля не осталось даже намека на влагу, поэтому полотенец понадобится много. Кстати, вместо них можно использовать чистую кухонную ткань.• Важно нагреть масло на сковороде до правильной температуры. Перед тем, как выкладывать всю порцию картофеля, положите в сковороду один ломтик и понаблюдайте. Если масло вокруг него начнет активно пузыриться, значит, оно достаточно горячее.• Не перегружайте сковороду. Старайтесь, чтобы кусочки лежали в один слой, а не горой друг на друге. Тогда капельки влаги будут быстро испаряться, а не создавать эффект пароварки.Сделайте несколько отверстий зубочисткой в каждой картофелинеНесмотря на то, что картофель в мундире – очень простое в приготовлении блюдо, даже оно может доставить проблемы. Самая частая причина расстройства хозяек – потрескавшиеся клубни. Чаще всего они лопаются из-за того, что в процессе варки под кожурой образуется пар, который не находит выхода и разрывает шкурку.Чтобы решить эту проблему и не вылавливать из кастрюли кусочки потрескавшейся картошки, используйте зубочистки. Да-да, вы все правильно поняли. Перед тем, как класть картофель в кастрюлю и заливать его водой, проткните каждый клубень зубочисткой в нескольких местах. Благодаря такой хитрости, пар не будет разрывать картофель изнутри, ведь у него появится отверстие для выхода. В результате шкурка останется целой, а мякоть равномерно проварится, сохранив свою форму.• Заливайте картофель не горячей, а холодной водой. Да, так он будет дольше варится, зато прогреется равномерно. Если ж вы положите клубни в кастрюлю с кипятком, наружная часть быстро разварится, а внутри они останутся сырыми.• Солите воду. Это нужно не только для того, чтобы вкус картофеля стал более насыщенным, но и чтобы повысить температуру кипения жидкости, а также сохранить целостность кожуры.• Варите картофель на среднем огне. Здесь, как с бульоном – нельзя позволять, чтобы вода сильно кипела, иначе есть риск, что клубни развалятся еще до того, как вы слили воду. И не забудьте приоткрыть крышку, чтобы в процессе варки из кастрюли равномерно выходил пар.Готовьте картофель в два этапаКогда мы запекаем картофель в духовке он часто получается сырым внутри. Причем, совсем неважно, сколько времени мы держим его внутри – 40 минут или час – результат всегда один и тот же. К счастью, есть один лайфхак, который позволит приготовить идеальный картофель по-деревенски и его вариации. Перед тем, как отправлять картофель в духовку, отварите его в кипящей подсоленной воде.Благодаря этой хитрость мякоть овоща получится рассыпчатой, нежной и вкусной, а в процессе запекания он получит румяную хрустящую корочку. Долго варить овощ не нужно – после закипания будет достаточно трех-четырех минут. Затем слейте воду, хорошо обсушите его бумажным полотенцем, замаринуйте в любимых специях, выложите на противень и поставьте в духовку. Через полчаса у вас будет готов идеальный гарнир.