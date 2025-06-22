С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 543 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Pullover - лучше всего, гантели..Как быстро накача...
  • Константин Яшков
    Когда ходили по большому, то просто держались за загнутые носки, что б не упасть на спину😂Зачем на Востоке ...
  • Sergey Ivanov
    Сколько тайн хранит Титаник! И узнать их все можно, если поднять его. Вот только эта операция будет стоить подороже т...Что перевозил на ...

5 собачьих пород, которые не оставляют за собой шерсти и вони



Неприятный запах и килограммы выпавшей шерсти – одни из наиболее распространенных причин, вынуждающих людей отказаться от идеи завести собаку. При этом далеко не каждая порода одинаково сильно линяет… Все то же самое касается и характерных запахов, оставляемых собакой. Конечно, вообще не вонять собака, увы, не может.
Однако, откровенно «несет псиной» чаще всего только от неухоженного или больного животного. Так поговорим же о тех редких счастливчиках среди собак, что одновременно почти не пахнут и практически не линяют.

1. Ксолоитцкуинтли


Почти не линяет. ¦Фото: lapkins.ru.

Почти не линяет. ¦Фото: lapkins.ru.

 

Одна из немногих пород, которая не линяет в принципе… А знаете почему? Все просто: собаке банально нечем линять! Ксолоитцкуинтли просто не имеют шерсти, которая могла бы выпадать. Правда, как и в случае с похожими кошками, собака из-за этого требует особого ухода за кожей и не любит холод. Так же из-за отсутствия шерсти собака может сильно вонять, если хозяин не будет ее регулярно мыть.

2. Левретка


Серьезная порода. |Фото: fun-cats.ru.

Серьезная порода. |Фото: fun-cats.ru.

 

Хорошим выбором для тех, кто не любит линьку, может стать короткошерстная итальянская борзая. Изящная и очень игривая порода, которая практически не оставляет за собой выпавшей шерсти. Также порода практически не пахнет, что также является врождённой особенностью борзых. В конце концов отбиралась левретка специально для охоты!

3. Джек-рассел-терьер


Милая собака. |Фото: pulse.mail.ru.

Милая собака. |Фото: pulse.mail.ru.

 

При первом взгляде на Джек-рассел-терьера может показаться, что собака сильно линяет… Но на самом деле это не так.
Все дело в том, что шерсть у терьера очень жесткая и практически не выпадает. Что же касается собачьих «ароматов», то в случае с терьером они напрочь отсутствуют. Если же легко узнаваемый запах все-таких появился, значит у песика появились серьезные проблемы со здоровьем. Причем скорее всего беда будет с пищеварительной системой.

4. Пудель


Отличная собака. |Фото: gas-kvas.com.

Отличная собака. |Фото: gas-kvas.com.

 

Еще одна собака, которая, вопреки первому впечатлению, практически не линяет. А виной всему подкожное сало и плотная волосяная луковица породы. Последняя сидит в эпидермисе собаки исключительно крепко, из-за чего пудели линяют редко и абсолютно не обильно. Что же касается посторонних запахов, то нести «псиной» может только от неухоженного или больного пуделя. Как и в случае с терьером, неприятный запах чаще всего является результатом расстройства системы пищеварения.

5. Ка-де-бо


Хорошая порода. |Фото: porodysobak.ru.

Хорошая порода. |Фото: porodysobak.ru.

 

Чрезвычайно сильная и крупная собака, которая при этом может похвастаться отсутствием каких-либо неприятных запахов. Что же касается линьки, то у Ка-де-бо она также почти полностью отсутствует. Если собаку регулярно вычесывать на улице, то про шерсть дома и вовсе можно заб

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
instagram (инстаграм), социальная сеть
наверх