5 собачьих пород, которые не оставляют за собой шерсти и вони

Неприятный запах и килограммы выпавшей шерсти – одни из наиболее распространенных причин, вынуждающих людей отказаться от идеи завести собаку. При этом далеко не каждая порода одинаково сильно линяет… Все то же самое касается и характерных запахов, оставляемых собакой. Конечно, вообще не вонять собака, увы, не может.. Так поговорим же о тех редких счастливчиках среди собак, что одновременно почти не пахнут и практически не линяют.
1. Ксолоитцкуинтли
Почти не линяет. ¦Фото: lapkins.ru.
Одна из немногих пород, которая не линяет в принципе… А знаете почему? Все просто: собаке банально нечем линять! Ксолоитцкуинтли просто не имеют шерсти, которая могла бы выпадать. Правда, как и в случае с похожими кошками, собака из-за этого требует особого ухода за кожей и не любит холод. Так же из-за отсутствия шерсти собака может сильно вонять, если хозяин не будет ее регулярно мыть.
2. Левретка
Серьезная порода. |Фото: fun-cats.ru.
Хорошим выбором для тех, кто не любит линьку, может стать короткошерстная итальянская борзая. Изящная и очень игривая порода, которая практически не оставляет за собой выпавшей шерсти. Также порода практически не пахнет, что также является врождённой особенностью борзых. В конце концов отбиралась левретка специально для охоты!
3. Джек-рассел-терьер
Милая собака. |Фото: pulse.mail.ru.
При первом взгляде на Джек-рассел-терьера может показаться, что собака сильно линяет… Но на самом деле это не так.таких появился, значит у песика появились серьезные проблемы со здоровьем. Причем скорее всего беда будет с пищеварительной системой.
4. Пудель
Отличная собака. |Фото: gas-kvas.com.
Еще одна собака, которая, вопреки первому впечатлению, практически не линяет. А виной всему подкожное сало и плотная волосяная луковица породы. Последняя сидит в эпидермисе собаки исключительно крепко, из-за чего пудели линяют редко и абсолютно не обильно. Что же касается посторонних запахов, то нести «псиной» может только от неухоженного или больного пуделя. Как и в случае с терьером, неприятный запах чаще всего является результатом расстройства системы пищеварения.
5. Ка-де-бо
Хорошая порода. |Фото: porodysobak.ru.
Чрезвычайно сильная и крупная собака, которая при этом может похвастаться отсутствием каких-либо неприятных запахов. Что же касается линьки, то у Ка-де-бо она также почти полностью отсутствует. Если собаку регулярно вычесывать на улице, то про шерсть дома и вовсе можно заб
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