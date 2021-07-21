Удобная лейка для душа своими рукам

Лейка — важнейший составляющий элемент любого душа. Однако чем лейка больше, тем выше и ее цена. Кроме того, если речь идет о летнем или уличном душе, то порой поиск лейки для него осложняет не только цена, но и нестандартная форма или крепление. В такой ситуации лейку для душа можно сделать своими руками, причем с минимальными затратами.





Вам потребуются:



PVC труба;

фум-лента;

водостойкий клей;

муфты-крепления для труб — с 3 выходами;

инструменты





В первую очередь определяемся с диаметром будущей лейки и подбираем форму для обжимки, например, для этого можно использовать ведро или бутылку с подходящим диаметром. Затем при помощи нити отмеряем длину окружности, в нашем случае это 61 см.



Далее отмеряем длину окружности на PVC трубе. В нашем случае это 35-дюймовая труба. Также добавляем к длине окружности 4 см для будущего крепления. Отрезаем от трубы отрезок получившейся длины, а затем разрезаем его на 2 равные части.



На следующем этапе получившимся заготовкам необходимо придать закругленную форму. Для этого вам потребуется песок и заглушки. Заглушки можно подготовить самостоятельно, например, из дерева. Для этого берем 2 бруска подходящей длины и диаметра. При необходимости подрезаем одну из сторон заглушки до нужного диаметра.

Заготовку из трубы закрываем одной из заглушек, заполняем трубу песком и закрываем второй заглушкой. Аккуратно нагреваем трубу над огнем, а затем обжимаем ее по выбранной ранее форме. Во время обжимки обтираем заготовку холодной водой, а после полностью погружаем ее в холодную воду. Убираем заглушки, высыпаем песок, а затем аналогичным образом подготавливаем вторую заготовку будущей лейки.Далее подготовим центральную деталь лейки. Длина этой детали должна быть равна расстоянию между стыками круглых заготовок. Саму деталь изготавливаем из тройниковой муфты и 2 отрезков PVC трубы необходимого размера.Теперь соединяем все детали будущей лейки вместе и скрепляем их при помощи водостойкого клея.Теперь можно переходить к отверстиям на лейке, удобнее всего их сделать при помощи раскаленного шила. Предварительно наносим на заготовку разметку так, чтобы будущие отверстия шли по центру нижней части. Второй ряд также отцентровываем, но намечаем его на 1 см выше первого.Готовую лейку прикрепляем к трубе или шлангу, используя при этом фум-ленту для лучшей изоляции.