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6 восхитительных блюд на обед, стоимость которых меньше чем 100 рублей


6 восхитительных блюд на обед, стоимость которых меньше чем 100 рублей

Не обязательно сидеть на сухом пайке, чтобы уменьшить растраты на еду. Ведь как оказалось, чтобы приготовить вкусный обед, стоимостью меньше чем сто рублей, необходимо включить фантазию, а также воспользоваться парочкой рецептов бюджетных блюд, которые без зазрения совести можно назвать королевскими.

1. Куриные ножки с картофелем


Запечённые куриные ножки с картофелем. \ Фото: bigmir.net.

Запечённые куриные ножки с картофелем. \ Фото: bigmir.net.

 

Картофель с парочкой куриных ножек – отличный вариант для полноценного обеда. К тому же, это блюдо считается универсальным, и его можно приготовить как на завтрак, так и на ужин. В любом случае, вы останетесь сытыми и довольными.

Ингредиенты на 1 порцию:

• Куриные ножки - 2 шт;
• Картофель средний - 2 шт;
• Чеснок - 1 зубчик;
• Соль и перец по вкусу;
• Масло для жарки;
• Свежая зелень - несколько веточек.
Вкусно, просто и недорого. \ Фото: cookpad.com.

Вкусно, просто и недорого. \ Фото: cookpad.com.

 

Способ приготовления:

• Ножки вымыть и хорошенько просушить;
• Смешать масло, пропущенный через пресс чеснок, соль и перец;
• Получившейся смесью натереть куриные ножки;
• Картофель вымыть;
• Очистить;
• Нарезать кубиками или кружками;
• Выложить в рукав для запекания;
• Сверху выложить ножки;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут;
• Подавать со свежей зеленью.

2. Гречка с грибами


Гречневая каша с грибами. \ Фото: gastronom.ru.

Гречневая каша с грибами. \ Фото: gastronom.ru.

 

Даже самая обычная гречка может стать поистине королевским блюдом, если её разбавить ароматными грибами.

Ингредиенты на 1 порцию:

• Гречка - 80 г;
Шампиньоны - 100 г;
• 1/2 часть маленькой луковицы;
• Масло для жарки;
• Соль и перец по вкусу.
Гречка с грибами. \ Фото: 1000.menu.

Гречка с грибами. \ Фото: 1000.menu.

 

Способ приготовления:

• Грибы вымыть;
• Просушить;
• Нарезать соломкой (кубиками);
• Обжарить до золотистой корочки;
• Лук мелко нарезать и добавить к грибам;
• Посолить, поперчить;
• Перемешать и, уменьшив огонь, жарить ещё 5 минут;
• Гречку промыть;
• Перебрать при необходимости;
• Пересыпать в горшочек;
• Сверху выложить грибы с луком;
• Залить кипящей водой так, чтобы она покрывала крупу с грибами на 1 см;
• Аккуратно перемешать;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 40-45 минут.

3. Картофельная запеканка с чесноком и сметаной


Картофельная запеканка. \ Фото: google.com.ua.

Картофельная запеканка. \ Фото: google.com.ua.

 

Картофельная запеканка – ещё один вариант бюджетного, но оттого не менее вкусного блюда, которое с удовольствием могут съесть даже дети.

Ингредиенты на 6 порций:

• Картофель - 700 г;
• Сметана - 200 г;
• Яйца - 2 шт;
• Чеснок - 3 зубчика;
• Соль и перец по вкусу;
• Свежая зелень - несколько веточек.
Запеканка из картошки со сметаной. \ Фото: gallinablanca.ru.

Запеканка из картошки со сметаной. \ Фото: gallinablanca.ru.

 

Способ приготовления:

• Картофель отварить в кожуре;
• После очистить;
• Нарезать кружками;
• Выложить в форму;
• Сметану взбить с солью, перцем, яйцами и выдавленным через пресс чесноком;
• Получившейся смесью залить картофель;
• Отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут.

4. Макароны (спагетти) с фрикадельками


Спагетти с куриными фрикадельками. \ Фото: plated.com.

Спагетти с куриными фрикадельками. \ Фото: plated.com.

 

Макароны с куриными фрикадельками – не менее оригинальное блюдо, стоимость которого не превышает ста рублей.

Ингредиенты на 1 порцию:

• Макароны - 60 г;
• Куриный фарш - 130 г;
• Консервированные томаты в собственном соку - 2 ст.л;
• 1/4 часть луковицы;
• Масло для жарки;
• Соль и перец по вкусу.
Макароны с фрикадельками. \ Фото: google.

Макароны с фрикадельками. \ Фото: google.

 

Способ приготовления:

• Лук измельчить и добавить в фарш;
• Посолить и поперчить;
• Сделать небольшие фрикадельки;
• Обжарить со всех сторон до золотистой корочки;
• После залить их водой;
• Добавить консервированные помидоры;
• Оставить тушиться под крышкой до готовности;
• Макароны (спагетти) отварить до готовности;
• Готовые фрикадельки выложить на макароны;
• При желании можно подавать с соусом или свежей зеленью.

5. Минтай с овощами


Тушёный минтай с овощами. \ Фото: multivarenie.ru.

Тушёный минтай с овощами. \ Фото: multivarenie.ru.

 

Для любителей рыбки – это блюдо придётся как нельзя кстати. Нежное мясо минтая в сочетание с овощами и картофелем – просто пальчики оближешь.

Ингредиенты на 1 порцию:

• Тушка минтая - примерно 200 г;
• Морковь - 1 шт;
Крупный картофель - 1 шт;
• 1/2 часть луковицы;
• Растительное масло - 1 ст.л;
• Соль - 1/2 ч.л.
Минтай с картофелем. \ Фото: youtube.com.

Минтай с картофелем. \ Фото: youtube.com.

 

Способ приготовления:

• Тушку минтая нарезать на равномерные крупные куски;
• Лук измельчить;
• Морковь натереть на крупной тёрке;
• Сковороду смазать растительным маслом;
• Выложить куски минтая;
• Пространство между кусками засыпать овощами;
• Налить немного воды;
• Тушить до готовности;
• Картофель вымыть;
• Очистить;
• Отварить в подсоленной воде;
• Подавать вместе с тушёной рыбой и овощами.

6. Куриная печень с драниками


Куриная печень с драниками. \ Фото: w-say.ru.

Куриная печень с драниками. \ Фото: w-say.ru.

 

Тушёная куриная печень с хрустящими картофельными драниками может стать коронным блюдом на вашем столе. Стоит один раз попробовать, как тут же захочется добавки.

Ингредиенты на 2 порции:

• Печень куриная - 300 г;
• Сливки - 8 ст.л;
• Масло растительное - 2 ст.л;
• Картофель средней величины - 2 шт;
• Яйца - 1 шт;
• Мука - 20 г;
• Лук репчатый - 1/4;
• Соль - 1 ч.л.
Поистине королевское блюдо. \ Фото: lebedevalon.ru.

Поистине королевское блюдо. \ Фото: lebedevalon.ru.

 

Способ приготовления:

• Печень промыть;
• Слегка просушить;
• Нарезать на небольшие равномерные кусочки;
• Посолить и поперчить;
• Разогреть масло на сковороде;
• Обжарить печень до золотистой корочки со всех сторон;
• После залить сливками и тушить до готовности;
• Картофель натереть на крупной тёрке;
• Отжать лишнюю влагу;
• Лук мелко нарезать;
• Смешать с картошкой, яйцом, солью, перцем и мукой;
• Сформировать драники;
• Обжарить до румяности со всех сторон.

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6 восхитительных блюд на обед, стоимость которых меньше чем 100 рублей

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6 восхитительных блюд на обед, стоимость которых меньше чем 100 рублейПодписаться на мой Instagram
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