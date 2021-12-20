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В лучших традициях да Винчи и Дали: Сюрреалистические фотокартины, покорившие мир


Коллекция аллегорий. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

Коллекция аллегорий. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

Работы итальянского фотографа Раффаэлло Бэнэдэтти Бра (Raffaello Benedetti Bra), как бы парадоксально это не звучало, частенько сравнивают с творчеством легендарного Леонардо да Винчи и Сальвадора Дали. Его фото-картины, выполненные в лучших традициях сюрреализма, можно встретить среди множества рекламных компаний и именитых брендов, таких как: «Bulgari», «Campari», «Lacoste», «Rolex» и других.


Для большинства зрителей до сих пор так и остаётся загадкой, почему же творчество Раффаэлло сравнивают с работами Леонардо да Винчи, ведь, по сути, не в основе сюжета, не в самой идеи нет ничего общего. Другое дело, в геометрически-абстрактных натюрмортах запросто можно разглядеть сходство с творениями Сальвадора Дали. Будучи эстетом и любителем сюрреализма, фотограф каждый раз стремится к достижению идеальной эстетики, а так же к сохранению красоты в первозданном виде. Возможно, столь необычный подход к делу и привлёк внимание известных международных агентств, и художественных галерей, с которыми Бра сотрудничает вот уже десять лет.
Эквилибрист. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

Эквилибрист. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

 
Незаменимая иллюзия. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

Незаменимая иллюзия. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

 
Быть или не быть. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

Быть или не быть.
Автор: Raffaello Benedetti Bra.

 
В лучших традициях да Винчи и Дали: Сюрреалистические фотокартины, покорившие мир

«Но это Рафаэль». Автор: Raffaello Benedetti Bra.

 
Хуншань горизонт. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

Хуншань горизонт. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

 
Время неопределенности. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

Время неопределенности. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

 
Основной знак. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

Основной знак. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

 
Богиня Лампа накаливания. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

Богиня Лампа накаливания. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

 
Беспристрастность тишины. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

Беспристрастность тишины. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

 
Недостижимая цель. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

Недостижимая цель. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

 
Астрономия. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

Астрономия. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

 
Обещание. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

Обещание. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

 
Игра. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

Игра. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

 
Беспокойство игрока. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

Беспокойство игрока. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

 
Интеллект сомнения. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

Интеллект сомнения. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

 
Мадам Чипарус. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

Мадам Чипарус. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

 
Безразличие Богини. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

Безразличие Богини. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

 
Сомнение коллекционера. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

Сомнение коллекционера. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

 
Желание белой лошади. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

Желание белой лошади. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

 
Фрагмент мечты. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

Фрагмент мечты. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

 
Гений, который ещё не ищет. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

Гений, который ещё не ищет. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

 
Центр мысли. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

Центр мысли. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

 
Манекен. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

Манекен. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

 
Геометрическая мысль. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

Геометрическая мысль. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

 

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В лучших традициях да Винчи и Дали: Сюрреалистические фотокартины, покорившие мир

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В лучших традициях да Винчи и Дали: Сюрреалистические фотокартины, покорившие мирПодписаться на мой Instagram
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