В лучших традициях да Винчи и Дали: Сюрреалистические фотокартины, покорившие мир

Коллекция аллегорий. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

Эквилибрист. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

Незаменимая иллюзия. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

Автор: Raffaello Benedetti Bra. Быть или не быть.Автор: Raffaello Benedetti Bra.

«Но это Рафаэль». Автор: Raffaello Benedetti Bra.

Хуншань горизонт. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

Время неопределенности. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

Основной знак. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

Богиня Лампа накаливания. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

Беспристрастность тишины. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

Недостижимая цель. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

Астрономия. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

Обещание. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

Игра. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

Беспокойство игрока. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

Интеллект сомнения. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

Мадам Чипарус. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

Безразличие Богини. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

Сомнение коллекционера. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

Желание белой лошади. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

Гений, который ещё не ищет. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

Центр мысли. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

Манекен. Автор: Raffaello Benedetti Bra.

Геометрическая мысль. Автор: Raffaello Benedetti Bra .