В лучших традициях да Винчи и Дали: Сюрреалистические фотокартины, покорившие мир

Коллекция аллегорий. Автор: Raffaello Benedetti Bra.
Работы итальянского фотографа Раффаэлло Бэнэдэтти Бра (Raffaello Benedetti Bra), как бы парадоксально это не звучало, частенько сравнивают с творчеством легендарного Леонардо да Винчи и Сальвадора Дали. Его фото-картины, выполненные в лучших традициях сюрреализма, можно встретить среди множества рекламных компаний и именитых брендов, таких как: «Bulgari», «Campari», «Lacoste», «Rolex» и других.
Для большинства зрителей до сих пор так и остаётся загадкой, почему же творчество Раффаэлло сравнивают с работами Леонардо да Винчи, ведь, по сути, не в основе сюжета, не в самой идеи нет ничего общего. Другое дело, в геометрически-абстрактных натюрмортах запросто можно разглядеть сходство с творениями Сальвадора Дали. Будучи эстетом и любителем сюрреализма, фотограф каждый раз стремится к достижению идеальной эстетики, а так же к сохранению красоты в первозданном виде. Возможно, столь необычный подход к делу и привлёк внимание известных международных агентств, и художественных галерей, с которыми Бра сотрудничает вот уже десять лет.
Эквилибрист. Автор: Raffaello Benedetti Bra.
Незаменимая иллюзия. Автор: Raffaello Benedetti Bra.
Быть или не быть. Автор: Raffaello Benedetti Bra.
«Но это Рафаэль». Автор: Raffaello Benedetti Bra.
Хуншань горизонт. Автор: Raffaello Benedetti Bra.
Время неопределенности. Автор: Raffaello Benedetti Bra.
Основной знак. Автор: Raffaello Benedetti Bra.
Богиня Лампа накаливания. Автор: Raffaello Benedetti Bra.
Беспристрастность тишины. Автор: Raffaello Benedetti Bra.
Недостижимая цель. Автор: Raffaello Benedetti Bra.
Астрономия. Автор: Raffaello Benedetti Bra.
Обещание. Автор: Raffaello Benedetti Bra.
Игра. Автор: Raffaello Benedetti Bra.
Беспокойство игрока. Автор: Raffaello Benedetti Bra.
Интеллект сомнения. Автор: Raffaello Benedetti Bra.
Мадам Чипарус. Автор: Raffaello Benedetti Bra.
Безразличие Богини. Автор: Raffaello Benedetti Bra.
Сомнение коллекционера. Автор: Raffaello Benedetti Bra.
Желание белой лошади. Автор: Raffaello Benedetti Bra.
Фрагмент мечты. Автор: Raffaello Benedetti Bra.
Гений, который ещё не ищет. Автор: Raffaello Benedetti Bra.
Центр мысли. Автор: Raffaello Benedetti Bra.
Манекен. Автор: Raffaello Benedetti Bra.
Геометрическая мысль. Автор: Raffaello Benedetti Bra.
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