Редкие исторические кадры

Эти редкие фотографии приобретают такую ценность для каждого смотрящего оттого,что при взгляде на них можно прикоснуться к истории и стать одним из тех, чьему взору представились ранее не известные снимки. Предлагаем вам отправиться в прошлое и попутешествовать по разным уголкам истории, почерпнув для себя много нового и неизведанного.
Автоматон Эуфония (Euphonia), который имел возможность имитировать человеческую речь методом отсасывания воздуха через сифон снабженный пластинами и искусственным языком - женский голос при этом звучал "странно, призрачно и монотонно", мог исполнить "God Save The Queen" и быть запрограммированным с помощью системы клапанов на произношение любого европейского языка; удивительная машина, повлиявшая, кстати, на изобретение телефонного аппарата была создана немецким иммигрантом Джозефом Фабером в 1845 году.
Протез верхних конечностей сделанный для 17-летнего американского мальчика в 1959 году.
Причёска "ядерный гриб", 1951 г.
Карта Лондона на женской перчатке, 1851 г.
Кожаные перчатки были созданы, чтобы помочь модницам найти дорогу на Большую Выставку в лондонском Хайд Парке.
Гигантские кресты, сформированные огнями в окнах Нью Йоркских небоскрёбов в качестве украшения на Пасху в финансовом квартале Манхэттена, 1956 г.
Сальвадор Дали, Морено Вилья, Луис Буньюэль, Федерико Гарсиа Лорка и Хосе Антонио Рубио Сакристан, 1926 г.
Леонид Гайдай, Нина Гребешкова и Юрий Никулин на банкете по случаю окончания съёмок фильма "Бриллиантовая рука", 1969 г.
Кирилл Ласкари, Марина Влади, Владимир Высоцкий, Лариса Голубкина и Андрей Миронов. Фотография была сделана во время празднования дня рождения Андрея Миронова в квартире Высоцкого на Малой Грузинской. 8 марта 1976 года
Церемония открытия летних Олимпийских игр. Москва, 1980 г.
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