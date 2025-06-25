Редкие исторические кадры

С нами не соскучишься!

Эти редкие фотографии приобретают такую ценность для каждого смотрящего оттого,что при взгляде на них можно прикоснуться к истории и стать одним из тех, чьему взору представились ранее не известные снимки. Предлагаем вам отправиться в прошлое и попутешествовать по разным уголкам истории, почерпнув для себя много нового и неизведанного.







Группа Pantera на фестивале Monsters Of Rock. Тушино, 1991 г.







Группа Pantera на фестивале Monsters Of Rock. Тушино, 1991 г.









Автоматон Эуфония (Euphonia), который имел возможность имитировать человеческую речь методом отсасывания воздуха через сифон снабженный пластинами и искусственным языком - женский голос при этом звучал "странно, призрачно и монотонно", мог исполнить "God Save The Queen" и быть запрограммированным с помощью системы клапанов на произношение любого европейского языка; удивительная машина, повлиявшая, кстати, на изобретение телефонного аппарата была создана немецким иммигрантом Джозефом Фабером в 1845 году.







Автоматон Эуфония (Euphonia), который имел возможность имитировать человеческую речь методом отсасывания воздуха через сифон снабженный пластинами и искусственным языком - женский голос при этом звучал "странно, призрачно и монотонно", мог исполнить "God Save The Queen" и быть запрограммированным с помощью системы клапанов на произношение любого европейского языка; удивительная машина, повлиявшая, кстати, на изобретение телефонного аппарата была создана немецким иммигрантом Джозефом Фабером в 1845 году.









Сплав леса, Пудожский район, Карелия, 1973 г.







Сплав леса, Пудожский район, Карелия, 1973 г.









Протез верхних конечностей сделанный для 17-летнего







Протез верхних конечностей сделанный для 17-летнего американского мальчика в 1959 году.









Борец сумо. Японская империя, 1907 г.







Борец сумо. Японская империя, 1907 г.









Заводная игрушка "Закованный демон" итальянского мастера Манфредо Сеттала, XVII век







Заводная игрушка "Закованный демон" итальянского мастера Манфредо Сеттала, XVII век









Леонардо Ди Каприо, 1995 г.







Леонардо Ди Каприо, 1995 г.









Набор комика, 1920-е







Набор комика, 1920-е









Черепа святых в монастыре Neamt. Румыния, XV век.







Черепа святых в монастыре Neamt. Румыния, XV век.









Тим Бертон во время съемок фильма "Эдвард руки-ножницы", 1990 г.







Тим Бертон во время съемок фильма "Эдвард руки-ножницы", 1990 г.





Карта Лондона на женской перчатке, 1851 г.







Кожаные перчатки были созданы, чтобы помочь модницам найти дорогу на Большую Выставку в лондонском Хайд Парке.







Кожаные перчатки были созданы, чтобы помочь модницам найти дорогу на Большую Выставку в лондонском Хайд Парке.









Гигантские кресты, сформированные огнями в окнах







Гигантские кресты, сформированные огнями в окнах Нью Йоркских небоскрёбов в качестве украшения на Пасху в финансовом квартале Манхэттена, 1956 г.









Сальвадор Дали, Морено Вилья, Луис Буньюэль, Федерико Гарсиа Лорка и Хосе Антонио Рубио Сакристан, 1926 г.







Сальвадор Дали, Морено Вилья, Луис Буньюэль, Федерико Гарсиа Лорка и Хосе Антонио Рубио Сакристан, 1926 г.









Леонид Гайдай, Нина Гребешкова и Юрий Никулин на банкете по случаю окончания съёмок фильма "Бриллиантовая рука", 1969 г.







Леонид Гайдай, Нина Гребешкова и Юрий Никулин на банкете по случаю окончания съёмок фильма "Бриллиантовая рука", 1969 г.









Аль Капоне со своим адвокатом Абе Тейтельбаума. Майами, 1941 г.







Аль Капоне со своим адвокатом Абе Тейтельбаума. Майами, 1941 г.









Кирилл Ласкари, Марина Влади, Владимир Высоцкий, Лариса Голубкина и Андрей Миронов. Фотография была сделана во время празднования дня рождения Андрея Миронова в квартире Высоцкого на Малой Грузинской. 8 марта 1976 года







Кирилл Ласкари, Марина Влади, Владимир Высоцкий, Лариса Голубкина и Андрей Миронов. Фотография была сделана во время празднования дня рождения Андрея Миронова в квартире Высоцкого на Малой Грузинской. 8 марта 1976 года









Стэнли Кубрик с актерами на съемках Доктора Стрейнджлава, 1963 г.







Стэнли Кубрик с актерами на съемках Доктора Стрейнджлава, 1963 г.









Нацисты распевают песни, призывающие бойкотировать еврейские магазины, 1933 г.







Нацисты распевают песни, призывающие бойкотировать еврейские магазины, 1933 г.









Церемония открытия летних







Церемония открытия летних Олимпийских игр . Москва, 1980 г.









Уолт Дисней читает своему внуку сказку на ночь , 1955 г.







Уолт Дисней читает своему внуку сказку на ночь , 1955 г.









Бронированный Rolls-Royce 1920 Pattern







Бронированный Rolls-Royce 1920 Pattern









Американские солдаты покидают Вьетнам, февраль 1970 года.







Американские солдаты покидают Вьетнам, февраль 1970 года.









Джонни Депп и Кристина Риччи на съёмках фильма "Сонная Лощина", 1999 г.







Джонни Депп и Кристина Риччи на съёмках фильма "Сонная Лощина", 1999 г.

