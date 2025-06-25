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Редкие исторические кадры

Эти редкие фотографии приобретают такую ценность для каждого смотрящего оттого,что при взгляде на них можно прикоснуться к истории и стать одним из тех, чьему взору представились ранее не известные снимки. Предлагаем вам отправиться в прошлое и попутешествовать по разным уголкам истории, почерпнув для себя много нового и неизведанного.





Группа Pantera на фестивале Monsters Of Rock. Тушино, 1991 г.

Редкие исторические кадры знаменитости, история, редкие кадры, фото







Автоматон Эуфония (Euphonia), который имел возможность имитировать человеческую речь методом отсасывания воздуха через сифон снабженный пластинами и искусственным языком - женский голос при этом звучал "странно, призрачно и монотонно", мог исполнить "God Save The Queen" и быть запрограммированным с помощью системы клапанов на произношение любого европейского языка; удивительная машина, повлиявшая, кстати, на изобретение телефонного аппарата была создана немецким иммигрантом Джозефом Фабером в 1845 году.

Редкие исторические кадры знаменитости, история, редкие кадры, фото







Сплав леса, Пудожский район, Карелия, 1973 г.

Редкие исторические кадры знаменитости, история, редкие кадры, фото







Протез верхних конечностей сделанный для 17-летнего американского мальчика в 1959 году.

Редкие исторические кадры знаменитости, история, редкие кадры, фото







Борец сумо. Японская империя, 1907 г.

Редкие исторические кадры знаменитости, история, редкие кадры, фото







Заводная игрушка "Закованный демон" итальянского мастера Манфредо Сеттала, XVII век

Редкие исторические кадры знаменитости, история, редкие кадры, фото







Леонардо Ди Каприо, 1995 г.

Редкие исторические кадры знаменитости, история, редкие кадры, фото







Набор комика, 1920-е

Редкие исторические кадры знаменитости, история, редкие кадры, фото







Черепа святых в монастыре Neamt. Румыния, XV век.

Редкие исторические кадры знаменитости, история, редкие кадры, фото







Причёска "ядерный гриб", 1951 г.

Редкие исторические кадры знаменитости, история, редкие кадры, фото







Тим Бертон во время съемок фильма "Эдвард руки-ножницы", 1990 г.

Редкие исторические кадры знаменитости, история, редкие кадры, фото





Карта Лондона на женской перчатке, 1851 г.





Кожаные перчатки были созданы, чтобы помочь модницам найти дорогу на Большую Выставку в лондонском Хайд Парке.


Карта Лондона на женской перчатке, 1851 г. знаменитости, история, редкие кадры, фото







Гигантские кресты, сформированные огнями в окнах Нью Йоркских небоскрёбов в качестве украшения на Пасху в финансовом квартале Манхэттена, 1956 г.

Редкие исторические кадры знаменитости, история, редкие кадры, фото







Сальвадор Дали, Морено Вилья, Луис Буньюэль, Федерико Гарсиа Лорка и Хосе Антонио Рубио Сакристан, 1926 г.

Редкие исторические кадры знаменитости, история, редкие кадры, фото







Леонид Гайдай, Нина Гребешкова и Юрий Никулин на банкете по случаю окончания съёмок фильма "Бриллиантовая рука", 1969 г.

Редкие исторические кадры знаменитости, история, редкие кадры, фото







Аль Капоне со своим адвокатом Абе Тейтельбаума. Майами, 1941 г.

Редкие исторические кадры знаменитости, история, редкие кадры, фото







Кирилл Ласкари, Марина Влади, Владимир Высоцкий, Лариса Голубкина и Андрей Миронов. Фотография была сделана во время празднования дня рождения Андрея Миронова в квартире Высоцкого на Малой Грузинской. 8 марта 1976 года

Редкие исторические кадры знаменитости, история, редкие кадры, фото







Стэнли Кубрик с актерами на съемках Доктора Стрейнджлава, 1963 г.

Редкие исторические кадры знаменитости, история, редкие кадры, фото







Нацисты распевают песни, призывающие бойкотировать еврейские магазины, 1933 г.

Редкие исторические кадры знаменитости, история, редкие кадры, фото







Церемония открытия летних Олимпийских игр. Москва, 1980 г.

Редкие исторические кадры знаменитости, история, редкие кадры, фото







Уолт Дисней читает своему внуку сказку на ночь , 1955 г.

Редкие исторические кадры знаменитости, история, редкие кадры, фото







Бронированный Rolls-Royce 1920 Pattern

Редкие исторические кадры знаменитости, история, редкие кадры, фото







Американские солдаты покидают Вьетнам, февраль 1970 года.

Редкие исторические кадры знаменитости, история, редкие кадры, фото







Джонни Депп и Кристина Риччи на съёмках фильма "Сонная Лощина", 1999 г.

Редкие исторические кадры знаменитости, история, редкие кадры, фото





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monsters of rock, фестиваль
внук; стэнли кубрик
леонардо ди-каприо
г. Москва
фильм бриллиантовая рука
луис буньюэль
Тим Бертон
джон депп
Лариса Голубкина
neamt, монастырь
Марина Влади
кирилл ласкари
Владимир Высоцкий
мастер; италия
хосе антонио рубио
Пудожский р-н
автомобиль rolls-royce 1920 pattern
Pantera
Леонид Гайдай
нина гребешкова
андрей миронов
аба тейтельбаума
сальвадор даль
фильм сонная лощина
Стэнли Кубрик
Кристина Риччи
джозеф фабер
респ. Карелия
адвокат; юрий никулин
Юрий Никулин
фильм эдвард руки-ножницы
манфредо сеттал
федерико гарсиа лорка
god save the queen
уолт дисней (walt disney)
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