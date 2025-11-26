Восхитительные блюда из тыквы

У многих людей с тыквой как-то не сложилось…:) А ведь этот овощ может быть просто удивительно вкусным, – главное знать, с чем его комбинировать. Если ваш огород завален тыквой, а вы просто не знаете, как заставить себя и своих домашних ее есть, попробуйте приготовить что-то из того, что указано в это посте.

Это очень вкусно! Проверено!Для приготовления такого тыквенного стаканчика нам понадобится:Тыква 350 гр.Вода 200 мл.Сахар 2 ст. л.Апельсин 1 шт.Ореховое печенье 100 гр.Взбитые сливкиМороженоеКарамельный сироп для украшения по желаниюИз сложностей здесь только приготовление тыквенного пюре1. Тыкву моем, чистим, режем кубиками 2. В маленькую кастрюльку высыпаем тыкву, сахар, воду и ставим на средний огонь.3. Варим 10 минут, а затем, уменьшаем огонь и варим под крышкой еще 10 минут.4. Чуть остужаем и перемалываем блендером до состояния пюре.5. Чистим апельсин, выдавливаем из него сок и добавляем к тыквенному пюре.6. Ставим охлаждаться в холодильник.7. Затем, собираем стаканчик: нижний слой – поломанное печенье, затем, охлажденное пюре, затем мороженое. Повторяем комбинацию.8. Верхушку украшаем взбитыми сливками и ставим в холодильник на час.Наслаждаемся полученным результатом сами и удивляем своих гостей. Даже если вы не воротите нос от тыквы, этот рецепт вам понравится, так как апельсиновый сок полностью нейтрализует специфический вкус тыквыЧтобы приготовить обалденно-вкусные тыквенные цукаты , нам понадобится:Тыква -1,5 кгАпельсин – 1 шт.Сахар – 800 гр.Корица – 1 палочкаСахарная пудраЛимонная кислота – 5 гр.Начинаем приготовление цукатов1. Тыковку моем, чистим, нарезаем кубиками.2. Засыпаем ее сахаром и оставляем на ночь в холодном месте. За это время сахар должен полностью раствориться, а наша тыква пустит сок.3. Далее необходимо помыть апельсин и порезать его вместе с кожурой, убирая косточки.4. Взять блендер и перетереть апельсин в пюре.5. Сироп, в котором стояла наша тыква сливаем в отдельную мисочку, добавляем к нему пюре из апельсина, лимонную кислоту, корицу и 400 гр сахара. Затем, ставим его на огонь и варим до того, как закипит.6. Затем, следует залить этим сиропом наши тыквенные кубики и поставить на медленный огонь, где варить до готовности тыквы.7. Достаем тыкву и выкладываем на сито, чтобы дать стечь лишнему сиропу.8. Разогреваем духовку до 130 градусов и отправляем туда тыкву на противне, застеленном пергаментом на 1 час.9. Достаем цукаты из духовки и обсыпаем сахарной пудрой.10. Оставляем подсушиться при комнатной температуре, а потом, наконец, можно ими наслаждаться.Такие цукаты получаются очень вкусные и легко заменяют конфетыЕсли ваш ребенок, да и вы сами любите волшебный мир Гарри Поттера, то, наверняка, в книге вы читали о тыквенных пирогах. Конечно, точно в там не сказано, что это были за пироги, скорей всего маленькие тыквенные пирожки для перекуса. А вы проявите немного фантазии и поколдуйте над этим пирогом, от вкуса которого в восторге был бы и сам Гарри. Да, что там говорить, наверняка, этот пирог подавали на хэллоуинский пир в Хогвартсе.Что же нам понадобится:Для теста:200 гр. сливочного масла;4 ст.л. сахарной пудры;1 ст. муки.Для начинки:500-700 гр. тыквы, порезать соломкой;50 гр. сливочного масла;3 ст.л. сахара;горсть изюма;цедры и сок 1 лимона (апельсина)Пошаговые фотографии тут не нужны, так как рецепт очень простой, потому выполняйте следующие нехитрые операции.1. Размягчите сливочное масло и разотрите его с сахарной пудрой, а затем добавьте муку и месите до консистенции мягкого теста.2. Уберите в холодильник на полчаса.3. На сковороде разогрейте масло и отправьте туда тыкву, сахар, изюм.4. Необходимо тушить на медленном огне в течение 15 минут, а затем, добавить цедру и сок лимона ( апельсина ).5. Достаньте тесто и разделите его на 2 неравные части.6. Большую часть распределите по форме.7. Выложите начинку.8. Меньшую часть теста раскрошите и посыпьте пирог сверху.9. В разогретую до 200 градусов духовку поместите волшебный пирог и выпекайте 30-40 минут.Можете нарезать остывший пирог на порционные квадраты. Он получается просто волшебным, потому что тыква в нем уходит на второй план и лишь дополняет приятный и теплый осенний вкус. Кроме того, запах в вашей квартире во время выпечки данного блюда будет стоять просто изумительный!Для мега-вкусного овсяного печенья с тыквой возьмем:2 чашки + 1 столовая ложка муки1 чайная ложка соды1 ст ложка молотой корицы1/2 ч ложка молотого мускатного ореха1/2 ч ложка молотой гвоздики1/2 ч ложки соли1 и 1/2 чашки геркулеса220 гр сливочного масла1/3 чашки темной патоки (или меда)3/4 стакана темного коричневого сахара (или если нет – обычного)1/2 стакана сахарного песка1 яичный желток3/4 стакана пюре из тыквы (200 гр тыквы отварить и сделать пюре)ванилин1 и 1/2 чашки добавок (сушеная клюква и кусочки шоколада, можно добавить фисташки)Как готовить печенье1. Разогреваем духовку до 180 градусов.2. Берем миску и мешаем в ней муку, соду, корицу, мускатный орех, гвоздику, соль и геркулес.3. Топим масло.4. В другой миске смешиваем яйцо, патоку, коричневый сахар и сахар-песок, добавляем тыквенное пюре и ваниль, затем взбиваем до загустения.5. Смешиваем все ингредиенты, добавляем клюкву, шоколад…6. Катаем небольшие шарики и выкладываем на застеленный пергаментом противень. Приплющивать их не надо, они сами примут форму.7. Ставим в духовку на 13-15 минут. Внутри печенье будет мягким, а по краям – хрустящим.8. Полностью отсудите, а затем снимайте с противня и можно есть. Для тех, кто любит более хрустящее – оставьте на второй деньЧто понадобится для приготовления тыквенного торта на Хэллоуин:Для бисквита:2 яйца125 гр сахара125 гр просеянной муки100 мл морковного сокапол чайной ложки разрыхлителяДля крема:300 гр тыквенного пюре150 гр белого шоколадаДля глазури:50 гр сливочного масла50 гр темного шоколадаИтак, готовим1. Берем небольшую тыкву, режем и запекаем в духовке до мягкости.2. Блендером перемалываем ее до состояния пюре.3. Пюре должно быть густое, а если у вас – жидкое, то отвесьте в марле.4. Готовим коржи. Взбиваем яйца с сахаром до пышной пены, затем добавляем муку, а после перемешиваем и вливаем сок.5. Все перемешать. Тесто вылить в форму и выпекать в разогретой до 200 градусов духовке минут 30-35.6. Приготовьте тыквенный крем, для чего смешайте пюре с поломанным шоколадом и поставьте на водяную баню, чтобы шоколад расплавился. Постоянно помешивайте, как только масса станет однородной – снимите с огня.7. Остудите крем, разрежьте коржи и промажьте их.8. Оставьте в холодильнике на ночь . 9. Приготовьте глазурь, нагревая на водяной бане масло с шоколадом и полейте сверху торт.10. Уберите в холодильник до застывания глазури.Если вы хотите сделать рисунок к Хэллоуину в виде паутинки, просто расплавьте белый шоколад и фантазируйте, а потом уберите в холод.Торт получается очень вкусным!