С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 590 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Трянина
    гадость. а не постДетские сказки, о...
  • Ингерман Ланская
    совдепия - это скопище маразма, идиотизма и глупости4 вещи времён ССС...
  • Мария Кузнецова
    Два раза в год перемываю фарфор и хрусталь, который редко используется. Для этого растворяю в горячей воде несколько ...Нестандартные быт...

Восхитительные блюда из тыквы

У многих людей с тыквой как-то не сложилось…:) А ведь этот овощ может быть просто удивительно вкусным, – главное знать, с чем его комбинировать. Если ваш огород завален тыквой, а вы просто не знаете, как заставить себя и своих домашних ее есть, попробуйте приготовить что-то из того, что указано в это посте.

Это очень вкусно! Проверено!

Восхитительные блюда из тыквы

Для приготовления такого тыквенного стаканчика нам понадобится:

Тыква 350 гр.
Вода 200 мл.
Сахар 2 ст. л.
Апельсин 1 шт.
Ореховое печенье 100 гр.
Взбитые сливки
Мороженое

Карамельный сироп для украшения по желанию

Из сложностей здесь только приготовление тыквенного пюре

Восхитительные блюда из тыквы

1. Тыкву моем, чистим, режем кубиками.

2. В маленькую кастрюльку высыпаем тыкву, сахар, воду и ставим на средний огонь.

3. Варим 10 минут, а затем, уменьшаем огонь и варим под крышкой еще 10 минут.

4. Чуть остужаем и перемалываем блендером до состояния пюре.

5. Чистим апельсин, выдавливаем из него сок и добавляем к тыквенному пюре.

6. Ставим охлаждаться в холодильник.

Восхитительные блюда из тыквы

7. Затем, собираем стаканчик: нижний слой – поломанное печенье, затем, охлажденное пюре, затем мороженое. Повторяем комбинацию.

8. Верхушку украшаем взбитыми сливками и ставим в холодильник на час.

Восхитительные блюда из тыквы

Наслаждаемся полученным результатом сами и удивляем своих гостей. Даже если вы не воротите нос от тыквы, этот рецепт вам понравится, так как апельсиновый сок полностью нейтрализует специфический вкус тыквы

Восхитительные блюда из тыквы

Чтобы приготовить обалденно-вкусные тыквенные цукаты, нам понадобится:
Тыква -1,5 кг
Апельсин – 1 шт.
Сахар – 800 гр.
Корица – 1 палочка
Сахарная пудра
Лимонная кислота – 5 гр.


Начинаем приготовление цукатов

Восхитительные блюда из тыквы

1. Тыковку моем, чистим, нарезаем кубиками.

2. Засыпаем ее сахаром и оставляем на ночь в холодном месте. За это время сахар должен полностью раствориться, а наша тыква пустит сок.

3. Далее необходимо помыть апельсин и порезать его вместе с кожурой, убирая косточки.

4. Взять блендер и перетереть апельсин в пюре.

5. Сироп, в котором стояла наша тыква сливаем в отдельную мисочку, добавляем к нему пюре из апельсина, лимонную кислоту, корицу и 400 гр сахара. Затем, ставим его на огонь и варим до того, как закипит.

6. Затем, следует залить этим сиропом наши тыквенные кубики и поставить на медленный огонь, где варить до готовности тыквы.

7. Достаем тыкву и выкладываем на сито, чтобы дать стечь лишнему сиропу.

8. Разогреваем духовку до 130 градусов и отправляем туда тыкву на противне, застеленном пергаментом на 1 час.

9. Достаем цукаты из духовки и обсыпаем сахарной пудрой.

10. Оставляем подсушиться при комнатной температуре, а потом, наконец, можно ими наслаждаться.

Восхитительные блюда из тыквы

Такие цукаты получаются очень вкусные и легко заменяют конфеты

Восхитительные блюда из тыквы

Если ваш ребенок, да и вы сами любите волшебный мир Гарри Поттера, то, наверняка, в книге вы читали о тыквенных пирогах. Конечно, точно в там не сказано, что это были за пироги, скорей всего маленькие тыквенные пирожки для перекуса. А вы проявите немного фантазии и поколдуйте над этим пирогом, от вкуса которого в восторге был бы и сам Гарри. Да, что там говорить, наверняка, этот пирог подавали на хэллоуинский пир в Хогвартсе.

Что же нам понадобится:
Для теста:

200 гр. сливочного масла;
4 ст.л. сахарной пудры;
1 ст. муки.

Для начинки:

500-700 гр. тыквы, порезать соломкой;
50 гр. сливочного масла;
3 ст.л. сахара;
горсть изюма;
цедры и сок 1 лимона (апельсина)

Восхитительные блюда из тыквы

Пошаговые фотографии тут не нужны, так как рецепт очень простой, потому выполняйте следующие нехитрые операции.

1. Размягчите сливочное масло и разотрите его с сахарной пудрой, а затем добавьте муку и месите до консистенции мягкого теста.

2. Уберите в холодильник на полчаса.

3. На сковороде разогрейте масло и отправьте туда тыкву, сахар, изюм.

4. Необходимо тушить на медленном огне в течение 15 минут, а затем, добавить цедру и сок лимона (апельсина).

Восхитительные блюда из тыквы

5. Достаньте тесто и разделите его на 2 неравные части.

6. Большую часть распределите по форме.

7. Выложите начинку.

8. Меньшую часть теста раскрошите и посыпьте пирог сверху.

9. В разогретую до 200 градусов духовку поместите волшебный пирог и выпекайте 30-40 минут.

Восхитительные блюда из тыквы

Можете нарезать остывший пирог на порционные квадраты. Он получается просто волшебным, потому что тыква в нем уходит на второй план и лишь дополняет приятный и теплый осенний вкус. Кроме того, запах в вашей квартире во время выпечки данного блюда будет стоять просто изумительный!

Восхитительные блюда из тыквы

Для мега-вкусного овсяного печенья с тыквой возьмем:
2 чашки + 1 столовая ложка муки
1 чайная ложка соды
1 ст ложка молотой корицы
1/2 ч ложка молотого мускатного ореха
1/2 ч ложка молотой гвоздики
1/2 ч ложки соли
1 и 1/2 чашки геркулеса
220 гр сливочного масла
1/3 чашки темной патоки (или меда)
3/4 стакана темного коричневого сахара (или если нет – обычного)
1/2 стакана сахарного песка
1 яичный желток
3/4 стакана пюре из тыквы (200 гр тыквы отварить и сделать пюре)
ванилин
1 и 1/2 чашки добавок (сушеная клюква и кусочки шоколада, можно добавить фисташки)

Как готовить печенье

Восхитительные блюда из тыквы

1. Разогреваем духовку до 180 градусов.

2. Берем миску и мешаем в ней муку, соду, корицу, мускатный орех, гвоздику, соль и геркулес.

3. Топим масло.

4. В другой миске смешиваем яйцо, патоку, коричневый сахар и сахар-песок, добавляем тыквенное пюре и ваниль, затем взбиваем до загустения.

5. Смешиваем все ингредиенты, добавляем клюкву, шоколад…

Восхитительные блюда из тыквы

6. Катаем небольшие шарики и выкладываем на застеленный пергаментом противень. Приплющивать их не надо, они сами примут форму.

7. Ставим в духовку на 13-15 минут. Внутри печенье будет мягким, а по краям – хрустящим.

8. Полностью отсудите, а затем снимайте с противня и можно есть. Для тех, кто любит более хрустящее – оставьте на второй день

Восхитительные блюда из тыквы

Что понадобится для приготовления тыквенного торта на Хэллоуин:
Для бисквита:

2 яйца
125 гр сахара
125 гр просеянной муки
100 мл морковного сока
пол чайной ложки разрыхлителя

Для крема:

300 гр тыквенного пюре
150 гр белого шоколада

Для глазури:

50 гр сливочного масла
50 гр темного шоколада

Итак, готовим

Восхитительные блюда из тыквы

1. Берем небольшую тыкву, режем и запекаем в духовке до мягкости.

2. Блендером перемалываем ее до состояния пюре.

3. Пюре должно быть густое, а если у вас – жидкое, то отвесьте в марле.

4. Готовим коржи. Взбиваем яйца с сахаром до пышной пены, затем добавляем муку, а после перемешиваем и вливаем сок.

5. Все перемешать. Тесто вылить в форму и выпекать в разогретой до 200 градусов духовке минут 30-35.

Восхитительные блюда из тыквы

6. Приготовьте тыквенный крем, для чего смешайте пюре с поломанным шоколадом и поставьте на водяную баню, чтобы шоколад расплавился. Постоянно помешивайте, как только масса станет однородной – снимите с огня.

7. Остудите крем, разрежьте коржи и промажьте их.

8. Оставьте в холодильнике на ночь.

9. Приготовьте глазурь, нагревая на водяной бане масло с шоколадом и полейте сверху торт.

10. Уберите в холодильник до застывания глазури.

Если вы хотите сделать рисунок к Хэллоуину в виде паутинки, просто расплавьте белый шоколад и фантазируйте, а потом уберите в холод.

Торт получается очень вкусным!

©

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)

Ссылка на первоисточник
наверх