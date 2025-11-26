Восхитительные блюда из тыквы

У многих людей с тыквой как-то не сложилось…:) А ведь этот овощ может быть просто удивительно вкусным, – главное знать, с чем его комбинировать. Если ваш огород завален тыквой, а вы просто не знаете, как заставить себя и своих домашних ее есть, попробуйте приготовить что-то из того, что указано в это посте.
Для приготовления такого тыквенного стаканчика нам понадобится:
Тыква 350 гр.
Вода 200 мл.
Сахар 2 ст. л.
Апельсин 1 шт.
Ореховое печенье 100 гр.
Взбитые сливки
Мороженое
Карамельный сироп для украшения по желанию
Из сложностей здесь только приготовление тыквенного пюре
1. Тыкву моем, чистим, режем кубиками.
2. В маленькую кастрюльку высыпаем тыкву, сахар, воду и ставим на средний огонь.
3. Варим 10 минут, а затем, уменьшаем огонь и варим под крышкой еще 10 минут.
4. Чуть остужаем и перемалываем блендером до состояния пюре.
5. Чистим апельсин, выдавливаем из него сок и добавляем к тыквенному пюре.
6. Ставим охлаждаться в холодильник.
7. Затем, собираем стаканчик: нижний слой – поломанное печенье, затем, охлажденное пюре, затем мороженое. Повторяем комбинацию.
8. Верхушку украшаем взбитыми сливками и ставим в холодильник на час.
Наслаждаемся полученным результатом сами и удивляем своих гостей. Даже если вы не воротите нос от тыквы, этот рецепт вам понравится, так как апельсиновый сок полностью нейтрализует специфический вкус тыквы
Чтобы приготовить обалденно-вкусные тыквенные цукаты, нам понадобится:
Тыква -1,5 кг
Апельсин – 1 шт.
Сахар – 800 гр.
Корица – 1 палочка
Сахарная пудра
Лимонная кислота – 5 гр.
Начинаем приготовление цукатов
1. Тыковку моем, чистим, нарезаем кубиками.
2. Засыпаем ее сахаром и оставляем на ночь в холодном месте. За это время сахар должен полностью раствориться, а наша тыква пустит сок.
3. Далее необходимо помыть апельсин и порезать его вместе с кожурой, убирая косточки.
4. Взять блендер и перетереть апельсин в пюре.
5. Сироп, в котором стояла наша тыква сливаем в отдельную мисочку, добавляем к нему пюре из апельсина, лимонную кислоту, корицу и 400 гр сахара. Затем, ставим его на огонь и варим до того, как закипит.
6. Затем, следует залить этим сиропом наши тыквенные кубики и поставить на медленный огонь, где варить до готовности тыквы.
7. Достаем тыкву и выкладываем на сито, чтобы дать стечь лишнему сиропу.
8. Разогреваем духовку до 130 градусов и отправляем туда тыкву на противне, застеленном пергаментом на 1 час.
9. Достаем цукаты из духовки и обсыпаем сахарной пудрой.
10. Оставляем подсушиться при комнатной температуре, а потом, наконец, можно ими наслаждаться.
Такие цукаты получаются очень вкусные и легко заменяют конфеты
Если ваш ребенок, да и вы сами любите волшебный мир Гарри Поттера, то, наверняка, в книге вы читали о тыквенных пирогах. Конечно, точно в там не сказано, что это были за пироги, скорей всего маленькие тыквенные пирожки для перекуса. А вы проявите немного фантазии и поколдуйте над этим пирогом, от вкуса которого в восторге был бы и сам Гарри. Да, что там говорить, наверняка, этот пирог подавали на хэллоуинский пир в Хогвартсе.
Что же нам понадобится:
Для теста:
200 гр. сливочного масла;
4 ст.л. сахарной пудры;
1 ст. муки.
Для начинки:
500-700 гр. тыквы, порезать соломкой;
50 гр. сливочного масла;
3 ст.л. сахара;
горсть изюма;
цедры и сок 1 лимона (апельсина)
Пошаговые фотографии тут не нужны, так как рецепт очень простой, потому выполняйте следующие нехитрые операции.
1. Размягчите сливочное масло и разотрите его с сахарной пудрой, а затем добавьте муку и месите до консистенции мягкого теста.
2. Уберите в холодильник на полчаса.
3. На сковороде разогрейте масло и отправьте туда тыкву, сахар, изюм.
4. Необходимо тушить на медленном огне в течение 15 минут, а затем, добавить цедру и сок лимона (апельсина).
5. Достаньте тесто и разделите его на 2 неравные части.
6. Большую часть распределите по форме.
7. Выложите начинку.
8. Меньшую часть теста раскрошите и посыпьте пирог сверху.
9. В разогретую до 200 градусов духовку поместите волшебный пирог и выпекайте 30-40 минут.
Можете нарезать остывший пирог на порционные квадраты. Он получается просто волшебным, потому что тыква в нем уходит на второй план и лишь дополняет приятный и теплый осенний вкус. Кроме того, запах в вашей квартире во время выпечки данного блюда будет стоять просто изумительный!
Для мега-вкусного овсяного печенья с тыквой возьмем:
2 чашки + 1 столовая ложка муки
1 чайная ложка соды
1 ст ложка молотой корицы
1/2 ч ложка молотого мускатного ореха
1/2 ч ложка молотой гвоздики
1/2 ч ложки соли
1 и 1/2 чашки геркулеса
220 гр сливочного масла
1/3 чашки темной патоки (или меда)
3/4 стакана темного коричневого сахара (или если нет – обычного)
1/2 стакана сахарного песка
1 яичный желток
3/4 стакана пюре из тыквы (200 гр тыквы отварить и сделать пюре)
ванилин
1 и 1/2 чашки добавок (сушеная клюква и кусочки шоколада, можно добавить фисташки)
Как готовить печенье
1. Разогреваем духовку до 180 градусов.
2. Берем миску и мешаем в ней муку, соду, корицу, мускатный орех, гвоздику, соль и геркулес.
3. Топим масло.
4. В другой миске смешиваем яйцо, патоку, коричневый сахар и сахар-песок, добавляем тыквенное пюре и ваниль, затем взбиваем до загустения.
5. Смешиваем все ингредиенты, добавляем клюкву, шоколад…
6. Катаем небольшие шарики и выкладываем на застеленный пергаментом противень. Приплющивать их не надо, они сами примут форму.
7. Ставим в духовку на 13-15 минут. Внутри печенье будет мягким, а по краям – хрустящим.
8. Полностью отсудите, а затем снимайте с противня и можно есть. Для тех, кто любит более хрустящее – оставьте на второй день
Что понадобится для приготовления тыквенного торта на Хэллоуин:
Для бисквита:
2 яйца
125 гр сахара
125 гр просеянной муки
100 мл морковного сока
пол чайной ложки разрыхлителя
Для крема:
300 гр тыквенного пюре
150 гр белого шоколада
Для глазури:
50 гр сливочного масла
50 гр темного шоколада
Итак, готовим
1. Берем небольшую тыкву, режем и запекаем в духовке до мягкости.
2. Блендером перемалываем ее до состояния пюре.
3. Пюре должно быть густое, а если у вас – жидкое, то отвесьте в марле.
4. Готовим коржи. Взбиваем яйца с сахаром до пышной пены, затем добавляем муку, а после перемешиваем и вливаем сок.
5. Все перемешать. Тесто вылить в форму и выпекать в разогретой до 200 градусов духовке минут 30-35.
6. Приготовьте тыквенный крем, для чего смешайте пюре с поломанным шоколадом и поставьте на водяную баню, чтобы шоколад расплавился. Постоянно помешивайте, как только масса станет однородной – снимите с огня.
7. Остудите крем, разрежьте коржи и промажьте их.
8. Оставьте в холодильнике на ночь.
9. Приготовьте глазурь, нагревая на водяной бане масло с шоколадом и полейте сверху торт.
10. Уберите в холодильник до застывания глазури.
Если вы хотите сделать рисунок к Хэллоуину в виде паутинки, просто расплавьте белый шоколад и фантазируйте, а потом уберите в холод.
Торт получается очень вкусным!
