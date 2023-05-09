15 самых сложных схем метрополитена на этой планете

Как всё меняется: карта метро Токио уже уступила славу самой сложной в мире. Сегодня в лидеры рейтинга по запутанности линий вырвалась нью-йоркская подземка. Еще бы: попробуй разберись, когда перед тобой на карте ни много ни мало – 469 станций! А «серебро» досталось парижскому метро: прежде всего из-за сложности прокладки маршрута, когда нужно достичь нужной тебе станции с двумя как максимум пересадками. Посмотрите и на другие карты, по сравнению с которыми схема московского метро просто блещет стройностью и логичностью!







Нью-Йорк — 469 станций (34 линии)







Париж — 303 станции (16 линий)







Токио — 285 станций (13 линий)







Лондон — 270 станций (11 линий)







Мадрид — 298 станций (13 линий)







Барселона — 178 станций (11 линий)







Москва — 200 станций (12 линий)







Сеул — 429 станций (18 линий)







Шанхай — 364 станции (14 линий)







Мехико — 195 станций (12 линий)







Берлин — 173 станции (10 линий)







Чикаго — 145 станций (8 линий)







Осака — 123 станции (8 линий)







Пекин — 334 станции (18 линий)







Гонконг — 104 станции (10 линий)







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