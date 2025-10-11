С нами не соску...
7 недостатков шотландской кошки, о которых «забывают» упомянуть новым хозяевам



Шотландские коты – это одна из самых ласковых и красивых декоративных пород. Многие граждане были бы не против завести себе такого питомца. Однако прежде чем брать котенка, следует хорошенько подумать. Шотландская кошка требует к себе повышенного внимания, специфического рациона, а самое главное в ее поведении есть несколько особенностей, которые могут стать источником раздражения и регулярной головной боли.


1. Злопамятность


Исключительно злопамятное создание. |Фото: 1zoom.ru.

Исключительно злопамятное создание. |Фото: 1zoom.ru.

 

Шотландские кошки бывают очень своенравными. Однако, не стоит думать, что на питомца можно хоть как-то повлиять при помощи «варварских» методов воспитания под стать физическому воздействию. Такое «шотландец» запомнит надолго и скорее всего отомстит хозяину каким-нибудь совершенно неприятным методом.

2. Это моя миска и я из нее ем


К миске никого не подпустит. |Фото: happypurr.com.

К миске никого не подпустит. |Фото: happypurr.com.


 

Шотландские коты крайне ревностно относятся к еде. Они могут легко навалять каждому, кто приблизится к их миске с уже выделенной пайкой. Поэтому коты не слишком хорошо уживаются в доме с другими животными. Когда речь заходит о пропитании, «шотландец» не боится набрасываться даже на цели гораздо крупнее его.

3. Ненавистник воды


Воду кошка не любит. |Фото: YouTube.

Воду кошка не любит. |Фото: YouTube.

 

Большинство котов относительно спокойно переносят водные процедуры. Однако, шотландская кошка не такая. Данная порода просто ненавидит купаться. Провести банный день с любимым питомцем будет той еще задачкой. И Боже упаси, если шотландец в какой-то момент не почувствует, находясь в воде твердой поверхности под лапами…

4. Неприкосновенность


Руки не любит. |Фото: wallhere.com.

Руки не любит. |Фото: wallhere.com.


 

Данная порода отличается чрезвычайным спокойствием. Кажется, что «шотландцы» безучастны и даже пассивны по отношению ко всему. На само деле это не так. Особенно, когда кто-то пытается влезть в важные дела кошки: наверняка шотландский кот строит какие-то коварные планы, когда мирно сидит на диване. Животное очень не любит, когда его беспокоят и тем более пытаются взять на руки.

5. Видишь кота? А он есть


Лучше пересидеть. |Фото: youscreen.ru.

Лучше пересидеть. |Фото: youscreen.ru.

 

Показать шотландского кота гостям – задача по сложности сопоставимая с водными процедурами. Во-первых, многие шотландцы не любят, когда их берут на руки. Во-вторых, они натурально не переваривают все и всех, кто пахнет чем-то чужим. Поэтому в случае прихода гостей порода предпочтет куда-нибудь спрятаться и не отсвечивать до поры до времени.

6. Как-то страшно


Высоты кот боится. |Фото: smallivingworld.ru.

Высоты кот боится. |Фото: smallivingworld.ru.

 

Обычно у котов как-то неплохо дела обстоят с прыжками с высоты. Иногда это даже выходит животным боком, когда они, неправильно оценив обстановку сигают с высоких этажей многоквартирных домов. Благо, за шотландца в этом отношении переживать не нужно. Порода не любит высоту. Не любит прыжки и не любит карабканья. Правда это может превратиться в головную боль уже для хозяина, потому что кот и дело может просить снять его при помощи пронзительного «мяу».

7. Царский рацион


Кот не любит внимания. |Фото: livejournal.com.

Кот не любит внимания. |Фото: livejournal.com.

 

Шотландская порода кошек привлекает людей в первую очередь характерной блестящей шерстью. Однако, чтобы кот был здоровым красивым, его нужно правильно, хорошо и современно кормить. «Шотландца» нужно регулярно баловать свежей рыбой, мясом и овощами. Не менее важно правильно рассчитывать калорий, чтобы любимый кот не превратился в болезненный шарик.

