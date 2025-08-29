5 занимательных фактов о медовухе - любимом хмельном напитке английских монархов

В мире можно найти огромное количество хмельных напитков, правда, далеко не все они широко известны и популярны и миллионов людей. Но если речь идёт о медовухе, то вот она за свою долгую историю никогда не была обделена вниманием. Впрочем, это совершенно не значит, что о ней знают многое, а ведь с момента своего изобретения она приобрела в своей летописи немало занятных страниц.
1. Об истории создания медовухи
Изобрели медовуху случайно. /Фото: bochka-dubovaya.ru
История изобретения медовухи примечательна тем, что она является следствием абсолютной случайности. А произошло это так: однажды в ёмкость, где хранился мёд, проникла дождевая вода, в результате чего произошла его ферментация, конечный итог которой уж очень сильно понравился людям, которые его попробовали. О том же, когда именно и где этот напиток был изобретён, свидетельства отличаются, но самыми старыми упоминаниями считаются соответствующие записи, которые оставлены в Индии более 4 тысяч лет назад.
2. О медовухе на застольях викингов
Викингов отлично пьянила медовуха...потому что они пили её из рогов. /Фото: sivator.com
В истории викингво медовуха оставила очень глубокий след, присутствуя чуть ли не на каждом застолье. А всё потому, что употребление данного напитока имело в некотором роде ритуальный смысл. Но пили её все, правда, в зависимости от статуса. Интересно, что скандинавские грозный моряки прошлого довольно быстро пьянели от принятия на грудь медовухи. И дело тут было не столько в самом напитке, сколько в сосуде, из которого они пили: тогда в качестве посуды использовался рог, а его невозможно было куда-либо поставить - поэтому викингам в любом случае требовалось допить всё, что в него наливали.
3. О значении медовухи в античные времена
В античности медовухой и вовсе лечились. /Фото: chefmarket.ru
В древние времена у медовухи внезапно открылись целебные свойства: по информации редакции novate.ru, причиной присваивания лечебного таланта хмельному напитку стало использование, собственно, мёда. Древнегреческие знатоки считали, что наличие в нём противомикробных и антиоксидантных функций позволяет ему лечить. Видимо, поэтому среди древних греков ходило весьма высокопарное название медовухи - «нектар богов».
4. О любви к медовухе английских монархов
Почти тысячу лет медовуха остаётся любимым напитком британских монархов. /Фото: honeyqueen.by
Новый виток популярности медовухи случился в период Средневековья. Причём в одной конкретной стране - Великобритании. Оказывается, английские королевские дома, наравне со своими поддаными, очень любили этот хмельной напиток. Более того, у знаменитой королевы Елизаветы I был своей собственный рецепт приготовления медовухи. Правда, когда его воссоздали, стало очевидно, что для современного человека она бы оказалась чересчур сладкой.
5. О связи медовухи и термина «Медовый месяц»
Необычная связь алкоголя и свадебной традиции. /Фото: svadebka.ws
Мало кто знает, что термин «Медовый месяц» не просто довольно древний и не всегда относящийся только к отдыху молодожёнов после свадьбы, но и связан с медовухой. Оказывается, ещё в самом начале Средневековья сложилась традиция, когда новоявленной супружеской паре выдавался запас этого алкоголя, достаточного, чтобы хватило до конца лунного цикла. А делалось так для того, чтобы молодожёны могли побыстрее завести детей: в тот период мёд наделяли свойствами афродизиака. Со временем о медовухе забыли, а смысл названия трансформировался, но сам термин остался.
