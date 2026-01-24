С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 592 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Амара Карпова
    КРАСОТИЩЕ🥰5 уникальных поро...
  • Евгений Благородный
    Да, всё это мы проходили. С огнестрелов мы делали поджеги, а потом переходили  на обрезы из охотничьих ружей.15 советских разв...
  • Амара Карпова
    ни силиконов, ни накачанных губ как у нас😂действительно красивые женщины👍Как живут теперь ...

Советы для тех, кто планирует ремонт: выбираем обои для спальни

Оформление спальни – дело очень ответственное и серьёзное. В этой комнате должно быть максимально уютно, несмотря на её размеры. И немаловажную роль в создании комфортной обстановки играют обои. Какой цвет выбрать, на какой принт обратить внимание и, что стоит обходить стороной?

Чтобы задать динамику

Советы для тех, кто планирует ремонт: выбираем обои для спальни

Небольшие пространства особенно нуждаются в динамике.
Чтобы создать таковую в интерьере спальни, необходимо выбирать обои с изображением геометрических фигур или узоров. При таком активном принте главное – не перестараться с цветовой гаммой. она должна быть нейтральной и желательно пастельной.

Акцентная стена

Советы для тех, кто планирует ремонт: выбираем обои для спальни

Это очень модный приём, который подходит для комнат любой конфигурации и площади. Он визуально отвлекает от каких-либо недостатков комнаты, освежает пространство и дарит чувство перспективы.

Советы для тех, кто планирует ремонт: выбираем обои для спальни

Реалистичные фотообои

Советы для тех, кто планирует ремонт: выбираем обои для спальни

Если уж речь зашла о перспективе в пространстве, то просто нельзя не упомянуть о реалистичных фотообоях. Они очень круто меняют восприятие комнаты, и зрительно она уже не будет такой, как прежде. Особенно, если речь о небольшом помещении, границы которого словно стираются, когда стены украшают такие необычные и стильные обои.

Имитация различных поверхностей

Советы для тех, кто планирует ремонт: выбираем обои для спальни

Если хочется сделать комнату по-настоящему эксклюзивной, то стоит обратить внимание на обои, имитирующие различные поверхности. Сегодня самыми популярными являются – кирпич, мрамор и бетон. Есть ещё множество вариаций, например, обои под натуральное дерево. Они не только похожи визуально, но и имеют практически идентичную фактуру. Смотрится необычно и позволяет создать шикарную обстановку за небольшие деньги.

Крупный принт

Советы для тех, кто планирует ремонт: выбираем обои для спальни

Обои с сочным крупным принтом смотрятся очень эффектно, но подойдут они далеко не под каждый интерьер. Такие модели выигрышны в просторных спальнях, не ограниченных теснотой и не лишённых хорошего освещения. В обратном же случае они способны действовать на психику угнетающе и визуально уменьшать интерьер.

Вертикальные полосы

Советы для тех, кто планирует ремонт: выбираем обои для спальни

Полосы незаменимы в комнатах, где требуется зрительное увеличение пространства. Если речь идёт о вертикальных полосах, то они способны визуально приподнять низкие потолки. Очень эффектно смотрится приём, когда обои переходят со стен на потолок.

Горизонтальные полосы

Советы для тех, кто планирует ремонт: выбираем обои для спальни

Горизонтальные полосы уместны там, где нужно избавиться от чувства тесноты и зрительно расширить границы комнаты. С этими задачами такие обои справляются на раз, и чем уже будет полоска, тем зрительно шире будет становиться комната.

Светлые обои

Советы для тех, кто планирует ремонт: выбираем обои для спальни

Идеальными для оформления небольшой комнаты являются обои светлых оттенков – от нежных персиковых и розовых до освежающих мятных и голубых. Останавливая выбор на светлых вариантах стоит помнить, что наилучшим образом на расширение пространства влияют холодные полутона.

Тёмные обои

Советы для тех, кто планирует ремонт: выбираем обои для спальни

Тёмные обои в спальне – смелое решение, которое сегодня всё чаще используют дизайнеры в своей работе. Для такого оформления понадобятся обои глубоких, но не угнетающих оттенков – грифельный, тёмно-серый, шоколадный, синий. Удачно использовать такие варианты для акцентной стены.
Обои на потолкеВсе привыкли к тому, что обои зачастую помещают на стены, но куда более креативно и интересно они смотрятся на потолке! Да, это очень необычно, и хотя бы раз стоит попробовать такой приём, чтобы разнообразить интерьер.

Ссылка на первоисточник
наверх