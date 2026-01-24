Советы для тех, кто планирует ремонт: выбираем обои для спальни

Оформление спальни – дело очень ответственное и серьёзное. В этой комнате должно быть максимально уютно, несмотря на её размеры. И немаловажную роль в создании комфортной обстановки играют обои. Какой цвет выбрать, на какой принт обратить внимание и, что стоит обходить стороной?



Небольшие пространства особенно нуждаются в динамике.Чтобы создать таковую в интерьере спальни, необходимо выбирать обои с изображением геометрических фигур или узоров. При таком активном принте главное – не перестараться с цветовой гаммой. она должна быть нейтральной и желательно пастельной.Это очень модный приём, который подходит для комнат любой конфигурации и площади. Он визуально отвлекает от каких-либо недостатков комнаты, освежает пространство и дарит чувство перспективы.Если уж речь зашла о перспективе в пространстве, то просто нельзя не упомянуть о реалистичных фотообоях. Они очень круто меняют восприятие комнаты, и зрительно она уже не будет такой, как прежде. Особенно, если речь о небольшом помещении, границы которого словно стираются, когда стены украшают такие необычные и стильные обои.Если хочется сделать комнату по-настоящему эксклюзивной, то стоит обратить внимание на обои, имитирующие различные поверхности. Сегодня самыми популярными являются – кирпич, мрамор и бетон. Есть ещё множество вариаций, например, обои под натуральное дерево. Они не только похожи визуально, но и имеют практически идентичную фактуру. Смотрится необычно и позволяет создать шикарную обстановку за небольшие деньги.Обои с сочным крупным принтом смотрятся очень эффектно, но подойдут они далеко не под каждый интерьер. Такие модели выигрышны в просторных спальнях, не ограниченных теснотой и не лишённых хорошего освещения. В обратном же случае они способны действовать на психику угнетающе и визуально уменьшать интерьер.Полосы незаменимы в комнатах, где требуется зрительное увеличение пространства. Если речь идёт о вертикальных полосах, то они способны визуально приподнять низкие потолки. Очень эффектно смотрится приём, когда обои переходят со стен на потолок.Горизонтальные полосы уместны там, где нужно избавиться от чувства тесноты и зрительно расширить границы комнаты. С этими задачами такие обои справляются на раз, и чем уже будет полоска, тем зрительно шире будет становиться комната.Идеальными для оформления небольшой комнаты являются обои светлых оттенков – от нежных персиковых и розовых до освежающих мятных и голубых. Останавливая выбор на светлых вариантах стоит помнить, что наилучшим образом на расширение пространства влияют холодные полутона.Тёмные обои в спальне – смелое решение, которое сегодня всё чаще используют дизайнеры в своей работе. Для такого оформления понадобятся обои глубоких, но не угнетающих оттенков – грифельный, тёмно-серый, шоколадный, синий. Удачно использовать такие варианты для акцентной стены.Обои на потолкеВсе привыкли к тому, что обои зачастую помещают на стены, но куда более креативно и интересно они смотрятся на потолке! Да, это очень необычно, и хотя бы раз стоит попробовать такой приём, чтобы разнообразить интерьер.