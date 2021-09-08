17 действенных идей по переделке старой мебели

Порой для того, чтобы изменить внешний облик комнаты, достаточно подобрать к ней несколько ярких предметов мебели. Не исключено, что дизайнерское кресло, журнальный столик или комод ручной работы станут визитной карточкой квартиры.

Чтобы обзавестись обновкой, не обязательно идти в мебельный, можно внимательно посмотреть на старые вещи и попробовать переделать их, следуя полезным советам.

1. Стул-карта

Стул с картой мира.

Любая забытая мелочь может вдохновить на творчество и стать толчком к созданию некоего уникального предмета мебели. Так произошло с этим старым стулом, обивка которого со временем потрескалась. Для его преображения была использована найденная в кладовой карта мира на тканевой основе. В результате получился очаровательный стульчик, напоминающий про любовь к путешествиям и приключениям.

2. Комод в стиле пэчворк

Яркий комод в стиле пэчворк.

Потрясающее преображение старого комода в новый совершенно уникальный предмет мебели. Все детали этого предмета почистили и покрасили, шкафчики перетянули тканью разных цветов и не только снаружи, но и внутри. Большие отделения изнутри украсили тканью, а внутри маленьких написали приятные слова красивым художественным шрифтом.

3. Скамейка

Скамейка из старых деталей.

Иногда детали одних предметов мебели можно использовать для создания других. Так произошло с этой скамейкой, которую удалось сколотить из спинки и боковых планок старой кровати.

4. Кресло

Кресло в винтажном стиле.

Секрет красивых поделок в том, что нет никаких правил. Вы сами решаете, как будет выглядеть и для чего использоваться тот или иной предмет мебели. Например, владельцы этого старенького комода, проявили фантазию и перестроили его в необычное кресло в винтажном стиле. В процессе переделки комод очистили от старой краски, почистили и покрасили в голубой цвет.

5. Декор шкафчика

Обновленный фасад шкафчика.

Не стоит загонять себя в рамки. Например, если вы думаете, что керамическую плитку используют исключительно для отделки стен и пола да и то только в определенных помещениях, мы настоятельно рекомендуем забыть об этом. Смело беритесь за дело и декорируйте плиткой фасады наскучивших кухонных шкафчиков.

6. Ручки шкафчиков

Новые ручки шкафчиков.

Мы уверяем, что даже откровенный мусор можно превратить в нечто красивое, практичное и неповторимое. И творческие личности не раз это доказывали. Яркий тому пример - обновленный комод на фото. Для его преображения понадобилась лишь серая краска и новые ручки, сделанные из сухих веток.

7. Фактурные шкафчики

Комод с фактурными шкафчиками.

Затевая обновление мебели, не забывайте про детали. Такими деталями могут стать фактурные вставки на шкафчиках комодов. Для этого вам понадобится полтора-два метра обоев с объемным узором. Аккуратно разрежьте лист обоев на полоски необходимой ширины и приклейте к зачищенным фасадам шкафчиков. После этого все детали комода нужно покрыть ровным слоем краски.

8. Задние стенки

Шкафчики с яркими задними стенами.

Пока все уделяют внимание фасадам мебели, вы загляните внутрь. Точнее, уделите внимание внутренней стенке открытых шкафчиков. Декорируйте их яркой тканью, пленкой или остатками обоев. Иногда подобный прием преображает даже больше, чем полная покраска.

9. Белая краска

Стул до и после реставрации.

На фото два стула до и после реставрации. Удивительно, какого эффекта удалось достичь с помощью одной лишь белой краски и куска яркой ткани. Правда, перед покраской каркас стула нужно хорошо очистить от старого покрытия. Что касается ткани для перетяжки, лучше остановиться на насыщенных оттенках, вроде зеленого, синего, красного или розового, как на фото.

10. Диванчик

Элегантный диванчик.

Если старый диванчик навевает тоску унылым внешним видом, преобразите его с помощью обычной покраски. Для этого купите пару баллонов краски для текстиля и один обычный. Используя малярный скотч, нарисуйте на спинке и сиденье широкие полоски, а после покрасьте остальные элементы.

11. Тумба

Тумба из оконных ставень.

И снова интересная идея использования, вещей приготовленных на выброс. На этот раз речь идет о старых оконных ставнях. Из них можно сколотить симпатичную тумбу. А придать ей эстетичного и современного вида поможет качественная покраска.

12. Консольный столик

Консольный столик.

Благодаря волшебным рукам мастера, от старого стола со швейной машинкой ничего не осталось. Зато появился стильный консольный стол со стеклянной столешницей и золотистыми ножками.

13. Табуреты

Стильные табуреты.

Сложно поверить, что когда-то эти стильные табуреты были обычными алюминиевыми ведрами. Их покрасили, прикрепили деревянные ножки, а сверху положили мягкие круглые сиденья. Получившиеся изделия гармонично впишутся в интерьер кухни, детской или любого пространства в загородном доме.

14. Музыкальный столик

Стол с клавишами.

Потрясающий пример переделки старого пианино, которое присутствует во многих квартирах, и порою стоит просто без дела, занимая огромную площадь. В процессе редизайна была отрезана его верхняя часть, изменена нижняя, а место крышки заняла классическая стеклянная столешница.

15. Софа

Яркая софа.

Переделка ванн в последние годы стала настоящим трендом. Эта яркая софа с серыми подушками - один из ярких примеров редизайна старой ванны. Подобный предмет мебели прекрасно впишется в ландшафт летнего патио и прослужит еще долгие годы.

16. Преображение покрышек

Пуфики из покрышек.

Творческий человек никогда не продет мимо стертой покрышки, ведь каждую из них можно использовать для создания стильных и практичных вещей. Например, шины можно покрасить, дополнить самодельными сиденьями, перетянутыми яркой тканью и превратить в очаровательные низкие пуфики.

17. Дизайнерский пуф

Пуфик, который выглядит, как дизайнерский.

Потрясающий пример преображения старой, видавшей виды тумбы, с помощью одной лишь краски и грамотно подобранной ткани для обивки сиденья. Получившийся пуф не уступает дорогостоящим дизайнерским вещам и прекрасно впишется в интерьер современной квартиры.

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