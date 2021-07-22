Художник-пейзажист забирается в дикие места и снимает пейзажи, которые никто до этого не видел

Победитель конкурса Hasselblad Masters Awards в категории «Пейзаж» художник-самоучка Бенджамин Эверетт любитель фотографировать интересные и дикие места.

1. Фантастический водопад

Дымка от водопада обволакивают осенний лес.

2. К северу от Сиэтла

Ощутите всю привлекательность холодной зимы и знойного лета.

3. Горные вершины

Потоки холодного воздуха сгущаясь застилают горы и долину.

4. Огненное солнце

Небесное светило излучает тусклые потоки света.

5. Прозрачные воды океана

Облака плывущие по волнам океана.

6. На краю света

Огромная скала со снегом зеркально отражается в совершенно спокойной водной глади .

7. Сила воды

Дикие необузданные потоки водопада падают с разрушительной силой вниз .

8. Заблудившееся облако

Пушистое облако проплывает над бесконечно белым полем.

9. Живописный видhttp://navote.ru/?p=23877

Длинная вереница барханов властно манит к себе.

10. Нереальный пейзаж

Необычно и одиноко смотрится дерево с зелеными листьями на фоне пейзажа пустыни.

11. Древний ландшафт

Прибрежные скалы омываются водами океана.

12. Морской круиз

Увлекательное путешествие по Средиземному морю.

13. Зыбучие пески

Белое облако проносится по небу над пустыней.

14. Туманный Альбион

Густой морской туман окутывает побережье.

15. Фантазия природы

Волшебная ночь поглощает берег, затопляя лучезарным светом все вокруг .

16. Ночь в горах

Ночью гора выглядит большим чудовищем из камня, льда и снега.

17. Чудеса природы

Один как ветер в поле.

18. Долгожданное путешествие

Необычная дорога вьется по мокрому песку.

19. Уходящий закат

Вечерний закат уходит за горизонт, оставляя за собой огненные полосы.

20. Огненное очарование

Каприз природы.

21. Вечное одиночество

Изящная ветка одиноко стоящая в заливе .