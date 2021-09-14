Забытые герои, или как животные исследовали космос

Все мы знаем, кто был первым человеком в космосе. Естественно, до того как оправить Юрия Гагарина в 1961 году на орбиту, вначале надо было провести испытания на других живых существах. Первыми, кто побывал в космосе, на самом деле, были животные, а не люди. Многие из них, к сожалению, так и не вернулись обратно на Землю.
Собака Лайка
Первая собака-космонавт Лайка
Так уж случилось, что собаки были в космосе чаще других животных. Первой собакой, побывавшей на земной орбите, стал советский пес по кличке Лайка. Бездомную собаку выбрали из-за ее спокойного характера и смышлености. Перед полетом Лайку тренировали в центрифуге и обучали находиться в невесомости. Полет совершился 3 ноября 1957 года. Предполагалось, что собака проживет в космосе около недели, но к несчастью, она погибла спустя час после взлета из-за недостатка кислорода и перегрева.
Белка и Стрелка
Белка и Стрелка
Самые известные собаки-космонавты СССР Белка и Стрелка стали одними из немногих животных, которые пережили полет и вернулись на Землю целыми и невредимыми. Перед тем, как запустить собак в космос 19 августа 1960 года, их несколько недель обучали питаться желеобразной пищей и находиться долгое время в замкнутом пространстве. За время полета собаки облетели 4 витка вокруг Земли, после чего благополучно возвратились на Землю.
Шимпанзе Хэм
Первый примат-космонавт - шимпанзе Хэм
Если в Советском Союзе в космос было принято отправлять собак, то в США для этих целей предпочитали использовать приматов. Как считают в Novate.ru — это более оправдано, поскольку именно приматы имеют наибольшее сходство с человеком. Шимпанзе Хэма стали обучать командам в трехлетнем возрасте. Уже тогда примат отличался высоким интеллектом и хорошим здоровьем. В связи с этим агентство NASA выбрало Хэма в качестве первого примата-космонавта. Полет совершился на космическом корабле «Меркурий-Рэдстоун 2». Пребывание шимпанзе в космосе длилось 16 минут, после чего Хэм был катапультирован в капсуле, и совершил посадку в Атлантическом океане. Хэм был обнаружен спасательным судном. Остаток жизни он провел зоопарке города Вашингтон.
Кошка Фелисетта
Первая кошка-космонавт Фелисетта
Помимо крыс и мышей, во Франции в роли космонавтов выступали кошки. Процесс обучения кошек намного сложнее, чем собак. Поэтому, на этапе тренировок было отсеяно коло 30-ти претендентов — бездомных кошек с улиц Парижа. Всего была выбрано два претендента: кот Феликс и кошка Фелисетта. Феликса уже приготовили к полету, но незадолго до вылета коту удалось сбежать. В результате кот был заменен кошкой Фелисетта, которая и оправилась в космос 18 октября 1963 года. Спустя 13 минут полета капсула с Фелисеттой катапультировалось, и животное благополучно вернулось на Землю.
Конечно, помимо животных в космос отправляли грызунов, червей, рыб, лягушек и многих других живых организмов. По понятным причинам о таких полетах известно немного. Многие считают, что использование животных в качестве космонавтов негуманно, так как они часто погибают и испытывают дискомфорт. С другой стороны, если бы не животные, смертельных случаев с людьми-космонавтами могло быть намного больше. Мы лишь хотели вспомнить героические поступки друзей наших меньших, которые навсегда войдут в историю космонавтики.
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