Как без физических усилий избавиться от пенька

Большинство владельцев загородных участков знает, как много усилий и времени требуется для удаления пеньков от срезанных деревьев. Корни проникают глубоко в землю, приходится копать большие ямы, рубить их топором.

Есть метод выкорчевывания без физических усилий, но для него требуется больше времени.

Для работы необходима электрическая дрель, перьевое сверло диаметром 20–25 мм и пачка обыкновенной аммиачной селитры.Перьевым сверлом сделайте в пеньке несколько отверстий диаметром 25 мм. Количество зависит от диметра дерева, расстояние между ними примерно 10 см. Глубину сверлите максимальной. Чем больше войдет селитры и чем она глубже проникнет – тем заметнее эффект. Очистите поверхность пенька от стружки, достаньте все опилки из отверстий.При помощи большой воронки наполните селитрой подготовленные отверстия. Если воронки под руками нет, то можно аккуратно насыпать прямо из пакета.Пальцем или палочкой утрамбуйте и опять досыпьте удобрение. В таком состоянии оставьте пенек минимум на шесть месяцев. Если на участок могут заходить куры, то обязательно накройте пенек. Птицы клюют гранулы селитры и получают сильные ожоги пищеварительного тракта.Примерно через год пенек можно выворачивать. От него отвалится кора, древесина станет мягкой и податливой, внутри образуется древесная труха.В отверстие вставьте ломик, надавливайте на него в разные стороны. Пенек без проблем разламывается на небольшие кусочки.Побейте его кувалдой, добейтесь полного отрыва от земли, достаньте пенек из углубления.Небольшая ямка в дальнейшем засыпается землей.Обратите внимание на корни, они полностью потеряли прочность, стали мягкими и похожими на губку. Это результат действия селитры.Работы рекомендуется выполнять сразу после спиливания старого дерева, лучше ранней весной – корни еще живые и впитывают селитру из пенька. За счет этого она быстрее и глубже в них проникает, процесс ускоряется.Метод позволяет освобождать участок в самых труднодоступных и неудобных местах, при этом близлежащие грядки и различные насаждения не повреждаются. Еще один плюс. Садоводам известно, что некоторые деревья (вишня, слива и т. д.) размножаются вегетативным методом от корневой системы. Описанный метод исключает появление ненужных ростков.