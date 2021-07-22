Определитель болезней огурцов: фото, описание, меры борьбы и профилактика

Существует множество признаков заболеваний огурцов, некоторые из которых могут поставить в тупик даже опытного дачника. Но если тщательно осмотреть куст, будет проще разобраться, как сохранить урожай.

Все болезни огурцов можно разделить на несколько групп: грибковые, бактериальные и вирусные. Часто дачники даже не догадываются, что их растение заболело, потому что вычислить и определить недуг непросто. Давайте внимательно рассмотрим листья, стебли и плоды огурца и попробуем вместе определить, что не так с растением.

Грибковые болезни огурцов

Грибковые болезни встречаются на огуречных грядках чаще остальных. Жаркая погода, высокая влажность, наличие вредителей и ошибки в агротехнике практически всегда приводят к нарушению здоровья у огурцов. В худшем случае от нижеописанных заболеваний может пострадать до 50% урожая! Давайте узнаем, какая грибковая болезнь поразила кусты, и чем обработать листья огурцов для их выздоровления.

При использовании химических препаратов помните, что огурцы можно будет употреблять в пищу только через 3-4 недели после последней обработки.

Мелкие выпуклые коричневые пятна на листьях огурцов

Листья по краям и в середине покрыты мелкими, немного выпуклыми пятнами (до 2 см в длину) коричневого цвета. Спустя время пятна сливаются, лист сохнет и отмирает. На плодах и стеблях пятен нет.

Диагноз: альтернариоз (сухая пятнистость) огурцов.

От альтернариоза обычно страдают тепличные огурцы, которые растут у входа в теплицу и часто испытывают на себе перепады температур. В первую очередь разрозненные пятна появляются на нижних листьях, затем они сливаются и покрывают почти половину листовой пластины. Нарушается процесс фотосинтеза, замедляется формирование завязей и плодов. Размножению грибка способствует высокая влажность и температура в пределах 30°C. Заболевание быстро передается другим растениям.

Растения в пленочных теплицах поражаются альтернариозом чаще, чем в стеклянных. Основной переносчик заболевания – тля.

Меры борьбы. В начале заболевания эффективны опрыскивания медным купоросом (20 г на 10 л воды), а также фунгицидами (Браво, Абига-Пик, Квадрис и др.). Обработки проводите каждые 10-14 дней, пока листья не приобретут здоровый вид. Если хотите использовать биологические препараты, обратите внимание на Триходермин, который безопасен для людей и животных. Его можно использовать и весной для профилактической обработки почвы.

Белый налет на листьях огурцов

Нижняя и верхняя стороны листьев покрываются белым налетом. Округлые пятна располагаются по всей листовой пластине, затем сливаются и темнеют.

Диагноз: мучнистая роса огурцов.

Мучнистая роса – самое частое заболевание дачных растений. Может встречаться на огурцах в теплице и в открытом грунте. Белый налет легко заметить: растение как будто присыпано мукой. Если не принять меры, лист начнет деформироваться, затем выгнется наружу и отомрет. Болезнь распространяется по всей плети, покрывая стебли и черешки плодов. Сами зеленцы горчат. В итоге растение не может завязывать новые плоды, урожай быстро снижается. Спустя время куст отмирает.

Основная причина поражения – переизбыток азотных подкормок и неграмотный полив.

Меры борьбы. После выявления первых очагов мучнистой росы на огурцах опрыскайте кусты раствором соды (100 г на 10 л). Можно добавить в него немного хозяйственного мыла, чтобы раствор лучше держался на листьях. Обработку проведите 6 раз через каждые 7 дней до исчезновения налета. Среди химических препаратов хорошо себя зарекомендовали Новосил, Фалькон, Топаз, Бактофит, Каратан, Топсин-М.

Рыжие пятна на листьях, стеблях и плодах огурцов

Листья, стебли и плоды покрываются пятнами (до 4 см) рыжего цвета. Затем на их месте образуются дырочки. Зеленцы покрываются бурыми язвами и останавливаются в росте.

Диагноз: антракноз (медянка) огурцов.

Заболевание поражает огурцы на всех стадиях развития. Уже на корневой шейке у рассады можно заметить мелкие коричневые пятна. Но в основном антракноз диагностируется по пятнам на листьях взрослых растений. Размножению грибка способствует высокая влажность (порой достаточно снизить ее, чтобы спасти растения), а также неубранные растительные остатки. Болезнь быстро переходит от одного куста к другому.

Меры борьбы. Для лечения антракноза обработайте грядки 1%-ным раствором бордоской жидкости или 0,4%-ным раствором хлорокиси меди. Через 2 недели опрыскивание повторите. Можно также использовать Ридомил Голд, Полирам, Купроксат, Оксихом и другие фунгициды.

При использовании любых химических препаратов работайте в перчатках и респираторе. Всегда читайте инструкцию по применению. Это защитит не только ваше здоровье, но и экологическую обстановку на участке.

Бледные пятна по краям листьев огурцов и бурые пятна на стеблях

Края листьев светлеют и покрываются бледными пятнами, которые затем переходят и на всю листовую пластину. На стеблях видны бурые пятна. Кожура плодов темнеет, на ней заметны черные точки.

Диагноз: аскохитоз (черная микосфереллезная стеблевая гниль) огурцов.

Заболевание проявляет себя в основном в начале вегетации, когда стебли покрываются беловатыми пятнами. Но повреждения становятся заметными в период плодоношения. Сосудистую систему растения заражение не затрагивает, поэтому куст продолжает плодоносить. Но плоды в пищу не годятся, они изъязвлены снаружи, а мякоть внутри разлагается. При отсутствии лечения растение полностью погибает.

Аскохитоз чаще всего поражает тепличные огурцы.

Меры борьбы. Каждые 10 дней опрыскивайте растения 1%-ным раствором бордоской жидкости. Процедуру повторите 3-4 раза. К раствору можно также добавить мочевину (10 г на 10 л воды), чтобы подпитать кусты. Стебли опудрите смесью медного купороса и мела (1:1).

Удаляйте нижние пораженные листья, чтобы сдерживать распространение грибка.

Мелкие темно-коричневые пятна на листьях огурца, серый налет на стеблях и язвы на плодах

Листья покрыты мелкими темно-коричневыми пятнышками, которые спустя время приобретают оливково-серый оттенок. В местах отмирания тканей появляются отверстия с рваными краями. Плоды искривлены, на них видны язвы. Стебли покрыты серым налетом и отмирают вместе с листьями.

Диагноз: кладоспориоз (оливковая пятнистость) огурцов.

Летом от кладоспориоза в основном страдают молодые плоды, которые больше не годятся в пищу. Стебли и листья болеют реже. На развитие грибка влияет влажность воздуха, как только она превышает норму в 80%, споры активизируются и массово размножаются. За короткое время может быть поражена вся теплица или грядка в открытом грунте.

Меры борьбы. Для лечения можно использовать 1%-ный раствор бордоской жидкости. Остановить распространение патогена поможет и 0,3-0,4%-ный раствор хлорокиси меди. Проводите опрыскивание каждые 10-12 дней не меньше 3-4 раз за сезон. Для профилактики применяйте биологический фунгицид Псевдобактерин-2.

Белый пушистый налет на стеблях и плодах огурца

На стеблях и плодах появляется пушистый белый налет, ткани размягчаются. Растение постепенно увядает и погибает.

Диагноз: белая гниль огурцов.

В зоне риска – тепличные огурцы и растения, которые высажены возле салата и петрушки. Мицелий грибка размножается очень быстро и способен повредить все огуречные кусты. Для его развития достаточно нарушить всего несколько правил агротехники, например, загустить посадки или вовремя не убрать отмершие части растений. Легко заразить растения и при работе грязными инструментами. Пораженные зеленцы в пищу не годятся.

Быстрее всего зеленцы заражаются гнилью, если соприкасаются с больными стеблями.

Меры борьбы. В первую очередь промажьте стебли растений фунгицидами Сумилексом или Ровралем. Для улучшения эффекта добавьте в препараты мел (1:1). Для укрепления иммунитета и борьбы с белой гнилью на огурцах опрыскайте кусты смесью из 2 г медного купороса, 1 г сульфата цинка и 10 г мочевины на ведро воды.

У огурцов отмирают листья и засыхают стебли

Стебли сохнут и истончаются, листья отмирают. Корни покрыты бурыми пятнами.

Диагноз: корневая гниль огурцов.

Заметить это заболевание не так легко. В жаркие часы нижние листья растений желтеют и слегка увядают, словно от недостатка влаги. Дополнительный полив только усугубляет дело, патогенный грибок активно размножается, и надземная часть растения становится все слабее. Корни гниют, а зеленцы растут кривыми, недоразвитыми и невкусными. Появление грибка в начале сезона вегетации может полностью лишить вас урожая огурцов!

Увядание может проявляться также при вертициллезе и фузариозе огурца.

Меры борьбы. Бороться с корневой гнилью очень трудно, легче предупредить. Важно поливать растения только теплой водой, строго по графику, опудривать нижнюю часть кустов торфом или мелом. Если корневая гниль все же появилась, для лечения используйте препарат Превикур, который будет подавлять деятельность грибка.

У огурцов увядают верхушки

Днем верхушки кустов увядают, а ночью вновь оживают. Спустя время листья желтеют, растение усыхает.

Диагноз: фузариозное увядание огурцов.

За короткое время куст полностью отмирает. Развитие болезни ускоряется при низких температурах и переувлажненной почве, поэтому в зоне риска – огурцы в открытом грунте. Увядание может иметь вялотекущий характер, когда кусты плодоносят, но быстро стареют. Основная причина заражения – зараженные семена.

Также существует вертициллезное увядание, которому благоприятствует высокая температура в теплице.

Меры борьбы. Для лечения используйте фунгициды широкого спектра действия, например, Превикур, Консенто и др. Полейте растения раствором 1-2 раза с интервалом, который указан производителем. Погибшие растения выкопайте и сожгите, землю продезинфицируйте Триходермином.

Светло-желтые пятна ни верхней стороне листьев огурцов и серо-фиолетовый налет – на нижней

Листья покрываются светло-желтыми пятнами, темнеют и отмирают. На нижней их части появляется серо-фиолетовый налет.

Диагноз: пероноспороз (ложная мучнистая роса) огурцов.

Пероноспороз активизируется в холодную и дождливую погоду. Распространению грибка способствует полив холодной водой и перепады температуры, а в теплицах – образование конденсата на стенках. Светлые пятна на листовых пластинах со временем становятся коричневыми, нарушается процесс фотосинтеза, но листья не опадают. Слабые растения погибают спустя 2 недели после заражения.

Меры борьбы. При появлении первых признаков сразу же начинайте лечение пероноспороза. Опрыскайте листья Фитоспорином-М, Гамаиром, Ридомилом Голд, Консенто. Важно провести обработку как можно скорее, иначе куст будет уже не спасти.

Не злоупотребляйте опрыскиванием фунгицидами. В неумеренных количествах они наносят вред растениям и почве, подсушивают листья, замедляют рост побегов и снижают иммунитет растений.

Бурые пятна на плодах и листьях огурцов

Плоды покрыты бурыми пятнами, иногда на них виден мицелий грибка черного цвета. Черешки изъязвлены. На листьях – бурые пятна с беловатым налетом.

Диагноз: ризоктониоз огурца.

Болезнь наносит огромный вред посадкам в начале вегетации. Грибок поражает огурцы и в теплице, и в открытом грунте. Причем инфицируются практически все части растения, кроме цветков. Сам грибок живет в почве, иногда достаточно глубоко (до 25 см). На его развитие не влияют ни влажность, ни температура. А вот загущенные посадки и неправильный полив позволяют ризоктониозу проявить всю свою вредоносность.

Меры борьбы. Эффективны препараты Ридомил Голд и Триходермин. Для профилактики используйте Квадрис и Строби, а семена перед посевом замачивайте в Бактофите или Псевдобактерине-2. Чаще всего поражаются плоды, которые касаются земли, поэтому подвяжите плети и замульчируйте грядки.

Темные пятна на листьях огурцов

На листьях появляются темные пятна, они сливаются, после чего вся пластина отмирает.

Диагноз: черная плесень ("ожог" листьев огурца).

Черная плесень быстро распространяется на огурцах по всей их надземной части, включая зеленцы. В основном болезнь начинается со старых листьев, поэтому стоит их регулярно удалять. Особый признак: по краю отмерших тканей остается бурый ободок.

Меры борьбы. Каждые 10 дней опрыскивайте растения 0,3%-ным раствором оксихлорида меди или 1%-ным раствором бордоской жидкости до исчезновения симптомов.

Бактериальные болезни огурцов

Как и грибки, бактерии не дремлют и ждут своего часа, чтобы заразить растения. Мы расскажем, чем обработать огурцы, если вы обнаружите следующие подозрительные признаки.

Листья, цветки и плоды огурцов покрыты коричневыми пятнами

На нижней части листьев в местах этих пятен образуется мутная жидкость, спустя время от листьев остаются одни прожилки. Зеленцы сморщиваются, покрываются язвами.

Диагноз: бактериоз, или угловатая пятнистость листьев огурцов.

Заболевание активно распространяется в условиях теплиц, но может поражать и огурцы в открытом грунте. Росту бактерий благоприятствует жаркая погода, обильные осадки и неправильный полив. Особенно опасно развитие бактериоза в начале плодоношения, т.к. зеленцы, даже если они немного подрастут, будут непригодны в пищу.

Меры борьбы. С лечением бактериоза медлить нельзя. При первых признаках опрыскайте растения Купроксатом, Абига-Пиком или другим контактным фунгицидом. Также эффективна обработка 1%-ным раствором бордоской жидкости или 0,3%-ным раствором оксихлорида меди. Если поражена корневая шейка, подлейте под корень 0,2%-ный раствор Фитолавина-300 (20 мл на 10 л воды).

Темно-зеленые водянистые пятна на листьях и плодах огурцов

На листьях заметны водянистые пятна темно-зеленого цвета, затем они становятся бурыми, сливаются в некротические образования до 3 см в длину. Растение теряет тургор, стебли размягчаются. Зеленцы покрываются водянистыми пятнами, из которых выделяется жидкость.

Диагноз: мокрая бактериальная гниль огурцов.

Посадки могут пострадать в течение всего периода вегетации. Чаще всего заражение происходит через зараженные семена или гнилые растительные отходы, которые остаются на грядках. Есть плоды невозможно: внутри они становятся коричневыми, заметна водянистая слизь. Куст перестает расти, нижние листья сохнут. И хотя цветков обычно много, завязей практически нет, а плоды вырастают кривыми.

Меры борьбы. Для предупреждения заболевания осенью продезинфицируйте весь каркас теплицы и пролейте почву раствором формалина или хлорпикрина. При первых признаках поражения опрыскайте кусты огурцов 1%-ным раствором бордоской жидкости или Купроксатом. Через 10-12 дней процедуру повторите.

Вирусные болезни огурцов

Вирусные болезни чаще всего представлены мозаиками, для которых характерны необычные окраски листьев. В основном они переносятся блошками, тлей и другими вредителями. А также попадают на грядку через зараженные семена.

Мозаичный узор на листьях огурцов

Листья покрываются цветными пятнами, затем скручиваются. Плоды теряют естественную краску, становятся крапчатыми. Цветки усыхают, завязи опадают.

Диагноз: обыкновенная мозаика огурцов (вирус огуречной мозаики).

Вирус годами может жить в почве, а после перепада температур активизируется. Первые его проявления можно спутать с хлорозом. Но затем куст заметно останавливается в росте, листья мельчают. Иногда наблюдается растрескивание стеблей. Одним словом, мозаика на огурцах совсем небезобидна, и сильно пораженные растения лучше сразу удалить.

Вирус мозаики поражает не только огурцы, но и многие другие дачные культуры, например, томаты, перцы, укроп и фасоль.

Меры борьбы. Каждые 7-9 дней опрыскивайте кусты 0,03-0,035%-ным раствором Фармайода. Боритесь с тлей, которая переносит заболевание, а семена перед посевом вымачивайте в слабом растворе марганцовки или любого другого фунгицида.

При нехватке питания, поражении грибками и бактериями на огурцах может появиться хлороз – распространенное заболевание, при котором нарушается выработка хлорофилла и замедляется процесс фотосинтеза. Листья растений желтеют, а прожилки остаются зелеными. Затем лист погибает.

Для решения проблемы удалите сорняки, уничтожьте вредителей и опрыскайте кусты Антихлорозином, Миком-реакомом или железным купоросом (50 г на 10 л воды). Обработку проводите, пока листья не приобретут зеленый цвет.

Профилактика болезней огурцов

Чтобы заболевания растений обошли огород стороной, и вам не пришлось думать, как лечить огурцы, соблюдайте эти простые правила:

протравливайте семена перед посевом Фитолавином или ТМТД;

дезинфицируйте весь инвентарь;

обеззараживайте грунт с помощью раствора марганцовки или химических препаратов: Триходермина, Фитоспорина, Байкала ЭМ-1 и т.д.;

регулируйте температуру и влажность в теплице (норма – не выше 28°C и 80%);

уничтожайте вредителей и пропалывайте сорняки;

соблюдайте севооборот;

подвязывайте плети к опорам, чтобы они меньше контактировали с почвой;

поливайте огурцы только теплой отстоянной водой в борозды, а не под корень;

в конце сезона мойте теплицу, убирайте и сжигайте все растительные остатки, глубоко перекапывайте почву;

выбраковывайте больные и ослабленные растения, которые в первую очередь могут подвергаться заражению.

Теперь вы знаете, чем болеют огурцы, какие опасности подстерегают их на свежем воздухе и в условиях теплиц. При обнаружении первых признаков не теряйте времени и сразу спасайте растения. Так вы сможете минимизировать потери урожая. А меры профилактики позволят обезопасить огуречные посадки от заражения.

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