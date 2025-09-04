С нами не соску...
5 десертов, которые считают относительно ЗОЖными, а на поверку они весьма вредны




Многие из нас уже знают, что если на сладком продукте написано что-то в духе «нет сахара, есть мёд» или «не на сахарозе, а на фруктозе», то это наглый обман потребителя. Однако некоторые сладости, которые часто считают более ЗОЖными, по-прежнему таят в себе ряд опасностей - от гиперактивности у детей до нешуточных заболеваний.
Давайте разберёмся, какие якобы ЗОЖ-френдли сладости на самом-то деле вовсе не дружелюбны для нашего организма.

1. Пастила и зефир


Не всё так однозначно. / Фото: o-tendencii.com

Не всё так однозначно. / Фото: o-tendencii.com

 

Заблуждение насчёт данных продуктов носит тотальный характер. Даже диетологи почему-то советуют худеющим, которые не могут полностью отказаться от сладкого, отставить в рационе зефир и классическую пастилу (не путать с действительно более полезной крафтовой - этакими улиточками из высушенного фруктового пюре). Бытует мнение, что яблочное пюре в составе сладостей - это здоровый вариант вкусняшек. Однако достаточно прочитать состав на упаковке, чтобы развеять миф о ЗОЖности данных сладостей: сахар, пюре яблочное, патока, яичный белок... В составе компоненты указаны по убыванию. Таким образом, мы кушаем едва ли не чистый сахар. На втором месте яблочное пюре? Но ведь лишённый клетчатки фрукт - это просто фруктоза (=сахароза). Итак, переводим на честный язык: сахар + сахар + сахар.

2. Лайтовое мороженое


Патока - это сахарный сироп, извините, ничего личного. / Фото: irecommend.ru

Патока - это сахарный сироп, извините, ничего личного. / Фото: irecommend.ru


 

Многие приверженцы ЗОЖ-питания негативно относятся к каждому лишнему проценту жира. Поэтому, выбирая мороженое, даже не рассматривают «пломбир классический»: у добросовестного производителя в таком продукте будет не менее 12%-16% молочного жира. Не в полной мере продвинутые ЗОЖники предпочтут что-нибудь с пониженным содержанием жира или вовсе сорбет на палочке и.
.. Здравствуй, САХАР!!! Баланс БЖУ в любом продукте подчинён простой логике: убирая один компонент, нужно заменить его другим. Жир и сахар - как старая супружеская пара или два соседних паззла. Меньше жира - больше сахарозы. Так что воистину зо́жнее лопать классический пломбир и плевать на запреты!

3. Ширпотребные сухофрукты


Весьма сомнительная польза.

Весьма сомнительная польза.

 

Курага, чернослив, изюм и другие сушеные фрукты, как известно, очень полезны. Это источники клетчатки и антиоксидантов. Но употребление сухофруктов в больших количествах может нанести организму вред. Дело в том, что в них содержится много сахара. А для улучшения внешнего вида в них нередко добавляют консерванты. Поэтому сухофрукты следует есть только в небольших количествах и желательно вместе с другими питательными продуктами. А ещё лучше делать сухофрукты самостоятельно в сушилке.

4. Дешёвый мармелад


Чем дешевле, тем вреднее. / Фото: o-tendencii.com

Чем дешевле, тем вреднее. / Фото: o-tendencii.com


 

С мармеладом работает простое правило: чем он дороже, тем полезнее. Желирующие компоненты в составе мармелада отличаются наиболее высокой стоимостью. Чем больше этого вещества использует производитель, тем плотнее получается мармелад. В дешевом мармеладе содержится меньше желирующего компонента и больше консервантов. Например, такой консервант, как сорбиновая кислота, может спровоцировать аллергические реакции и высыпания на коже.

5. Жевательные конфеты


Плохой выбор. / Фото: e-pard.com

Плохой выбор. / Фото: e-pard.com

 

Жевательные конфеты и ириски традиционно считаются детскими лакомствами. Их малышам дают чаще, чем шоколад, потому что многим взрослым они кажутся менее вредными. На самом деле это не так. В составе таких конфет почти нет натуральных ингредиентов, а вот синтетических добавок в них содержится с избытком. Они влияют на пищеварение и вызывают привыкание. А остатки липких конфет вредят эмали зубов и провоцируют кариес. Конфеты можно заменить на тёмный шоколад - этот продукт может снизить риск высокого кровяного давления, высокого уровня холестерина, сердечных заболеваний и даже ухудшения концентрации внимания, что весьма важно для детей.

