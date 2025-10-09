Немецкая овчарка: 10 недостатков породы, о которых умалчивают заводчики

Книги и кинофильмы о немецких овчарках – далеко не редкость. Их природная красота, интеллект, дисциплина не могут остаться незамеченными. Немцы обучаемы и умны от рождения. Но и у этой породы есть свои недостатки, которые следует учитывать, если вы решили завести питомца.
Природная красота, интеллект, дисциплина немецких овчарок не могут остаться незамеченными / Фото: tinydog.
1. Четырехлапые клептоманы
Маленькие щенки с удовольствием приватизируют понравившуюся вещь / Фото: aminoapps.com
Маленькие щенки с удовольствием приватизируют понравившуюся вещь, которую не аккуратно положили на видное место. Например, пульт управления от телевизора быстро превратится в его игрушку. Что касается еды, то с навыками ее красть щенок практически рождается. И он это воспринимает как должное, так что чувство вины в данном случае ему абсолютно не знакомо.
2. Одиночество
Если его хозяева где-то задержались, немец будет искать себе занятие / Фото: porosenka.net
Для немецкой овчарки одиночество – это слишком сложно. Да, пару-тройку часов он переживет. Но если его хозяева где-то задержались, немец будет искать себе занятие. Тут уж кто на что горазд: можно, например, съесть новые туфли, сгрызть тапки, плинтус или дверь, разорвать подушку. А можно и квартиру разнести. Цель – сделать так, чтобы одного надолго не оставляли больше никогда.
3. Собственник
Не любят овчарки, когда из их дома, охраняемой территории уносят вещи / Фото: sobaki-pesiki.ru
Речь идет об имуществе, причем, не только о том, которое принадлежит его хозяину. Это может быть и сумка приятеля, который ненадолго забежал на час.очень не любят овчарки, когда из их дома, охраняемой территории уносят вещи. Ну а то, что это личная вещь гостя, вообще значения никакого не имеет.
4. Линька
Линька у немецких овчарок - зрелище не для слабонервных, их шерсть повсеместно / Фото: Pinterest
Обычная процедура, которая происходит два раза в год. Процесс природный, но не самый приятный для хозяев. В этот период шерсть лежит сплошным ковром, клочья ее можно найти везде. Возникает ощущение, что так будет всегда. Но это явление временное.
5. Специфический аромат
У немцев действительно особый аромат – ярко выраженный запах собаки / Фото: lapyhvost.umoritelno.com
У немцев действительно особый аромат – ярко выраженный запах собаки. И не важно, как часто он будет принимать водные процедуры, насколько часто вы будете его вычесывать. Это своеобразное отличие породы – паспорт.
6. Независимость
Представители данной породы по своей сути независимы / Фото: kot-pes.com
Представители данной породы по своей сути независимы. При первой же возможности они постараются ее проявить. Если хозяин – сильная личность, то все будет так, как и должно быть. В противном случае доминировать будет пес, а не человек. Хотя, возможно, это не так уж и плохо. Кстати, повышение тона не поможет, немец начнет лаять, причем не останавливаясь.
7. Войдут все, но уже никто не выйдет
У немецких овчарок очень высокие охранные способности: всех впускает - никого не выпускает / Фото: mnogo-krolikov.ru
У немецких овчарок очень высокие охранные способности. Если появляются нежелательные для «охранника» посетители, которые нарушают установленные границы, даже когда территория собакой не охраняется, а находится в непосредственной близости (овчарка все равно рассматривает ее как свою), выйти они не смогут. Чтобы не провоцировать пса, хозяева сначала закрывают его в другой комнате или вольере, а потом уже провожают гостя.
8. Болезни породы
У представителей данной породы суставы и конечности достаточно слабые / Фото: proctologi.com
Практически каждый второй немец мучается с дисплазией. У представителей данной породы суставы и конечности достаточно слабые. Бывает, что задняя часть начинает работать с нарушениями, собаку может заносить на поворотах и прочее. Впадать в панику не нужно, но следить за состоянием питомца важно. Если тревожные симптомы появились, очень важно быстро посетить ветеринара.
9. Великовозрастной щенок
У немецких овчарок между физиологическим и психологическим взрослением громадная разница / Фото: mk.ru
У немецких овчарок между физиологическим и психологическим взрослением громадная разница. Если внешне – это красивый, полностью сформировавшийся пес, то внутри он все еще щенок-несмышленыш с соответствующим поведением. Поэтому очень важно с самого юного возраста немца воспитывать и обучать. В противном случае у вас будет великовозрастный ребенок, непослушный и невоспитанный.
10. Короткая жизнь
У каждой собаки, как впрочем, и у людей, первые признаки старости проявляются в разном возрасте / Фото: nekusaka.com
Вроде бы прошло совсем немного лет с момента появления немца в доме, а он постарел. У каждой собаки, как впрочем, и у людей, первые признаки старости проявляются в разном возрасте. Этот момент индивидуален. Но если брать средние показатели, то этот возраст 8 лет. Потихоньку исчезает активность, собака ведет свое наблюдение лежа. Вся проблема в том, что собаки крупных пород на самом деле живут недолго. Это больно для хозяев, но поделать ничего нельзя.
Они с нами всего лишь определенный жизненный промежуток, тогда как мы являемся всей их жизнью / Фото: мояоколица.рф
Самое главное обеспечить этим прекрасным, умным, надежным и верным собакам достойные условия жизни и дарить им свою любовь. Они с нами всего лишь определенный жизненный промежуток, тогда как мы являемся всей их жизнью.
