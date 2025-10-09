Немецкая овчарка: 10 недостатков породы, о которых умалчивают заводчики

Природная красота, интеллект, дисциплина немецких овчарок не могут остаться незамеченными / Фото: tinydog.ru

1. Четырехлапые клептоманы

Маленькие щенки с удовольствием приватизируют понравившуюся вещь / Фото: aminoapps.com

2. Одиночество

Если его хозяева где-то задержались, немец будет искать себе занятие / Фото: porosenka.net

3. Собственник

Не любят овчарки, когда из их дома, охраняемой территории уносят вещи / Фото: sobaki-pesiki.ru

4. Линька

Линька у немецких овчарок - зрелище не для слабонервных, их шерсть повсеместно / Фото: Pinterest

5. Специфический аромат

У немцев действительно особый аромат – ярко выраженный запах собаки / Фото: lapyhvost.umoritelno.com

6. Независимость

Представители данной породы по своей сути независимы / Фото: kot-pes.com

7. Войдут все, но уже никто не выйдет

У немецких овчарок очень высокие охранные способности: всех впускает - никого не выпускает / Фото: mnogo-krolikov.ru

8. Болезни породы

У представителей данной породы суставы и конечности достаточно слабые / Фото: proctologi.com

9. Великовозрастной щенок

У немецких овчарок между физиологическим и психологическим взрослением громадная разница / Фото: mk.ru

10. Короткая жизнь

У каждой собаки, как впрочем, и у людей, первые признаки старости проявляются в разном возрасте / Фото: nekusaka.com

Они с нами всего лишь определенный жизненный промежуток, тогда как мы являемся всей их жизнью / Фото: мояоколица.рф