Внутри дешевых, крошечных и красивых домов будущего, в которых возможно мы с вами еще поживем

Города становятся все более и более переполненными, поэтому архитекторы и инженеры придумывают уникальные жилища, которые могли бы помочь людям жить в более отдаленных районах.



Дома будущего должны легко собираться и перемещаться на новое место, при этом им необходимо быть достаточно автономными и в то же время обеспечивать все необходимые удобства.



Вот так выглядят внутри некоторые из домов будущего











Вы можете установить этот инновационный стеклянный дом в любом месте и наполнить свою жизнь огромным количеством естественного света. Дом Photon Space предназначен для кардинального улучшения вашего здоровья и настроения.







Если вам нужна конфиденциальность, вы можете сделать стекло непрозрачным с помощью выключателя или смартфона. Стекло также блокирует 63% солнечной радиации.







Лондонская команда архитекторов и ученых, создавшая проект, обещает, что дом может быть построен в любом месте и его очень легко перемещать.







Стоимость Photon Space составляет от 330 до 410 тысяч долларов, в зависимости от спецификации.







ALPOD, который разработчики называют мобильным домом будущего, сделан из алюминия. Поэтому он достаточно крепкий и легкий для того, чтобы в случае необходимости переместить его в необходимое место. Он поставляется с окнами в крыше, чтобы максимизировать освещение, и с раздвижными дверьми, обеспечивающими приток свежего воздуха.







Дом спроектирован инженерами из James Law Cybertecture, AluHouse и Arup. Он поставляется с кухней и ванной комнатой. Остальная часть пространства может быть преобразована в спальню или гостиную.







В ALPOD есть кондиционер и светильники. Он будет доступен для покупки в 2016 году.







«Он может использоваться в бизнесе, в качестве офиса, мобильного магазина, студии, выставочного места или просто пространства, позволяющего свободно парить вашей фантазии», — говорит Эрик Квон, управляющий директор Aluhouse.







Это Экокапсула, которая позволяет жить полностью автономно. Электроэнергия здесь вырабатывается с помощью солнечных батарей или ветряка, а заряда аккумулятора хватает на 4 дня.







Уникальная форма Экокапсулы сводит к минимуму потери тепла и позволяет эффективно собирать дождевую воду в специальном резервуаре.







Общая стоимость Экокапсулы, включая транспортировку, стартует с 3 тысяч долларов. Капсула оборудована рабочим столом, кроватью, шкафами и ванной комнатой с душевой кабиной и туалетом.







Этот мини-дом, созданный бельгийской фирмы Skilpod, может быть оснащен солнечными панелями и вентиляционными системами для рекуперации тепла, чтобы свести потери энергии к нулю. К тому же он полностью меблирован.







Модульный дом может сочетаться с другими компонентами с целью максимизации пространства и лучшей освещенности.







Мини-дом предназначен для пожилых или одиноких людей, которым не нужно много места. Его стоимость стартует с 67 тысяч долларов.



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