Как отличить профессиональное выгорание от депрессии

Профессиональное выгорание – неприятное состояние и нередко говорит о том, что в выбранной должности ваш путь обречён. Но иногда его можно спутать с общим депрессивным состоянием, и тогда карьеру можно спасти, разобравшись в причинах и отмотав назад. Материал расскажет о пяти основных отличиях выгорания от депрессивных состояний.




1. Причины




Выгорание вызывает неудовлетворенность занимаемой должностью, видом деятельности или даже коллективом.

У профессионального выгорания всегда локальная причина – напрямую связанная с работой. Это может быть неудовлетворенность занимаемой должностью, видом деятельности или даже коллективом. А вот у депрессивных состояний всегда причина личного характера – что-то негативное, произошедшее в жизни. И иногда это так сильно довлеет, что и работа не в радость. Нужно найти причину, выкристаллизовать ее, чтобы точно понять и отличить одно от другого.

2. Медикаментозный след




Удовольствие от работы напрямую связано с эмоциональностью.

Очень многие люди сейчас принимают антидепрессанты. В некотором смысле мы живём в эпоху моды на них. Эти лекарства в первую очередь бьют по эмоциональности и либидо. Поскольку удовольствие от работы напрямую связано с эмоциональностью, то в данном случае можем говорить о следующем: поклонники антидепрессантов могут поставить даже любимую работу под удар.

3. Характер мечтаний




О чем вы мечтаете?

Если мы имеем дело именно с выгоранием, а не с депрессией, то человек, как правило, в этом случае мечтает уволиться, а вот в личной и социальной жизни полон позитивных мечтаний.
Психологи отмечают, что это на самом деле самый простой тест на определение выгорания.

4. Тест на цинизм




В каких сферах вы циник?


Среди первых «симптомов» профессионального выгорания — цинизм и отстраненность, негативное отношение к своей профессии, коллегам и клиентам. Если в остальных сферах жизни цинизм вам не свойственен, то и о депрессивном состоянии речи не идет. У вас выгорание.

5. Физиологический аспект




Контроль физиологических аспектов.

Если у вас депрессия, ты вы найдете у себя 2 или более из следующих симптомов:

• Постоянное чувство грусти, безнадежности и пустоты


• Потеря интереса к ранее любимым занятиям/хобби

• Нарушение сна и аппетита

• Усталость и снижение энергии

• Проблемы с концентрацией внимания и принятием решений

• Мысли о бессмысленности жизни

Если вы их обнаруживаете, что нелюбовь к работе – к сожалению, это следствие депрессивного состояния. Надо заняться снижением уровня стресса, и тогда интерес к работе скоро вернётся.
советы
Депрессия
