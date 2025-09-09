Как отличить профессиональное выгорание от депрессии

Профессиональное выгорание – неприятное состояние и нередко говорит о том, что в выбранной должности ваш путь обречён. Но иногда его можно спутать с общим депрессивным состоянием, и тогда карьеру можно спасти, разобравшись в причинах и отмотав назад. Материал расскажет о пяти основных отличиях выгорания от депрессивных состояний.

1. Причины

2. Медикаментозный след

3. Характер мечтаний

4. Тест на цинизм

5. Физиологический аспект

Выгорание вызывает неудовлетворенность занимаемой должностью, видом деятельности или даже коллективом.У профессионального выгорания всегда локальная причина – напрямую связанная с работой. Это может быть неудовлетворенность занимаемой должностью, видом деятельности или даже коллективом. А вот у депрессивных состояний всегда причина личного характера – что-то негативное, произошедшее в жизни. И иногда это так сильно довлеет, что и работа не в радость. Нужно найти причину, выкристаллизовать ее, чтобы точно понять и отличить одно от другого.Удовольствие от работы напрямую связано с эмоциональностью.Очень многие люди сейчас принимают антидепрессанты. В некотором смысле мы живём в эпоху моды на них. Эти лекарства в первую очередь бьют по эмоциональности и либидо. Поскольку удовольствие от работы напрямую связано с эмоциональностью, то в данном случае можем говорить о следующем: поклонники антидепрессантов могут поставить даже любимую работу под удар.О чем вы мечтаете?Если мы имеем дело именно с выгоранием, а не с депрессией, то человек, как правило, в этом случае мечтает уволиться, а вот в личной и социальной жизни полон позитивных мечтаний.Психологи отмечают, что это на самом деле самый простой тест на определение выгорания.В каких сферах вы циник?Среди первых «симптомов» профессионального выгорания — цинизм и отстраненность, негативное отношение к своей профессии, коллегам и клиентам. Если в остальных сферах жизни цинизм вам не свойственен, то и о депрессивном состоянии речи не идет. У вас выгорание.Контроль физиологических аспектов.• Постоянное чувство грусти, безнадежности и пустоты• Потеря интереса к ранее любимым занятиям/хобби• Нарушение сна и аппетита• Усталость и снижение энергии• Проблемы с концентрацией внимания и принятием решений• Мысли о бессмысленности жизниЕсли вы их обнаруживаете, что нелюбовь к работе – к сожалению, это следствие депрессивного состояния. Надо заняться снижением уровня стресса, и тогда интерес к работе скоро вернётся.