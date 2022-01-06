Загадка Острова Пасхи: Что известно археологам о гигантских истуканах

Загадка древних цивилизаций острова Пасхи.
Загадка острова Пасхи будоражит умы историков и энтузиастов на протяжении столетий. Объяснить происхождение гигантских каменных статуй, установленных на самом удаленном заселенном острове, пока не удалось. Ученые ломают голову над тем, как многотонные статуи перемещали по острову, и что означают рисунки на их основаниях, обнаруженные при раскопках.
Загадочные статуи с острова Пасхи.
Ученые предполагают, что коренные народы, проживавшие на острове, создавали каменные статуи моаи в память о предках. Новая скульптура появлялась в честь каждого усопшего вождя племени или другой важной особы.
Объяснить перемещение гигантских статуй по острову ученым пока не удалось.
Островитяне вырезали статуи из вулканической породы. Чтобы осуществить задуманное, скульпторы разработали специальную технологию. Вначале они обильно смачивали породу, дожидаясь ее размягчения, и только после этого начинали работать с ней. Над одной статуей обычно работала команда из 5-6 скульпторов, на создание моаи требовался примерно год. Процесс изготовления проходил на каменоломне, расположенной в центре острова в кратере потухшего вулкана. Многие статуи до сих пор остаются там. Главная загадка связана с теми моаи, которые установлены на побережье. Понять, как островитяне доставляли каменных исполинов к нужному месту, пока не представляется возможным. Вес одной статуи – около 20 тонн, но есть и такие, которые достигают 75-90 тонн, работа была проделана колоссальная.
Статуи сделаны из вулканической породы.
Европейцы впервые побывали на острове в 1722 году, здесь высадилась экспедиция голландского мореплавателя Якоба Роггевена. Записи путешественника свидетельствуют, что статуи поразили его воображение, и он не мог понять, как удалось туземцам соорудить и водрузить такие скульптуры. За последние триста лет ученые не теряют надежды разгадать тайну острова Пасхи.
Загадочные статуи с острова Пасхи.
Во время одной из первых серьезных исследовательских экспедиций в 1914 году было установлено, что статуи, которые выглядели, как гигантские головы, на самом деле прикреплены к торсу. Это было обнаружено в процессе раскопок. То, что скульптуры частично ушли под землю, спровоцировано естественными процессами эрозии.
Археологические раскопки на острове Пасхи.
Несмотря на то, что это археологическое открытие было сделано еще в начале ХХ века, информация не получила широкой огласки, и на протяжении десятилетий люди продолжали верить в загадочные головы с далекого тихоокеанского острова.
Тысячи туристов приезжают на далекий остров Пасхи, чтобы своими глазами увидеть легендарные статуи.
Исследованию статуй посвятила свою жизнь археолог Джо Анна Ван Тилбург, она стала инициатором проекта, в рамках которого при помощи новейшей техники были описаны все статуи острова (всего их более 1000).
Когда археолог опубликовала фотографии статуй на своем сайте, то была шокирована количеством откликов. Пользователи удивлялись тому, что на самом деле большая часть статуй скрыта под землей. Для большинства людей в мире эта информация оказалась неизвестной, ведь обычно познания об острове Пасхи ограничиваются рекламными буклетами.
Из-за естественного процесса эрозии многие статуи ушли под землю.
Во время раскопок ученым удалось найти базальтовые камни с нанесенными на них изображениями в форме полумесяца. Предположительно, это может быть каноэ. Мотив повторяющийся, возможно, так островитяне хотели увековечить память о собственной культуре. Рисунки и статуи могли быть одним из способов самоидентификации, поскольку община постепенно утрачивала эти сведения.
Рисунок на статуе с Острова Пасхи.
Основной вопрос, которые не дает покоя ученым: как статуи перемещались по острову? Согласно легендам, исполины шли самостоятельно. Ученые выдвигают различные теории, наиболее правдоподобно выглядит предположение об использовании веревок-канатов и Y-образных деревянных салазок. В 1998 году под руководством Анны Тилбург был проведен эксперимент: при помощи деревянных салазок одну из статуй попытались переместить. Для этого понадобилась команда из 60 человек. Общими усилиями глыбу переместили на 100 метров.
Статуи с красными головными уборами.
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