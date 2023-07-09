Жизнь хозяйки собаки в 10 очаровательных иллюстрациях

Натали, художница из Мичигана, не понаслышке знает, что значит быть «собачьей мамой», и готова рассказать вам. От рассвета до заката наши верные барбосы находятся если не рядом с нами, то в наших мыслях и сердцах. Эти десять иллюстраций проведут вас через типичный день хозяина собаки, начиная с утреннего слюнявого поцелуя и заканчивая обнимашками перед сном.
1. Так мы говорим «доброе утро»
Вставать ни свет ни заря тяжело, но, согласитесь, это очень милый будильник.
2. Так мы гуляем
Это нормально, если собака выглядит лучше нас. Намного лучше.
3. Так мы собираемся (по крайней мере, пытаемся)
Неразрывный зрительный контакт уже вошел в норму. Даже в душе (особенно в душе).
4. Так мы прощаемся (или нет)
На работе мы говорим, что опоздали из-за заторов. Мы не уточняем, что затор был на пороге дома.
5. Так мы ходим на совещания
С головой в работе, но душой где-то еще.
6. Так мы ходим по делам
Оказывается, сотруднице банка не интересно просматривать целую галерею собачьих фото, но мы, конечно же, все равно показываем их все.
7. Вот так мы «работаем»
Все отвлекаются на работе, и хозяева собак не исключение.
8. Так мы воссоединяемся
И это определенно лучший момент дня.
9. Так мы ужинаем
Или, все же, вот он – лучший момент? Он на втором месте, но отрыв незначительный.
10. Так мы говорим «спокойной ночи»
Сладких снов, увидимся завтра!
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