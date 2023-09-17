Почему изменилась до неузнаваемости звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли : Куда исчезла Хюррем

Мир узнал о турецко-немецкой актрисе Мерьем Узерли после выхода на экраны сериала «Великолепный век». Она сыграла там роль Хюррем — супруги величайшего из правителей Османской империи султана Сулеймана Великолепного. Успех был просто феноменальным. Зрителям она полюбилась настолько, что после таинственного исчезновения актрисы из сериала, его рейтинги просто обвалились. Куда исчезла Роксолана и почему её сейчас не узнают даже самые преданные поклонники?
Мир мог не узнать актрису Мерьем Узерли
Мерьем Узерли (Meryem Sahra Uzerli) родилась 12 августа 1983 года в Германии. Мать её была чистокровной немкой, а отец — турком. Девочка с ранних лет проявляла творческие способности, но мечтала совсем не о карьере актрисы. Мерьем хотела помогать людям и её кумирами были врачи и полицейские. Неизвестно как сложилась бы её судьба, если бы в старших классах Узерли не стала участвовать в школьных театральных постановках, где раскрылся её истинный талант.
Мерьем Сахра Узерли.
Так выбор был сделан окончательно. После школы Мерьем изучала актёрское мастерство и театральное искусство в Schauspielstudio Frese. Она принимала участие во многих театральных постановках, снималась в телефильмах и сериалах в Германии. Мировая слава и истинный успех пришли к ней после роли Хюррем-султан в сериале «Великолепный век». О проекте Узерли рассказала подруга. Она и убедила её бросить родной Гамбург и попробоваться на роль жены Сулеймана Великолепного. Победить на кастинге целую армию конкуренток Мерьем не помешало даже очень слабое знание турецкого языка.
Мерьем в юности.
Мерьем Узерли воистину вытащила счастливый билет. Её Хюррем полюбили миллионы зрителей по всему миру. После этой роли у неё не было отбоя от предложений как в Турции, так и в родной Германии. Карьера стремительно взлетела на самую вершину актёрского Олимпа. Конечно, как может кого-то оставить равнодушным столь харизматичная рыжеволосая бестия, которая настолько умело сочетает в себе коварство, жестокость и невероятную женственность?
Благодаря своей эффектной внешности Мерьем Узерли работала моделью.
Хюррем подкупила зрителей (особенно зрительниц) своей золушкоподобной историей. Дочь украинского священника из маленького городка, насильно угнанная татарами и обращённая в рабство, смогла стать одной из самых могущественных женщин в истории, вершительницей судеб. Роксолана прошла долгий и трудный путь от простой наложницы до любимой супруги правителя величайшей империи своего времени.
Мерьем Узерли победила всех конкуренток на кастинге, даже не зная турецкого языка и завоевала всемирную славу.
Причина побега актрисы из сериала, попытка суицида и рождение дочери
Сериал «Великолепный век» пережил настоящий провал рейтингов, когда исчезла любимая всеми Хюррем. Пропала же она из-за того, что Мерьем Узерли сбежала. Причём не только со съёмок, но и из страны. Продюсеры не могли даже дозвониться до актрисы, чтобы получить объяснения.
На пике популярности Мерьем Узерли неожиданно покинула сериал.
Дело в том, что Мерьем Узерли стала жертвой собственной славы. Она приехала в Турцию начинающей актрисой, которую никто не знал. Сериал сделал её знаменитостью мировой величины с многомиллионной армией поклонников. Мерьем, как и Роксолана, стала главным персонажем красивой восточной сказки. А какая же сказка без принца? И он не замедлил появиться. Богатый и красивый предприниматель по имени Джан Аташ был похож на воплощение всех девичьих грёз: многочисленные подарки, комплименты и заверения в вечной любви.
Мерьем Узерли и Джан Аташ.
К сожалению, жизнь далеко не всегда похожа на сказку. Принц оказался фальшивым, а все его слова пустым звуком. Аташ просто использовал актрису. Слишком поздно Узерли стала обращать внимание на то, что он старался всегда быть с ней в центре внимания прессы. Бойфренд щедро раздавал интервью всем изданиям, выдавая всю подноготную своей «возлюбленной». Очень часто он рассуждал на тему внешности актрисы и её лишнего веса. У красавицы Мерьем, в результате, появились настоящие комплексы.
Перелом в отношениях наступил, когда Узерли узнала, что беременна. У Аташа уже были дети и пока больше он не планировал. Да и серьёзных отношений с актрисой он, как оказалось, не планировал тоже. Джан потребовал сделать аборт. Мерьем металась между несчастной, рушащейся любовью, любимой работой и ребёнком, от которого совсем не желала избавляться. В конечном итоге психика её не выдержала, у актрисы случился нервный срыв. Однажды она вернулась с какой-то очередной церемонии, где ей в награду вручили хрустальную статуэтку. Дома она вдребезги разбила её о стену и попыталась выпрыгнуть с балкона своего гостиничного номера. Аташ в самый последний момент удержал Узерли от рокового падения.
После этого, актриса как будто проснулась от долгого сна. Она, наконец, приняла решение. Разом она сожгла все мосты, прекратила токсичные отношения с манипулятором и выбрала своего ребёнка. Мерьем бросила всё и сбежала на родину. Она прекратила общение со всеми, кроме членов своей семьи. Актриса долго не появлялась на публике, когда же поклонники, наконец, увидели её, оказалось, что она изменилась до неузнаваемости.
Мерьем Узерли изменилась до неузнаваемости.
Вероятно, Джан оставил глубокую травму в душе Узерли, иначе чем объяснить такое преображение, да ещё и с помощью пластических хирургов? Актриса полностью «перекроила» своё милое лицо и от прежней Хюррем не осталось и следа. Накачанные силиконом губы, блефаропластика, чтобы глаза стали больше, ринопластика, модные филлеры, татуаж бровей, нарощенные ресницы, также не обошлось без «уколов красоты».
Что сейчас происходит с Мерьем Узерли
Мерьем Узерли наслаждается материнством.
Теперь зеркало больше не напоминает Мерьем о пережитом психологическом насилии, ведь оттуда на неё взирает совершенно другой человек. Кто-то восхищается новой внешностью актрисы, кто-то осуждает за то, что она избавилась от своей естественной красоты и индивидуальности. Кто бы что не говорил, думал или писал об Узерли, нелишне бы усвоить, что лицо и тело Мерьем - это её личное дело. Сейчас актриса опять изменила цвет волос — готовится к новой роли в кино.
От былой Хюррем-султан ничего не осталось.
Также актриса основала собственную косметическую компанию. В молодости её некоторое время увлекала профессия визажиста. Она говорит, что всегда хотела делать что-то для того, чтобы помогать женщинам стать красивее. Продукты её фирмы, по словам Узерли, качественные и доступные. Во время вынужденного отдыха в период беременности и родов актриса много читала книг по психологии. Чтение с детства было её любимым занятием. Также она смотрела множество документальных фильмов о своих любимых актёрах и актрисах. Кумиром Мерьем Узерли является немецкая актриса Роми Шнайдер.
Мерьем Узерли с дочерьми и родителями в январе этого года на дне рождения младшей.
Своего нового возлюбленного, отца младшей дочери, которая родилась в 2021 году, Узерли держит в секрете. Известно только то, что он американец, но живёт в Берлине. Актриса вовсю наслаждается материнством и общением со своими двумя очаровательными дочерьми, афишировать личную жизнь не спешит.
Кто-то осуждает изменения, кто-то восхищается новым обликом Мерьем Узерли.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии