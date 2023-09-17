Почему изменилась до неузнаваемости звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли : Куда исчезла Хюррем

Мир мог не узнать актрису Мерьем Узерли

Мерьем Сахра Узерли.

Мерьем в юности.

Благодаря своей эффектной внешности Мерьем Узерли работала моделью.

Мерьем Узерли победила всех конкуренток на кастинге, даже не зная турецкого языка и завоевала всемирную славу.

Причина побега актрисы из сериала, попытка суицида и рождение дочери

На пике популярности Мерьем Узерли неожиданно покинула сериал.

Мерьем Узерли и Джан Аташ.

Мерьем Узерли изменилась до неузнаваемости.

Что сейчас происходит с Мерьем Узерли

Мерьем Узерли наслаждается материнством.

От былой Хюррем-султан ничего не осталось.

Мерьем Узерли с дочерьми и родителями в январе этого года на дне рождения младшей.

Кто-то осуждает изменения, кто-то восхищается новым обликом Мерьем Узерли.