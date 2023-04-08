Какие блюда подавали к столу османских султанов и их гарема

По заветам пророка







Мухаммед читает проповедь перед уммой. Иллюстрация Аль-Бируни, XI век / Фото: wikipedia.org

Жертовный баран на Курбан-Байрам / Фото: tripadvisor.ru

Меню первых султанов

Османская миниатюра Накаша Османа из «Книги Царя Царей» Саида Локман, 1597–1598 годы / Фото: quora.com

Султан Мурад II. Средневековая гравюра / Фото: wikipedia.org

Правила османского этикета

Султан Мехмед II Завоеватель. Средневековая гравюра Джентиле Беллини / Фото: sciencedirect.com

Кадр из турецкого телесериала «Мехмед - завоеватель мира» / Фото: mehmed.ru

Сулейман и Хюррем (Роксолана), художник Антон Хикель, 1780 год / Фото: al-monitor.com

Султан Ахмед I, рисунок Джона Янга, 1798 год / Фото: wikiwand.com

Меню для османского гарема

Жизнь османского гарема. Семья бея на обеде. Иллюстрация в журнале The Graphic от 15 июля 1876 года / Фото: bbc.com

Шарль Амадей Филипп Ван Лоо. «Женщины гарема и слуги-евнухи». 1773 год / Фото: fineartamerica.com

Кухонная европейская интеграция

Султан Абдул-Хамид I, портрет неизвестного художника, 1789 год / Фото: wikiwand.com

Последний султан Османской Империи Мехмед VI Вахдетдин, 1922 год / Фото: turkeyin.ru